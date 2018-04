Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e4bd3187-5b85-476a-bd8a-3bfc4742d7bf","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A 29 éves Matt Campbellnek két héten belül ez volt a második maratonja, alighanem túlvállalta magát.","shortLead":"A 29 éves Matt Campbellnek két héten belül ez volt a második maratonja, alighanem túlvállalta magát.","id":"20180423_Osszesett_es_meghalt_a_londoni_maratonon_indulo_sztarszakacs","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e4bd3187-5b85-476a-bd8a-3bfc4742d7bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f44cd0f-a42d-4907-a1a0-aecc94ad495b","keywords":null,"link":"/sport/20180423_Osszesett_es_meghalt_a_londoni_maratonon_indulo_sztarszakacs","timestamp":"2018. április. 23. 14:51","title":"Összesett és meghalt a londoni maratonon induló sztárszakács","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77de8334-efd3-4f5d-9de9-6752b89ca6a8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Bródy Gábor, a párt választmányának tagja is elindul a tisztségért. ","shortLead":"Bródy Gábor, a párt választmányának tagja is elindul a tisztségért. ","id":"20180423_Itt_egy_ujabb_jelentkezo_az_MSZP_elnoki_posztjara","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77de8334-efd3-4f5d-9de9-6752b89ca6a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44e721ce-29af-49a0-acb0-01b59cbc6245","keywords":null,"link":"/itthon/20180423_Itt_egy_ujabb_jelentkezo_az_MSZP_elnoki_posztjara","timestamp":"2018. április. 23. 19:04","title":"Itt egy újabb jelentkező az MSZP elnöki posztjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9557189-c43c-4ce5-97a1-458098790f40","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Lionel Messi beelőzte a portugált. ","shortLead":"Lionel Messi beelőzte a portugált. ","id":"20180423_lionel_messi_fizetes_euro_fc_barcelona_christiano_ronaldo","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f9557189-c43c-4ce5-97a1-458098790f40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0873caf-ed4a-4780-95ba-bd912154c919","keywords":null,"link":"/sport/20180423_lionel_messi_fizetes_euro_fc_barcelona_christiano_ronaldo","timestamp":"2018. április. 23. 15:20","title":"Megelőzték Ronaldót, már nem ő a világ legjobban fizetett labdarúgója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2de4bd7-64d6-47f9-8707-086bed889ebf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Csúcskategóriás hangrendszer, egyedi illatok és vizuális, a relaxációt elősegítő hatások járnak a Volvo legújabb S90 Ambience nevű járművéhez.","shortLead":"Csúcskategóriás hangrendszer, egyedi illatok és vizuális, a relaxációt elősegítő hatások járnak a Volvo legújabb S90...","id":"20180423_Volvo_S90_Ambience","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e2de4bd7-64d6-47f9-8707-086bed889ebf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5596e79-7ec5-4b6b-b82d-6273923eb263","keywords":null,"link":"/cegauto/20180423_Volvo_S90_Ambience","timestamp":"2018. április. 23. 16:26","title":"A Volvo legújabb autója lassan elhagyja a valóságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf373033-e012-4b7e-b0c9-cf12d4111fed","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Önzetlen kamionosok fogtak össze Detroitnál, hogy megmentsék egy öngyilkosságra készülő férfi életét.

","shortLead":"Önzetlen kamionosok fogtak össze Detroitnál, hogy megmentsék egy öngyilkosságra készülő férfi életét.

","id":"20180424_ugrani_akart_egy_ferfi_a_feluljarorol_kamionsorfallal_torlaszoltak_el_az_autopalyat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf373033-e012-4b7e-b0c9-cf12d4111fed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d3cb495-9a92-4bd5-8087-1cfcd55553f4","keywords":null,"link":"/cegauto/20180424_ugrani_akart_egy_ferfi_a_feluljarorol_kamionsorfallal_torlaszoltak_el_az_autopalyat","timestamp":"2018. április. 24. 19:25","title":"Ugrani akart egy férfi a felüljáróról, kamionsorfallal torlaszolták el az autópályát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82c5be67-cecc-4473-818e-f12435175020","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Ivica Todoric ősszel Nagy-Britanniába szökött, mert az egykor nagyhatalmú oligarchát azzal vádolták: csődbe vitte a horvát gazdaság zászlóshajóját, miközben oroszlánra vadászgatott Afrikában. Két fiát is őrizetbe vették, akik maguk is fontos szerepet játszottak az Agrokorban, mely fénykorában a GDP 15%- át produkálta Horvátországban. ","shortLead":"Ivica Todoric ősszel Nagy-Britanniába szökött, mert az egykor nagyhatalmú oligarchát azzal vádolták: csődbe vitte...","id":"20180424_Kiadatas_elott_a_horvat_haveri_kapitalizmus_Big_Bossa","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=82c5be67-cecc-4473-818e-f12435175020&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68cd9468-8ea3-40d5-8244-fc64b10fdaf9","keywords":null,"link":"/kkv/20180424_Kiadatas_elott_a_horvat_haveri_kapitalizmus_Big_Bossa","timestamp":"2018. április. 24. 10:33","title":"Kiadatás előtt a horvát haveri kapitalizmus bukott „Big Boss”-a","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5be08f8-8e99-4c29-b090-18430fb4153c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"150 pozíciót nyitnak, a regionális értékesítési vezetők 800 ezer feletti kezdő fizetést, 9 év után pedig több mint 1 millió 300 ezer forintot keresnek. ","shortLead":"150 pozíciót nyitnak, a regionális értékesítési vezetők 800 ezer feletti kezdő fizetést, 9 év után pedig több mint 1...","id":"20180424_1_millio_300_ezer_forintos_fizetest_kinal_az_Aldi","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e5be08f8-8e99-4c29-b090-18430fb4153c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43c34809-e748-4a75-9d92-83af3d3dc5f1","keywords":null,"link":"/kkv/20180424_1_millio_300_ezer_forintos_fizetest_kinal_az_Aldi","timestamp":"2018. április. 24. 12:15","title":"1 millió 300 ezer forintos fizetést kínál az Aldi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e9f9f99-87fb-4136-8819-fa3909733b80","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy vaddisznóban mutatta ki a kórokozó jelenlétét a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal laboratóriuma.","shortLead":"Egy vaddisznóban mutatta ki a kórokozó jelenlétét a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal laboratóriuma.","id":"20180423_sertespestis_hevesben_vaddisznoban_nebih","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e9f9f99-87fb-4136-8819-fa3909733b80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dee6bbd2-5d93-46d4-9755-3125b35c88bb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180423_sertespestis_hevesben_vaddisznoban_nebih","timestamp":"2018. április. 23. 10:07","title":"Az afrikai sertéspestis már Hevesben van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]