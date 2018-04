Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"71049c4d-6284-4677-bc0d-a545066f6c9f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A házigazda magyar válogatott 3-2-re legyőzte az olasz csapatot a divízió I/A-s jégkorong-világbajnokság második fordulójában a Budapest Sportarénában.","shortLead":"A házigazda magyar válogatott 3-2-re legyőzte az olasz csapatot a divízió I/A-s jégkorong-világbajnokság második...","id":"20180423_olasz_magyar_budapesti_hoki_vb","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=71049c4d-6284-4677-bc0d-a545066f6c9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e3a7a91-a73f-45e1-823b-942cdb981727","keywords":null,"link":"/sport/20180423_olasz_magyar_budapesti_hoki_vb","timestamp":"2018. április. 23. 21:57","title":"Hoki-vb: fontos és hősies győzelem az olaszok ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aae307c-6562-4ad9-b4cf-b01080f04452","c_author":"","category":"vilag","description":"Az európai polgárok többsége úgy véli, országuk jobban megosztott, mint tíz évvel ezelőtt volt, s közel felük véli úgy, hogy társadalmuk egyre kevésbé toleráns. A magyarok többsége szerint az országban nagyon komoly különbségek alakultak ki az egyes rétegek között.","shortLead":"Az európai polgárok többsége úgy véli, országuk jobban megosztott, mint tíz évvel ezelőtt volt, s közel felük véli úgy...","id":"20180423_Europa_egyre_megosztottabb_Magyarorszag_meg_inkabb","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8aae307c-6562-4ad9-b4cf-b01080f04452&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e7b9936-48ae-4611-87b0-10583f27c556","keywords":null,"link":"/vilag/20180423_Europa_egyre_megosztottabb_Magyarorszag_meg_inkabb","timestamp":"2018. április. 23. 23:43","title":"Európa egyre megosztottabb, Magyarország még inkább","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"449c2023-739c-4cdd-aecb-9d3ddacf5034","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Windows 98 béta verzióját szerette volna bemutatn Bill Gates és Chris Capossela, de a dologból csúnya felsülés lett.","shortLead":"A Windows 98 béta verzióját szerette volna bemutatn Bill Gates és Chris Capossela, de a dologból csúnya felsülés lett.","id":"20180424_microsoft_windows_98_kek_halal_video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=449c2023-739c-4cdd-aecb-9d3ddacf5034&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de596114-04ec-4749-8466-c4c2d68660b8","keywords":null,"link":"/tudomany/20180424_microsoft_windows_98_kek_halal_video","timestamp":"2018. április. 24. 09:03","title":"20 éves a legcikibb Windows-baki, amin azóta is nevet az internet – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4626f2e0-0f04-4a59-8efb-2e114254dc6a","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A popsztár rokonai szerint az egyik kórház orvosa és gyógyszerésze nem megfelelően látták el az énekest 2016 áprilisában, de az örökösök az egyik patikahálózatot is hibáztatják Prince haláláért.","shortLead":"A popsztár rokonai szerint az egyik kórház orvosa és gyógyszerésze nem megfelelően látták el az énekest 2016...","id":"20180424_korhazat_es_patikahalozatot_perelnek_prince_hozzatartozoi","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4626f2e0-0f04-4a59-8efb-2e114254dc6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73d84ffa-7f0f-4f46-998e-f258655146d0","keywords":null,"link":"/kkv/20180424_korhazat_es_patikahalozatot_perelnek_prince_hozzatartozoi","timestamp":"2018. április. 24. 17:21","title":"Kórházat és patikahálózatot perelnek Prince hozzátartozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d923228b-932b-49b2-b0d7-b541cdd325de","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A helyi rendőrfőnök szerint az incidens szándékos gázolásnak tűnik. ","shortLead":"A helyi rendőrfőnök szerint az incidens szándékos gázolásnak tűnik. ","id":"20180424_Megrazo_fotokon_a_torontoi_tomeges_gazolas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d923228b-932b-49b2-b0d7-b541cdd325de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20e5db07-876d-495d-90a4-790e91a34b6f","keywords":null,"link":"/vilag/20180424_Megrazo_fotokon_a_torontoi_tomeges_gazolas","timestamp":"2018. április. 24. 09:49","title":"Megrázó fotókon a torontói tömeges gázolás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"579ac57c-2493-42a9-8fde-3639962b657c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hajnal Györgyi 47 centiméterrel és 2480 grammos súllyal született. ","shortLead":"Hajnal Györgyi 47 centiméterrel és 2480 grammos súllyal született. ","id":"20180424_egeszseges_a_kislany_akit_a_jahn_ferenc_korhaz_inkubatoraban_hagytak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=579ac57c-2493-42a9-8fde-3639962b657c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10632ed6-77d4-4ed4-95f9-bf969cb79bda","keywords":null,"link":"/itthon/20180424_egeszseges_a_kislany_akit_a_jahn_ferenc_korhaz_inkubatoraban_hagytak","timestamp":"2018. április. 24. 16:35","title":"Egészséges a kislány, akit a Jahn Ferenc Kórház inkubátorában hagytak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd84ce95-e8d1-41ee-a9a3-c517bdb6042d","c_author":"","category":"vilag","description":"Lemondott tisztségéről Cristina Cifuentes, a madridi autonóm régió vezetője, miután megjelent egy videó, amelyen a politikus ránckrémeket lop egy üzletből. Korábban azt is kiderült, hogy nincs minden rendben a diplomájával. ","shortLead":"Lemondott tisztségéről Cristina Cifuentes, a madridi autonóm régió vezetője, miután megjelent egy videó, amelyen...","id":"20180425_Bolti_lopason_ertek_a_madridi_regio_vezetojet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd84ce95-e8d1-41ee-a9a3-c517bdb6042d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"591721cb-2d16-408a-a5dd-436f47abe03d","keywords":null,"link":"/vilag/20180425_Bolti_lopason_ertek_a_madridi_regio_vezetojet","timestamp":"2018. április. 25. 13:10","title":"Bolti lopáson érték a madridi régió vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe631ba8-6f57-4726-9720-bd1da4e32e5c","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Bordélyházak, szappanoperába illő szeretők, Franco és a náci disznói, valamint az irritáló egoizmus – ezeket tartotta fontosnak kiemelni a festőzseni életéből a National Geographic Picasso-sorozatának első két része. Kritikánk.","shortLead":"Bordélyházak, szappanoperába illő szeretők, Franco és a náci disznói, valamint az irritáló egoizmus – ezeket tartotta...","id":"20180423_Az_ontelt_holyag_Picasso_farkas_szemet_nez_a_nacikkal","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe631ba8-6f57-4726-9720-bd1da4e32e5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e16dc0b8-b01b-4608-a879-268fbca85d4d","keywords":null,"link":"/kultura/20180423_Az_ontelt_holyag_Picasso_farkas_szemet_nez_a_nacikkal","timestamp":"2018. április. 23. 19:55","title":"Picasso egy öntelt hólyag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]