[{"available":true,"c_guid":"7fe9f442-3762-4a8a-bfbb-9f1748c2645b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szegeden már pénteken megvolt.","shortLead":"Szegeden már pénteken megvolt.","id":"20180422_Tuntet_ma_Debrecen_Kecskemet_Nyiregyhaza_es_Fehervar_is","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7fe9f442-3762-4a8a-bfbb-9f1748c2645b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04bb9bfa-8e2c-4d70-ab85-5cd90df3f354","keywords":null,"link":"/itthon/20180422_Tuntet_ma_Debrecen_Kecskemet_Nyiregyhaza_es_Fehervar_is","timestamp":"2018. április. 22. 17:02","title":"Tüntet ma Debrecen, Kecskemét, Nyíregyháza és Fehérvár is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d714cb5-4a25-4745-b8be-cff57918c767","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A település fideszes polgármesterét hiába kereste az ügyben az RTL Híradó, nem akart nyilatkozni. ","shortLead":"A település fideszes polgármesterét hiába kereste az ügyben az RTL Híradó, nem akart nyilatkozni. ","id":"20180423_el_kellett_bontani_az_engedely_nelkul_epitett_onkormanyzati_kecskefarm_egy_reszet_pocsajon","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d714cb5-4a25-4745-b8be-cff57918c767&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dae60321-3a41-475c-9942-31a591676a47","keywords":null,"link":"/kkv/20180423_el_kellett_bontani_az_engedely_nelkul_epitett_onkormanyzati_kecskefarm_egy_reszet_pocsajon","timestamp":"2018. április. 23. 20:15","title":"El kellett bontani az engedély nélkül épített önkormányzati kecskefarm egy részét Pocsajon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7cba477-b8d5-45b1-bd3b-a3c397c30e64","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Épp azokba a papírokba nem lehet betekinteni, amelyekből kiderülne, pontosan mit várhatunk az oroszoktól, és hogy miként lehetne kihátrálni a szerződésekből.","shortLead":"Épp azokba a papírokba nem lehet betekinteni, amelyekből kiderülne, pontosan mit várhatunk az oroszoktól, és...","id":"20180423_Nem_titkosak_a_paksi_dokumentumok_csak_megnezni_nem_lehet_oket","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7cba477-b8d5-45b1-bd3b-a3c397c30e64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cdb46d6-4946-472d-b875-795936ff5ac6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180423_Nem_titkosak_a_paksi_dokumentumok_csak_megnezni_nem_lehet_oket","timestamp":"2018. április. 23. 05:58","title":"Nem titkosak a paksi dokumentumok, csak megnézni nem lehet őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dadc28b1-ea24-42e5-9f47-5dd4c17fdb40","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kétszer annyi ideig lesz lezárva a Lánchíd és az Alagút, mint indokolt lenne, állítja Vitézy Dávid.","shortLead":"Kétszer annyi ideig lesz lezárva a Lánchíd és az Alagút, mint indokolt lenne, állítja Vitézy Dávid.","id":"20180423_Vitezy_Budapest_kezebol_kicsuszott_az_iranyitas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dadc28b1-ea24-42e5-9f47-5dd4c17fdb40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ceba8291-7ffc-43be-b67c-e3ba37ced062","keywords":null,"link":"/itthon/20180423_Vitezy_Budapest_kezebol_kicsuszott_az_iranyitas","timestamp":"2018. április. 23. 09:35","title":"Vitézy: Budapest kezéből kicsúszott az irányítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed3e8f7c-059f-42a7-ae93-4a5f7df15852","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Barátság fűzi Balog Zoltánt Orbán Viktorhoz, a róla szóló portrék a miniszterelnök feltétlen híveként mutatják be a minisztert. Sőt, a lelkészből lett politikus korábbi gyülekezetének egyik tagja szerint valósággal istenként tiszteli Orbánt. 2014-től vezette az emberi erőforrások minisztériumát, a siker nem az a szó, ami jellemezte munkáját. Összeszedtünk néhány ikonikus pillanatot Balog Zoltán minisztersége idejéből, távozása alkalmából.","shortLead":"Barátság fűzi Balog Zoltánt Orbán Viktorhoz, a róla szóló portrék a miniszterelnök feltétlen híveként mutatják be...","id":"20180424_balog_zoltan_orban_viktor_lelkesz_miniszter_oktatas_egeszsegugy_roma_ugyek_szocialis_ugyek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed3e8f7c-059f-42a7-ae93-4a5f7df15852&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d85c6d16-a506-44a5-87c1-ed01fe0bfb64","keywords":null,"link":"/itthon/20180424_balog_zoltan_orban_viktor_lelkesz_miniszter_oktatas_egeszsegugy_roma_ugyek_szocialis_ugyek","timestamp":"2018. április. 24. 11:38","title":"Távozik Orbán feltétlen híve, az otromba nyilatkozatok nagymestere, Balog Zoltán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e01ff65f-4b2d-4143-a971-c56aecc1e32a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vége az ingyenességnek az Infoparknál, akárcsak Kelenföldön.","shortLead":"Vége az ingyenességnek az Infoparknál, akárcsak Kelenföldön.","id":"20180423_fizetos_parkolas_Budapest","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e01ff65f-4b2d-4143-a971-c56aecc1e32a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a21e61be-29a9-49c8-a12b-0e56710e39c5","keywords":null,"link":"/cegauto/20180423_fizetos_parkolas_Budapest","timestamp":"2018. április. 23. 09:25","title":"Pénzeket elő: ezeken a helyeken is fizetős lesz a parkolás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf5973c8-cdac-4879-aa57-eeee0c7fb043","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mutatunk egy felvételt, melynek főszereplője nem igazán értette meg, hogy hogyan kellene ezen a helyen parkolni.","shortLead":"Mutatunk egy felvételt, melynek főszereplője nem igazán értette meg, hogy hogyan kellene ezen a helyen parkolni.","id":"20180424_a_nap_fotoja_lakotelep_parkolas_meroleges_parhuzamos_jarda_parkolohely","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf5973c8-cdac-4879-aa57-eeee0c7fb043&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8f1c99b-35e1-4fba-a382-8844242d79da","keywords":null,"link":"/cegauto/20180424_a_nap_fotoja_lakotelep_parkolas_meroleges_parhuzamos_jarda_parkolohely","timestamp":"2018. április. 24. 06:41","title":"A nap fotója: a lakótelepi parkolás új bajnoka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19079ba6-0b2b-4823-a336-eb49f086b377","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Számítások szerint ezek a várólistás készítmények több ezer magyar ember, közöttük onkológiai, valamint szív- és érrendszeri betegségekkel küzdők gyógyulását vagy életkilátásainak javítását segíthetnék. A WHO előrejelzése szerint 2030-ra minden negyedik magyar érintett lesz valamilyen daganatos megbetegedésben.","shortLead":"Számítások szerint ezek a várólistás készítmények több ezer magyar ember, közöttük onkológiai, valamint szív- és...","id":"20180423_Tovabb_csuszik_a_mintegy_70_innovativ_gyogyszer_es_terapia_tbtamogatasa","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19079ba6-0b2b-4823-a336-eb49f086b377&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ec171be-3877-4331-8641-ad63a462c1de","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180423_Tovabb_csuszik_a_mintegy_70_innovativ_gyogyszer_es_terapia_tbtamogatasa","timestamp":"2018. április. 23. 10:58","title":"Tovább csúszik a mintegy 70 innovatív gyógyszer és terápia tb-támogatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]