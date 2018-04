Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3dc38469-40d4-4bed-940d-e46e5203faac","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Azt hitte, ezek a szobrok kőből készültek? Hát nem!","shortLead":"Azt hitte, ezek a szobrok kőből készültek? Hát nem!","id":"20180424_Elkepeszto_ami_itt_a_papirral_tortenik","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3dc38469-40d4-4bed-940d-e46e5203faac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ac8d97b-32a9-4dba-a523-5413a350bb0c","keywords":null,"link":"/kultura/20180424_Elkepeszto_ami_itt_a_papirral_tortenik","timestamp":"2018. április. 24. 09:43","title":"Elképesztő, ami itt a papírral történik!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28b5e629-2124-49b0-a462-785975ff2da8","c_author":"hvg.hu/Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"\"Erős a gyanú\", hogy az azeriek korrumpálták az Európa Tanács parlamenti közgyűlésének több tagját, hogy minél pozitívabb képet fessenek a kaukázusi országról – olvasható a több mint tíz hónapon át tartó nyomozás eredményét ismertető jelentésben. ","shortLead":"\"Erős a gyanú\", hogy az azeriek korrumpálták az Európa Tanács parlamenti közgyűlésének több tagját, hogy minél...","id":"20180423_Kaviardiplomacia_igy_vasarolt_meg_europai_politikusokat_Azerbajdzsan","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28b5e629-2124-49b0-a462-785975ff2da8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58e3cf79-c3d2-4d26-bb3a-b280fb5c3ea7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180423_Kaviardiplomacia_igy_vasarolt_meg_europai_politikusokat_Azerbajdzsan","timestamp":"2018. április. 23. 17:49","title":"Kaviárdiplomácia, így vásárolt meg európai politikusokat Azerbajdzsán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40f0b2c4-2e1b-4565-b119-62b2a1d1b8b2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyárfás korábban arról beszélt, hogy a felvételt manipulálták, a kormánypárti lap azonban úgy tudja, a rendőrség bizonyítékai között szereplő felvétel eredeti. ","shortLead":"Gyárfás korábban arról beszélt, hogy a felvételt manipulálták, a kormánypárti lap azonban úgy tudja, a rendőrség...","id":"20180424_Magyar_Idok_Vagatlan_felvetel_van_arrol_ahogy_Gyarfas_Fenyo_kivegzeserol_beszel","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40f0b2c4-2e1b-4565-b119-62b2a1d1b8b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab0af7ad-714c-4824-a646-50b4f8f33b71","keywords":null,"link":"/itthon/20180424_Magyar_Idok_Vagatlan_felvetel_van_arrol_ahogy_Gyarfas_Fenyo_kivegzeserol_beszel","timestamp":"2018. április. 24. 07:36","title":"Magyar Idők: Vágatlan felvétel van arról, ahogy Gyárfás Fenyő kivégzéséről beszél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72464095-f4d8-4df5-8c15-06b64d07a70a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A cél az, hogy mindenki tisztességes áron vehessen koncert- vagy színházjegyet, ne a másodlagos jegyértékesítő oldalakon kínált horrorárakon.","shortLead":"A cél az, hogy mindenki tisztességes áron vehessen koncert- vagy színházjegyet, ne a másodlagos jegyértékesítő...","id":"20180423_nagy_britanniaban_torvennyel_sujtanak_le_a_jegyfelvasarlo_robotokkal_dolgozo_jegyuzerekre","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72464095-f4d8-4df5-8c15-06b64d07a70a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1819c65-7ffb-4278-a37a-96379915d695","keywords":null,"link":"/vilag/20180423_nagy_britanniaban_torvennyel_sujtanak_le_a_jegyfelvasarlo_robotokkal_dolgozo_jegyuzerekre","timestamp":"2018. április. 23. 21:49","title":"Nagy-Britanniában törvénnyel sújtanak le a jegyfelvásárló robotokkal dolgozó jegyüzérekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"579ac57c-2493-42a9-8fde-3639962b657c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hajnal Györgyi 47 centiméterrel és 2480 grammos súllyal született. ","shortLead":"Hajnal Györgyi 47 centiméterrel és 2480 grammos súllyal született. ","id":"20180424_egeszseges_a_kislany_akit_a_jahn_ferenc_korhaz_inkubatoraban_hagytak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=579ac57c-2493-42a9-8fde-3639962b657c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10632ed6-77d4-4ed4-95f9-bf969cb79bda","keywords":null,"link":"/itthon/20180424_egeszseges_a_kislany_akit_a_jahn_ferenc_korhaz_inkubatoraban_hagytak","timestamp":"2018. április. 24. 16:35","title":"Egészséges a kislány, akit a Jahn Ferenc Kórház inkubátorában hagytak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfe4eda1-098a-4834-aacb-c6bcfd9d9cc0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai Ward's Auto 40 új modell utasterét vizsgálta meg, hogy kiválassza belőle a 10 legjobbat. Íme az eredmény.","shortLead":"Az amerikai Ward's Auto 40 új modell utasterét vizsgálta meg, hogy kiválassza belőle a 10 legjobbat. Íme az eredmény.","id":"20180425_top_10_autobelso_wards_auto","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bfe4eda1-098a-4834-aacb-c6bcfd9d9cc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbb7a6eb-de3b-4034-9347-534a81842872","keywords":null,"link":"/cegauto/20180425_top_10_autobelso_wards_auto","timestamp":"2018. április. 25. 10:21","title":"TOP 10: ezek most a legjobb autóbelsők a világon – és ön szerint?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbcb460c-5992-4a39-bda7-7387fea32e1b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Majd ha túl drága lesz a tarifa, az emberek nem szállnak be a taxikba – mondta Tarlós István az új árakról.","shortLead":"Majd ha túl drága lesz a tarifa, az emberek nem szállnak be a taxikba – mondta Tarlós István az új árakról.","id":"20180425_Megszavaztak_dragabb_lesz_a_taxizas_Budapesten","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dbcb460c-5992-4a39-bda7-7387fea32e1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef2777d6-5715-4b22-ba81-4def5aa2f145","keywords":null,"link":"/kkv/20180425_Megszavaztak_dragabb_lesz_a_taxizas_Budapesten","timestamp":"2018. április. 25. 10:57","title":"Megszavazták: drágább lesz a taxizás Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd21153b-451b-49ac-8b88-cd576896688b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy fejdísz váltott ki humoros párbeszédet a tévés feleség Instagram-oldalán. ","shortLead":"Egy fejdísz váltott ki humoros párbeszédet a tévés feleség Instagram-oldalán. ","id":"20180423_Vajna_Timea_elarulta_melyik_torzshoz_tartozik","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd21153b-451b-49ac-8b88-cd576896688b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"088dddb1-eddb-4704-883a-9b8547b8703e","keywords":null,"link":"/kultura/20180423_Vajna_Timea_elarulta_melyik_torzshoz_tartozik","timestamp":"2018. április. 23. 20:48","title":"Vajna Tímea elárulta, melyik törzshöz tartozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]