Több miniszternek is megadatott az a lehetőség, hogy maga jelentheti be távozását egy lapinterjúban – Lázárnak is majdnem sikerült ezt megtennie, de Orbán beelőzte a Magyar Rádióban –, így azt a narratívát adja elő, amihez csak kedve van.

Mindegyikből az derült ki, Orbán számított volna rájuk a továbbiakban is, de sajnos valamiért nem tudnak maradni.

Kezdjük a legutóbbival, Fazekas Sándorral, aki a Magyar Időknek adott interjúban azt mondta,

"Miniszterelnök úrral a napokban egyeztettünk az új kormányzati struktúráról, felkért arra, hogy a következő időszakban is lássam el az agártárca vezetését. Nagyon megtisztelő az a bizalom, amiv az irányomba megnyilvánult az elmúlt időszakban, és köszönöm azt, hogy 8 éven keresztül szolgálhattam a magyar vidék ügyét, a hazai gazdatársadalmat. Most azonban, megköszönve a bizalmat, jeleztem, hogy az előttünk álló években a Fidesz-frakció munkáját szeretném segíteni. Miniszterelnök úr elfogadta a döntésemet."

Balog Zoltán az Origón fejthette ki, miért kosarazta ki az általa végtelenül tisztelt Orbán Viktort:

"a jövőt illetően két hosszabb beszélgetésem volt a miniszterelnökkel a választások után. Azt mondta, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma, ebben a struktúrában és összeállításban marad. Nekem ezzel kapcsolatban voltak változtatási javaslataim, amiket ő nem fogadott el. Felajánlotta, hogy válasszak. Vagy ebben a formában folytathatom a munkát, vagy van számomra más ajánlata is.

Én az elmúlt hat évben beletettem a minisztériumi munkába, amit tudok, így ezt nem akarom folytatni."

Lázár Jánosnak Orbán bevitt egy gyomrost: a miniszterelnök a péntek reggeli rádióinterjúban azt mondta, a kormányzás agyközpontjában, vagyis a Miniszterelnökségen szeretne változtatásokat, amiről pénteken és hétvégén is lesznek komoly tárgyalásai.

Közben Lázár János a hódmezővásárhelyi Rádió 7-nek két órával később adott interjúban arról beszélt, ő hétfőn találkozik Orbánnal. Vagyis azután, hogy Orbán már letárgyalta az addigi tárcáját érintő változásokat.

Bár Orbán egyértelművé tette, hogy ő akar változást, Lázár próbált úgy tenni, mintha ez a saját döntése lenne. Úgy fogalmazott ugyanis, ő szeretne változtatni. Orbán négy évre kérte fel, ami lejárt,

"ezt a munkát elvégeztem, kerek egésznek tekintem",

innentől inkább a választókerületére koncentrál.

"Az elmúlt időszakban felértékelődött bennem, hogy Budapesten és a kormányon kívül is van élet. Én a választóimnak tartozom hűséggel, főleg egy ekkora csata után. Velük szeretném megerősíteni az együttműködést, és a két munka nem összeegyeztethető."

Lázár korábban is lebegtette visszavonulását, akkor azt találgattuk, zsarol, blöfföl vagy az Orbán utáni világra készül vajon.

Ide kattintva eléri a Nyüzsi további cikkeit, azonnali véleményeket, érdekességeket, szórakoztató mémeket, gif-eket, videókat.