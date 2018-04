Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9d32a0dd-f7a2-4663-9216-5c174bfc002b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság szerint nem megállapítható, hogy tényleg a vádlott van a kamerafelvételeken. ","shortLead":"A bíróság szerint nem megállapítható, hogy tényleg a vádlott van a kamerafelvételeken. ","id":"20180424_Terez_koruti_robbantas_nem_bizonyitanak_semmit_a_kamerafelvetelek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d32a0dd-f7a2-4663-9216-5c174bfc002b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9edd81a5-9f2c-4d60-a650-2134c073aa56","keywords":null,"link":"/itthon/20180424_Terez_koruti_robbantas_nem_bizonyitanak_semmit_a_kamerafelvetelek","timestamp":"2018. április. 24. 06:05","title":"Teréz körúti robbantás: nem bizonyítanak semmit a kamerafelvételek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6e094dd-89ca-4081-aa5b-d6137399a06e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Délelőtt történt az öngyilkosbomba-merénylet Kabulban, már 48-nél jár a halálos áldozatok száma. Az emberek sorban álltak egy választási regisztrációs helyiségnél.\r

\r

","shortLead":"Délelőtt történt az öngyilkosbomba-merénylet Kabulban, már 48-nél jár a halálos áldozatok száma. Az emberek sorban...","id":"20180422_Mar_31_halottja_van_az_afgan_bombamerenyletnek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a6e094dd-89ca-4081-aa5b-d6137399a06e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d527cf3-34e6-4298-b9df-3f7d23cf4b80","keywords":null,"link":"/vilag/20180422_Mar_31_halottja_van_az_afgan_bombamerenyletnek","timestamp":"2018. április. 22. 10:58","title":"Már 48 halottja van az afgán bombamerényletnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"847755cd-768f-4561-a619-d867db1a4893","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Hazaengedték a kórházból Mészöly Kálmánt. A Vasas legendáját szív- és emésztőrendszeri problémák miatt kezelték.","shortLead":"Hazaengedték a kórházból Mészöly Kálmánt. A Vasas legendáját szív- és emésztőrendszeri problémák miatt kezelték.","id":"20180423_harom_honap_utan_mehetett_haza_meszoly_kalman","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=847755cd-768f-4561-a619-d867db1a4893&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c5c398e-a90b-4396-a777-a50a2b70818b","keywords":null,"link":"/sport/20180423_harom_honap_utan_mehetett_haza_meszoly_kalman","timestamp":"2018. április. 23. 08:05","title":"Három hónap után mehetett haza Mészöly Kálmán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a87bac5a-f66d-4e33-9bec-770b92ab6e59","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Négy embert megölt, négyet pedig megsebesített egy nashville-i étteremben egy meztelenül lövöldöző fiatalember.\r

","shortLead":"Négy embert megölt, négyet pedig megsebesített egy nashville-i étteremben egy meztelenül lövöldöző fiatalember.\r

","id":"20180422_Meztelen_lovoldozo_gyilkolt_az_USAban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a87bac5a-f66d-4e33-9bec-770b92ab6e59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e606efc-6b46-4a27-b70f-b55fb97fb624","keywords":null,"link":"/vilag/20180422_Meztelen_lovoldozo_gyilkolt_az_USAban","timestamp":"2018. április. 22. 15:39","title":"Meztelen lövöldöző gyilkolt az USA-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9a18b05-b86a-46e0-a1cb-e99452ac5948","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik volt elnöke Sneider Tamást és Gyöngyösi Mártont fogja támogatni a Jobbik tisztújításán. ","shortLead":"A Jobbik volt elnöke Sneider Tamást és Gyöngyösi Mártont fogja támogatni a Jobbik tisztújításán. ","id":"20180423_vona_ujra_jelentkezett_es_elmondta_mit_csinal","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f9a18b05-b86a-46e0-a1cb-e99452ac5948&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26563317-8780-4692-9b38-4a25e0121e6e","keywords":null,"link":"/itthon/20180423_vona_ujra_jelentkezett_es_elmondta_mit_csinal","timestamp":"2018. április. 23. 17:57","title":"Vona újra jelentkezett, és elmondta, mit csinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d7a0f7e-76ea-4170-ac11-2915927cdf14","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Soha nem volt még ilyen csekély a félelem a munkanélküliségtől, miközben az óriási munkaerőhiány lehet a gazdaság növekedésének fő akadálya.","shortLead":"Soha nem volt még ilyen csekély a félelem a munkanélküliségtől, miközben az óriási munkaerőhiány lehet a gazdaság...","id":"20180423_Egyre_tobb_cegnel_panaszoljak_nincs_aki_dolgozzon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d7a0f7e-76ea-4170-ac11-2915927cdf14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ea7cb96-2681-4296-8df3-e5986b64ec5d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180423_Egyre_tobb_cegnel_panaszoljak_nincs_aki_dolgozzon","timestamp":"2018. április. 23. 05:22","title":"Egyre több cégnél panaszolják: nincs, aki dolgozzon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43fc4284-15fc-40b4-91e0-ac323073da11","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Lassan ébrednek a szexuális visszaélésekkel vádolt zenész munkatársai, de lassan teljesen magára marad.\r

\r

","shortLead":"Lassan ébrednek a szexuális visszaélésekkel vádolt zenész munkatársai, de lassan teljesen magára marad.\r

\r

","id":"20180422_Ugynoke_ugyvedje_es_asszisztense_is_otthagyta_a_szexualis_visszaelesekkel_vadolt_R_Kellyt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43fc4284-15fc-40b4-91e0-ac323073da11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65a18e8c-95c7-478c-922f-d4bda987b937","keywords":null,"link":"/kultura/20180422_Ugynoke_ugyvedje_es_asszisztense_is_otthagyta_a_szexualis_visszaelesekkel_vadolt_R_Kellyt","timestamp":"2018. április. 22. 14:34","title":"Ügynöke, ügyvédje és asszisztense is otthagyta a szexuális visszaélésekkel vádolt R. Kellyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30159762-e194-493a-9937-112dd94e47c4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy frissítésnek hála internetkapcsolat nélkül is lehet használni a Microsoft Translator telefnos alkalmazását.","shortLead":"Egy frissítésnek hála internetkapcsolat nélkül is lehet használni a Microsoft Translator telefnos alkalmazását.","id":"20180423_microsoft_translator_frissitese_offline_hasznalat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30159762-e194-493a-9937-112dd94e47c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d5a72ea-7d88-40c7-8ac7-6024f580ff9e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180423_microsoft_translator_frissitese_offline_hasznalat","timestamp":"2018. április. 23. 09:03","title":"Most már netkapcsolat nélkül is használhatja a Microsoft fordítóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]