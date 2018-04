Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Bár csak néhány hónapja van közöttünk a jubileumi iPhone, máris vége az életciklusának – legalábbis így véli néhány iparági elemző. 2018. április. 24. 10:00 Ennyi volt? Vannak, akik szerint vége az iPhone X-nek Orbán nem kíván változtatni a minisztériumi struktúrán, ez nem tetszett Balognak, aki így a távozás mellett döntött. Nem megy messzire, a Polgári Magyarországért Alapítványnál dolgozik tovább az Origón megjelent interjú szerint. 2018. április. 23. 19:22 Távozik az Emmi éléről Balog Zoltán

29 foknál is magasabb volt a nappali csúcs Újpesten. 2018. április. 23. 18:33 Megdőlt a melegrekord Budapesten Egy szokatlan tájolású Ozirisz-templomot is találtak a régészek. 2018. április. 23. 15:45 Marcus Aurelius mellszobrára bukkantak Felső-Egyiptomban – fotók Az elképesztően agresszív külső érző szívet, pontosabban környezettudatos hibrid hajtásláncot rejt maga alatt. A Lexus legnépszerűbb modellje megújult, így hát kipróbáltuk, hogyan teljesít a gyakorlatban. A Lexus... 2018. április. 22. 14:45 Farkasbőrbe bújt bárány: teszten a Lexus NX300h Az emberek sorban álltak egy választási regisztrációs helyiségnél.\r

\r

2018. április. 22. 10:58 Már 48 halottja van az afgán bombamerényletnek

Alig egy hónapon belül 13 közbeszerzést bonyolított le egy Békés megyei alapítvány, amelyet éveken át Simonka György fideszes parlamenti képviselő rokonai és barátai vezettek. Korábban is százmilliókról döntött, most is ebben a nagyságrendben fog, székhelye mégis egy lerobbant és elhagyottnak tűnő bódé. 2018. április. 23. 11:45 Százmilliókat költhet el Békésben egy lepukkant bódéba bejegyzett alapítvány

A Zaha Hadid Architects tervei alapján Kínában valósul meg a hordókra emlékeztető suli. 2018. április. 23. 10:21 Robotok fogják felépíteni a vidéki iskolát