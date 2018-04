Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8aae307c-6562-4ad9-b4cf-b01080f04452","c_author":"","category":"vilag","description":"Az európai polgárok többsége úgy véli, országuk jobban megosztott, mint tíz évvel ezelőtt volt, s közel felük véli úgy, hogy társadalmuk egyre kevésbé toleráns. A magyarok többsége szerint az országban nagyon komoly különbségek alakultak ki az egyes rétegek között.","shortLead":"Az európai polgárok többsége úgy véli, országuk jobban megosztott, mint tíz évvel ezelőtt volt, s közel felük véli úgy...","id":"20180423_Europa_egyre_megosztottabb_Magyarorszag_meg_inkabb","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8aae307c-6562-4ad9-b4cf-b01080f04452&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e7b9936-48ae-4611-87b0-10583f27c556","keywords":null,"link":"/vilag/20180423_Europa_egyre_megosztottabb_Magyarorszag_meg_inkabb","timestamp":"2018. április. 23. 23:43","title":"Európa egyre megosztottabb, Magyarország még inkább","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5d4dbd6-6d64-4b68-831e-e718003bf21b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Vádat emelt tíz rendbeli gyilkosság és 13 rendbeli emberölési kísérlet miatt kedden egy torontói bíró Alek Minassian gyanúsított ellen, aki az előző nap bérelt kisteherautójával járókelők közé hajtott Torontóban – jelentette a kanadai sajtó. A gyanúsított 25 embert gázolt el, akik közül tíz meghalt.","shortLead":"Vádat emelt tíz rendbeli gyilkosság és 13 rendbeli emberölési kísérlet miatt kedden egy torontói bíró Alek Minassian...","id":"20180425_szexualis_frusztracioi_miatt_gazolhatott_a_torontoi_merenylo","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5d4dbd6-6d64-4b68-831e-e718003bf21b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1df1b25-8be2-4a4c-a6e7-d5afffd832ee","keywords":null,"link":"/vilag/20180425_szexualis_frusztracioi_miatt_gazolhatott_a_torontoi_merenylo","timestamp":"2018. április. 25. 07:18","title":"Szexuális frusztrációi miatt gázolhatott a torontói merénylő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4134f639-6ab7-43e4-86b6-90e9d8dacd1d","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Szombaton programbeszédként lehetett értelmezni szavait, ehhez képest most alaposan lehűtött mindenkit az új hódmezővásárhelyi polgármester. Egyfajta katalizátor szerepnél többre nem vágyik.","shortLead":"Szombaton programbeszédként lehetett értelmezni szavait, ehhez képest most alaposan lehűtött mindenkit az új...","id":"20180423_marki_zay_peter_messias","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4134f639-6ab7-43e4-86b6-90e9d8dacd1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e584b0fd-023d-4488-b193-666ec16e0714","keywords":null,"link":"/itthon/20180423_marki_zay_peter_messias","timestamp":"2018. április. 23. 19:43","title":"Márki-Zay: \"A Messiás-elvárásnak nem fogok tudni megfelelni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e18f49e5-8f88-4ae1-862d-b46218ab8fee","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gyönyörű fiúgyermek. Mindenki jól van.","shortLead":"Gyönyörű fiúgyermek. Mindenki jól van.","id":"20180423_Katalin_vegre_megmutatta_a_babat_a_vilagnak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e18f49e5-8f88-4ae1-862d-b46218ab8fee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bad145f-eba6-49b8-a98c-19ae14d4e7d4","keywords":null,"link":"/elet/20180423_Katalin_vegre_megmutatta_a_babat_a_vilagnak","timestamp":"2018. április. 23. 19:35","title":"Katalin végre megmutatta a babát a világnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bf94c5e-1640-4360-a7fb-b4f1e69bbe87","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A rendező szerint új filmje a Ponyvaregénnyel vetekszik majd, a DiCaprio–Brad Pitt-páros pedig a filmvilág következő legendás duója lesz.","shortLead":"A rendező szerint új filmje a Ponyvaregénnyel vetekszik majd, a DiCaprio–Brad Pitt-páros pedig a filmvilág következő...","id":"20180425_quentin_tarantino_brad_pitt_leonardo_dicaprio_ponyvaregeny","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4bf94c5e-1640-4360-a7fb-b4f1e69bbe87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de096194-badd-4a11-923b-73f54d25738e","keywords":null,"link":"/kultura/20180425_quentin_tarantino_brad_pitt_leonardo_dicaprio_ponyvaregeny","timestamp":"2018. április. 25. 10:27","title":"Ha igaz, amit Tarantino mond, nagyszerű lesz az új filmje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db298c3e-1ef8-44f9-9bb8-88baed9ecee2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ingyenalkohol, félmeztelen táncosnők, fiatalok nélküli panelbeszélgetések és egy teljesen érdektelen EU-biztos, Navracsics Tibor – a résztvevők szerint az EU-elnökségre készülő Bulgária, és néhány EU-s képviselő megmutatta, hogyan nem szabad EU-s ifjúsági konferenciát szervezni. Navracsics Tibor jelezte, nem helytálló, ami a tudósításokban szerepel.","shortLead":"Ingyenalkohol, félmeztelen táncosnők, fiatalok nélküli panelbeszélgetések és egy teljesen érdektelen EU-biztos...","id":"20180425_Botranyosra_sikerult_az_EU_ifjusagi_foruma","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db298c3e-1ef8-44f9-9bb8-88baed9ecee2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af56e0e0-6a65-4c99-85eb-7f4b3a345d3a","keywords":null,"link":"/vilag/20180425_Botranyosra_sikerult_az_EU_ifjusagi_foruma","timestamp":"2018. április. 25. 12:37","title":"Navracsicsra és a topless-táncosokra is kiakadtak a botrányos EU ifjúsági fórumon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c767fd0-6f13-4f9f-bb42-80a63d89c07f","c_author":"Szántó Péter","category":"enesacegem","description":"Vállalkozóként az egyik legfontosabb dolog, amit megtanultam, hogy magára vessen, aki túl elfoglalt – Szántó Péter marketinges szakember tanácsai a pörgő cégvezetőknek.","shortLead":"Vállalkozóként az egyik legfontosabb dolog, amit megtanultam, hogy magára vessen, aki túl elfoglalt – Szántó Péter...","id":"20180424_Ezert_kifizetodo_lustanak_lenni","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c767fd0-6f13-4f9f-bb42-80a63d89c07f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7694ce92-193b-403d-9b4d-363417e0e948","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180424_Ezert_kifizetodo_lustanak_lenni","timestamp":"2018. április. 24. 11:50","title":"Ezért kifizetődő lustának lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bafa056f-668d-4983-99de-5fb78db46dad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár csak néhány hónapja van közöttünk a jubileumi iPhone, máris vége az életciklusának – legalábbis így véli néhány iparági elemző.","shortLead":"Bár csak néhány hónapja van közöttünk a jubileumi iPhone, máris vége az életciklusának – legalábbis így véli néhány...","id":"20180424_apple_iphonex_eletciklusanakvege","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bafa056f-668d-4983-99de-5fb78db46dad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"586d9356-f141-41f0-8ce1-90420bebad5e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180424_apple_iphonex_eletciklusanakvege","timestamp":"2018. április. 24. 10:00","title":"Ennyi volt? Vannak, akik szerint vége az iPhone X-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]