Még április közepén tartottak nyílt napot az Écsi Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában, ennek keretében a tanórákon részt vehettek a szülők is. Az elsősöknél viszont váratlanul spriccelni kezdett az egyik radiátor, mikor pedig próbálták megszerelni, kiszakadt a falból az egyik része.

Önmagában a radiátor meghibásodása nem lenne hír, csakhogy szomorúan tanulságos történet kerekedett a rosszul karbantartott radiátor generálta vitából. Minderről egy édesapa számolt be a hvg.hu-nak, aki kérte, nevét ne tüntessük fel. Családjukból a felesége vett részt a nyílt napon, ő is próbált segíteni a tanárnak, mikor ömleni kezdett a víz.

„Akkor szakadt ki a szelep, mikor próbálták forgatni, elzárni, de hiába, minden elázott. Nem túlzás, a feleségemnek haza kellett jönnie átöltözni, de elázott a gyerekek cucca is. De szerintem az alapvető kérdés az, hogy ha ez fűtési időszakban, télen történik, akkor a 70 fokos víz spriccelt volna szét” – mondta. A szülő állítja, hogy a gyerekek így is megijedtek, többen elsírták magukat.

Karbantartásról posztolt, jött a telefon

Nem szokott gyakran posztolni a közösségi oldalon, nincs is sok ismerőse, és ez volt az első eset, hogy ezt a személyes élményét megosztotta a Facebookon. „Nem is vádoltam a posztban senkit, csak feltettem a kérdést, hogy egy közintézményben, ahol gyerekek vannak, miért nem járnak el nagyobb gondossággal. Ugyanis kiderült, hogy már korábban is volt gond a radiátorral. Ha törvény írja elő, hogy a gyerekemnek kötelező iskolába járnia, akkor fordíthatnának nagyobb figyelmet a karbantartásra” – tette hozzá.

Állítja, hogy erre másnap felhívta az iskola igazgatója, hogy számon kérje. „Utasító hangnemben követelte, hogy vegyem le, és hogyan képzelem, hogy ilyet kiírtam. Mondtam neki, hogy ez egy közintézmény, közpénzből tartják fenn, ami ott történik, ráadásul a gyerekekkel kapcsolatos, az közügy” – magyarázta az édesapa. Elismeri, hogy a beszélgetésük egyre indulatosabb lett, mivel ő nem akarta levenni a posztot, mire az igazgató végül azt mondta neki, hogy „akkor keressen más iskolát a gyereknek”. Még visszavágott, hogy rendben, majd akkor máshová fog járni a gyerekei, majd letette a telefont.

Képünk illusztráció © Fülöp Máté

Végül mégis levette a bejegyzést, bár továbbra is úgy gondolja, hogy egy másokra is tartozó kérdésben nyilvánított véleményt.

A Győri Tankerületi Központ által fenntartott köznevelési intézményekben rendszeres, tervezett, szakszerű karbantartás folyik – válaszolta Blazovicsné Varga Marianna tankerületi igazgató, mikor rákérdeztünk a történtekre. Az écsi iskola „igényeinek megfelelően gondoskodnak az ingatlan zavartalan működtetéséről, csak az elmúlt időszakban mintegy 5 millió forintot fordított az iskola karbantartási, felújítási munkálataira” – tette hozzá.

A tankerület szerint az iskola jó hírneve miatt követniük kell a Facebook-kommunikációt is

A tankerületi igazgató megerősítette, hogy a nyílt tanítási napot szervezett az intézmény, és közben az egyik tanteremben „egy radiátorszelep megsérült és emiatt a víz csöpögni, majd folyni kezdett”. Szerinte a karbantartó azonnal intézkedett és elhárította a hibát, a javítás és a takarítás mindössze 5-10 percet vett igénybe. Ezalatt „a tanulókat pedagógus felügyelete mellett a folyosóra kísérték”, majd zavartalanul folytatódott a szakmai program.

„Az intézményvezető felel az irányítása alá tartozó intézmény jó hírnevéért is, ezért elvárható, hogy a tőle telhető alapos gonddal kövesse nyomon az intézményről megjelenő híreket a hagyományos, az online és a közösségi médiában egyaránt” – reagált arra, hogy a szülő elmondása szerint az iskola vezetője megfenyegette a Facebook-bejegyzése miatt.

Ennek ellenére a szülő és az intézmény vezetése közötti „véleménykülönbségen kialakult nézeteltérésről” a Győri Tankerületi Központ azonnali tájékoztatást kért. Az igazgató pedig arról tájékoztatta őket, hogy mindössze arra kérte az édesapát az iskola „jó hírnevének megőrzése érdekében, hogy úgy adjon hírt az eseményről, ahogy az valóban megtörtént" . Vagyis arra utaltak, a számonkérés oka volt, hogy az édesapa szerintük valótlanul mesélte el a netes nyilvánosságnak a velük történteket.