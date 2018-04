Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3aa7979d-997c-463a-a141-aefedefb3f9f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Izgalmas utópiába enged betekintést a Ready Player One, amelyben a VR-technológia már rég nem kikapcsolódást segítő eszköz, hanem az élet mindennapi része. A filmhez most kiadott háttéranyag szerint a forgatás során nem csak a színészek, Spielberg is VR-sisakot húzott.","shortLead":"Izgalmas utópiába enged betekintést a Ready Player One, amelyben a VR-technológia már rég nem kikapcsolódást segítő...","id":"20180424_virtualis_valosag_vr_htc_vive_steven_spielberg_ready_player_one","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3aa7979d-997c-463a-a141-aefedefb3f9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cfbfdc4-36fc-46d8-80c3-33648278bda5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180424_virtualis_valosag_vr_htc_vive_steven_spielberg_ready_player_one","timestamp":"2018. április. 24. 15:03","title":"Videó: Maga Steven Spielberg is belépett a virtuális valóságba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bfe1f67-10d3-4592-8155-7c16e16a6121","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Persze nem azonnal, és népszavazáson sem gondolkodott még. Mindenesetre érdekes gesztus lenne ez a Fehéroroszországot 1994 óta irányító Lukasenkától.","shortLead":"Persze nem azonnal, és népszavazáson sem gondolkodott még. Mindenesetre érdekes gesztus lenne ez a Fehéroroszországot...","id":"20180424_az_europa_utolso_diktatorakent_emlegetett_lukasenka_belemenne_az_alkotmanymodositasba","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8bfe1f67-10d3-4592-8155-7c16e16a6121&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ebcc7f4-780a-4be0-be80-ef1a1c13336d","keywords":null,"link":"/vilag/20180424_az_europa_utolso_diktatorakent_emlegetett_lukasenka_belemenne_az_alkotmanymodositasba","timestamp":"2018. április. 24. 14:27","title":"Az Európa utolsó diktátoraként emlegetett Lukasenka belemenne az alkotmánymódosításba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2a4d9c1-c176-4385-9e52-69f7686575d5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A technológia gyors fejlődése miatt egyre biztosabbá válik, hogy nagyon sok területen felesleges lesz az emberi közreműködés, hiszen a robotok szinte mindent megoldanak majd helyettünk. Akár azt is, ha egy IKEA-s bútort kell összerakni.","shortLead":"A technológia gyors fejlődése miatt egyre biztosabbá válik, hogy nagyon sok területen felesleges lesz az emberi...","id":"20180425_robot_ikea_butor_osszeszereles_video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2a4d9c1-c176-4385-9e52-69f7686575d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f634a9e9-fd74-4fcc-9dbf-7fb79b13cc11","keywords":null,"link":"/tudomany/20180425_robot_ikea_butor_osszeszereles_video","timestamp":"2018. április. 25. 12:03","title":"Imádja az IKEA-t, de utálja összeszerelni a bútorokat? Itt a robot, ami 20 perc alatt végez – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d120aaf2-1f0d-40a2-8832-b93c6b584fd3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A leköszönő polgármester azt szeretné, ha a választópolgárok a névrokon Mészáros Lászlónak, Felcsút jelenlegi alpolgármesterének szavaznának majd bizalmat. ","shortLead":"A leköszönő polgármester azt szeretné, ha a választópolgárok a névrokon Mészáros Lászlónak, Felcsút jelenlegi...","id":"20180424_Meszaros_Lorinc_egy_masik_Meszarost_akar_a_maga_helyere","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d120aaf2-1f0d-40a2-8832-b93c6b584fd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eff68ad0-d8a6-405e-b22a-90f995c6e23c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180424_Meszaros_Lorinc_egy_masik_Meszarost_akar_a_maga_helyere","timestamp":"2018. április. 24. 10:47","title":"Mészáros Lőrinc egy másik Mészárost akar a maga helyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ed1d966-b8c7-491b-bc59-ef2bfe27ab43","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ezentúl nem feltétlen kell külön oldalt nyitni a szócikken belüli linkeknek, a kapcsolódó oldalak akkor is áttekinthetjük őket, ha csak föléjük visszük a kurzort.","shortLead":"Ezentúl nem feltétlen kell külön oldalt nyitni a szócikken belüli linkeknek, a kapcsolódó oldalak akkor is...","id":"20180425_wikipedia_szocikk_kereses_elonezet_ablak_gyors_betoltes","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ed1d966-b8c7-491b-bc59-ef2bfe27ab43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07c691cc-48b2-423e-8134-fab695a66733","keywords":null,"link":"/tudomany/20180425_wikipedia_szocikk_kereses_elonezet_ablak_gyors_betoltes","timestamp":"2018. április. 25. 08:03","title":"Szeretni fogja a Wikipédia új funkcióját, sok felesleges kattintástól kíméli majd meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05211bb0-84d4-449a-856d-41b9efc53522","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy kifejezetten videojátékos vendégeknek kialakított lakosztállyal állt elő nemrég a panamai Hilton hotel és a gamereszközök gyártásában világelső Alienware. ","shortLead":"Egy kifejezetten videojátékos vendégeknek kialakított lakosztállyal állt elő nemrég a panamai Hilton hotel és...","id":"20180424_hilton_hotel_panama_alienware_gamer_szoba_oculus_rift","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05211bb0-84d4-449a-856d-41b9efc53522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d6661a5-1030-4983-9529-2d86fa60cdf5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180424_hilton_hotel_panama_alienware_gamer_szoba_oculus_rift","timestamp":"2018. április. 24. 11:03","title":"Ilyen Hilton-hotelszobát még nem látott: 90 ezer egy éjszaka a játékosok mennyországában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71049c4d-6284-4677-bc0d-a545066f6c9f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A házigazda magyar válogatott 3-2-re legyőzte az olasz csapatot a divízió I/A-s jégkorong-világbajnokság második fordulójában a Budapest Sportarénában.","shortLead":"A házigazda magyar válogatott 3-2-re legyőzte az olasz csapatot a divízió I/A-s jégkorong-világbajnokság második...","id":"20180423_olasz_magyar_budapesti_hoki_vb","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71049c4d-6284-4677-bc0d-a545066f6c9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e3a7a91-a73f-45e1-823b-942cdb981727","keywords":null,"link":"/sport/20180423_olasz_magyar_budapesti_hoki_vb","timestamp":"2018. április. 23. 21:57","title":"Hoki-vb: fontos és hősies győzelem az olaszok ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2b8ee43-b01a-4f3e-83cd-960967d4bdd6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Több százezer forintja maradt a lap volt munkatársainak a Magyar Nemzet szamizdat kiadása után, amelyet jótékony célra szerettek volna felajánlani, de a kiszemelt intézmény visszautasította a pénzt.","shortLead":"Több százezer forintja maradt a lap volt munkatársainak a Magyar Nemzet szamizdat kiadása után, amelyet jótékony célra...","id":"20180423_Felnek_Az_utolso_pillanatban_visszautasitottak_a_Magyar_Nemzet_ujsagiroinak_adomanyat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2b8ee43-b01a-4f3e-83cd-960967d4bdd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8e5f879-9e61-44a0-9b08-bc6c03fe9a59","keywords":null,"link":"/kultura/20180423_Felnek_Az_utolso_pillanatban_visszautasitottak_a_Magyar_Nemzet_ujsagiroinak_adomanyat","timestamp":"2018. április. 23. 16:26","title":"Félnek? Az utolsó pillanatban visszautasították a Magyar Nemzet újságíróinak adományát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]