[{"available":true,"c_guid":"35db9872-6a06-476b-8b42-8e65c1e580f7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Jégeső és viharos szél érkezik.","shortLead":"Jégeső és viharos szél érkezik.","id":"20180423_Jon_a_vihar_11_megyere_adtak_ki_figyelmeztetest","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35db9872-6a06-476b-8b42-8e65c1e580f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"916381da-dc3f-491c-92f8-1fb18ec970cd","keywords":null,"link":"/idojaras/20180423_Jon_a_vihar_11_megyere_adtak_ki_figyelmeztetest","timestamp":"2018. április. 23. 11:31","title":"Jön a vihar, 11 megyére adtak ki figyelmeztetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aaf7462-656d-469b-a6e1-cdf794969083","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"De azért elsősorban a magyarországi németek érdekét nézi, igyekszik megnyugtatni mindenkit Ritter Imre, a parlament egyetlen megválasztott nemzetiségi képviselője","shortLead":"De azért elsősorban a magyarországi németek érdekét nézi, igyekszik megnyugtatni mindenkit Ritter Imre, a parlament...","id":"201816__ritter_imre_anemetek_kepviseleterol_aketharmadrol__kotott_mandatum","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0aaf7462-656d-469b-a6e1-cdf794969083&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f95dcd68-0325-457f-9a51-08a7f0aee9af","keywords":null,"link":"/itthon/201816__ritter_imre_anemetek_kepviseleterol_aketharmadrol__kotott_mandatum","timestamp":"2018. április. 22. 16:00","title":"\"Fő szabályként a mindenkori kormányt támogatólag fogok voksolni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c13982-d4ec-4e47-a7a0-8ed90e1f1901","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kicsit több szén-monoxidot bocsát ki az egyik főzőlap, ezért javítás céljából visszahívják azokat. ","shortLead":"Kicsit több szén-monoxidot bocsát ki az egyik főzőlap, ezért javítás céljából visszahívják azokat. ","id":"20180424_Baj_van_az_egyik_IKEAban_kaphato_termekkel_tobb_szenmonoxid_jon_belole_mint_kellene","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4c13982-d4ec-4e47-a7a0-8ed90e1f1901&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28ea7b99-ea20-44c4-bea0-95d5de79c220","keywords":null,"link":"/kkv/20180424_Baj_van_az_egyik_IKEAban_kaphato_termekkel_tobb_szenmonoxid_jon_belole_mint_kellene","timestamp":"2018. április. 24. 08:23","title":"Gond van az egyik IKEA-termékkel, több szén-monoxid jön belőle, mint kellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4e2dfb8-39df-42bf-89de-9f8c569df93d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tizedik napja forrong Jereván.","shortLead":"Tizedik napja forrong Jereván.","id":"20180422_Az_ormenyek_is_tudnak_tuntetni__dronfelvetel","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e4e2dfb8-39df-42bf-89de-9f8c569df93d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"718e727b-c0d9-4dd5-884f-9f5c188e3ff7","keywords":null,"link":"/vilag/20180422_Az_ormenyek_is_tudnak_tuntetni__dronfelvetel","timestamp":"2018. április. 22. 20:59","title":"Az örmények is tudnak tüntetni - drónfelvétel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fad077b-3d52-40ee-ae9f-b0609a533623","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szerdán mutatja be a Xiaomi új telefonját, a Xiaomi Mi 6X-et. A specifikációi már nyílt titokként emlegethetők, és most már jó pár háttérképe is letölthető.","shortLead":"Szerdán mutatja be a Xiaomi új telefonját, a Xiaomi Mi 6X-et. A specifikációi már nyílt titokként emlegethetők, és most...","id":"20180423_xiaomi_mi6x_hatterkepek_specifikaciok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3fad077b-3d52-40ee-ae9f-b0609a533623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7152491e-cc48-49bb-a5ff-9cb6d4839e12","keywords":null,"link":"/tudomany/20180423_xiaomi_mi6x_hatterkepek_specifikaciok","timestamp":"2018. április. 23. 19:00","title":"Már most letöltheti a két nap múlva érkező Xiaomi Mi 6X háttérképeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36186367-82f5-4cee-a7a1-b4be698f99f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Helyi Hírek című lap szerkesztője megfogalmazta választás utáni gondolatait. Meglehetősen elfogult volt. ","shortLead":"A Helyi Hírek című lap szerkesztője megfogalmazta választás utáni gondolatait. Meglehetősen elfogult volt. ","id":"20180423_az_egyutt_politikusa_rossz_volt_az_agyban_mert_harom_lanya_van","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36186367-82f5-4cee-a7a1-b4be698f99f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6c6b1ce-9b97-4996-9a7f-d0500f10b8c6","keywords":null,"link":"/itthon/20180423_az_egyutt_politikusa_rossz_volt_az_agyban_mert_harom_lanya_van","timestamp":"2018. április. 23. 17:42","title":"XVI. kerületi lap: Az Együtt politikusa rossz volt az ágyban, mert három lánya van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ca325a1-3db9-49aa-a04f-431a508184b4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nemrégiben leleplezett új kínai elektromos autó már nagyon közel áll ahhoz, hogy beinduljon a sorozatgyártása.","shortLead":"A nemrégiben leleplezett új kínai elektromos autó már nagyon közel áll ahhoz, hogy beinduljon a sorozatgyártása.","id":"20180423_video_a_49_colos_gigantikus_kijelzo_kinai_villanyauto_elektromos_auto_onvezeto_tesla_audi","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ca325a1-3db9-49aa-a04f-431a508184b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1c13930-ff76-4eb1-b779-7394e945c448","keywords":null,"link":"/cegauto/20180423_video_a_49_colos_gigantikus_kijelzo_kinai_villanyauto_elektromos_auto_onvezeto_tesla_audi","timestamp":"2018. április. 23. 15:24","title":"A Tesla a kanyarban sincs: videón a 49 colos gigantikus kijelzős kínai villanyautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2de4bd7-64d6-47f9-8707-086bed889ebf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Csúcskategóriás hangrendszer, egyedi illatok és vizuális, a relaxációt elősegítő hatások járnak a Volvo legújabb S90 Ambience nevű járművéhez.","shortLead":"Csúcskategóriás hangrendszer, egyedi illatok és vizuális, a relaxációt elősegítő hatások járnak a Volvo legújabb S90...","id":"20180423_Volvo_S90_Ambience","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2de4bd7-64d6-47f9-8707-086bed889ebf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5596e79-7ec5-4b6b-b82d-6273923eb263","keywords":null,"link":"/cegauto/20180423_Volvo_S90_Ambience","timestamp":"2018. április. 23. 16:26","title":"A Volvo legújabb autója lassan elhagyja a valóságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]