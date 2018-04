Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e15e1dee-04f7-4d0b-aa4e-25cf185505db","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Menedzsereinek többször jelezte, hogy kezd besokallni, kimerülni, és ebből baj lehet.","shortLead":"Menedzsereinek többször jelezte, hogy kezd besokallni, kimerülni, és ebből baj lehet.","id":"20180425_Avicii_megjosolta_sajat_halalat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e15e1dee-04f7-4d0b-aa4e-25cf185505db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc9866aa-8b25-4da8-b49d-9b15bc54258f","keywords":null,"link":"/kultura/20180425_Avicii_megjosolta_sajat_halalat","timestamp":"2018. április. 25. 09:46","title":"Avicii megjósolta saját halálát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31620c52-5e37-4144-ace6-132df8558d2a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Uljanovszk megye kormányzója aláírta a Lenin-rend újraalapításáról szóló rendeletet, így a bolsevik forradalom vezérének kis szobrát ismét megkaphatják a kimagasló eredményt elért művészek. ","shortLead":"Uljanovszk megye kormányzója aláírta a Lenin-rend újraalapításáról szóló rendeletet, így a bolsevik forradalom...","id":"20180423_Amire_mar_vartunk__ismet_lesz_Oroszorszagban_Lenindij","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=31620c52-5e37-4144-ace6-132df8558d2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a33d3780-5d57-4ece-8560-4ccc6ed0ee14","keywords":null,"link":"/vilag/20180423_Amire_mar_vartunk__ismet_lesz_Oroszorszagban_Lenindij","timestamp":"2018. április. 23. 17:40","title":"Amire már vártunk: ismét lesz Oroszországban Lenin-díj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97f47d58-0628-45de-a134-6c0759e82445","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az ázsiai elefántok bőréből készült termékek iránti kínai kereslet még az elefántcsont-kereskedelemnél is súlyosabb fenyegetést jelent az állatokra nézve, mivel az orvvadászok minden útjukba kerülő ormányost legyilkolnak, nem csupán azokat, amelyeknek agyaruk van – figyelmeztetett egy brit állatvédő szervezet.","shortLead":"Az ázsiai elefántok bőréből készült termékek iránti kínai kereslet még az elefántcsont-kereskedelemnél is súlyosabb...","id":"20180424_mar_a_borukert_is_gyilkoljak_az_elefantokat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=97f47d58-0628-45de-a134-6c0759e82445&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d85db28b-79a5-440f-a3d6-e00dd3318605","keywords":null,"link":"/elet/20180424_mar_a_borukert_is_gyilkoljak_az_elefantokat","timestamp":"2018. április. 24. 14:53","title":"Már a bőrükért is gyilkolják az elefántokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe631ba8-6f57-4726-9720-bd1da4e32e5c","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Bordélyházak, szappanoperába illő szeretők, Franco és a náci disznói, valamint az irritáló egoizmus – ezeket tartotta fontosnak kiemelni a festőzseni életéből a National Geographic Picasso-sorozatának első két része. Kritikánk.","shortLead":"Bordélyházak, szappanoperába illő szeretők, Franco és a náci disznói, valamint az irritáló egoizmus – ezeket tartotta...","id":"20180423_Az_ontelt_holyag_Picasso_farkas_szemet_nez_a_nacikkal","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe631ba8-6f57-4726-9720-bd1da4e32e5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e16dc0b8-b01b-4608-a879-268fbca85d4d","keywords":null,"link":"/kultura/20180423_Az_ontelt_holyag_Picasso_farkas_szemet_nez_a_nacikkal","timestamp":"2018. április. 23. 19:55","title":"Picasso egy öntelt hólyag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4626f2e0-0f04-4a59-8efb-2e114254dc6a","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A popsztár rokonai szerint az egyik kórház orvosa és gyógyszerésze nem megfelelően látták el az énekest 2016 áprilisában, de az örökösök az egyik patikahálózatot is hibáztatják Prince haláláért.","shortLead":"A popsztár rokonai szerint az egyik kórház orvosa és gyógyszerésze nem megfelelően látták el az énekest 2016...","id":"20180424_korhazat_es_patikahalozatot_perelnek_prince_hozzatartozoi","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4626f2e0-0f04-4a59-8efb-2e114254dc6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73d84ffa-7f0f-4f46-998e-f258655146d0","keywords":null,"link":"/kkv/20180424_korhazat_es_patikahalozatot_perelnek_prince_hozzatartozoi","timestamp":"2018. április. 24. 17:21","title":"Kórházat és patikahálózatot perelnek Prince hozzátartozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17022019-77ec-4165-8215-21fa1d6bec27","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"","shortLead":"","id":"20180423_Szupercella_erte_el_az_orszagot_tobb_helyen_jeg_zuhogott__video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=17022019-77ec-4165-8215-21fa1d6bec27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03282d51-813a-498c-8886-80a1f6e7fa82","keywords":null,"link":"/idojaras/20180423_Szupercella_erte_el_az_orszagot_tobb_helyen_jeg_zuhogott__video","timestamp":"2018. április. 23. 16:53","title":"Szupercella érte el az országot, több helyen jég zuhogott – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d4282db-cd48-47fc-ac2c-4ee55de4749c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Telnek a hetek, röpködnek a nevek: Balog Zoltán hétfőn bejelentett távozása után egyelőre ennyit lehet biztosan állítani arról, hogy ki vezetheti a negyedik Orbán-kormány várhatóan legnagyobb szerepet kapó minisztériumát. Orbán Viktor a választás másnapján csak annyit árult el: demográfiai súlypontú kormányzást akar, azt nem, hogy kikkel. A posztra Novák Katalin eddigi családügyi államtitkár mellett Palkovics László oktatási államtitkár esélyes, illetve egy rejtélyes harmadik, akit a távozó miniszter ajánlott utódául a miniszterelnöknek.","shortLead":"Telnek a hetek, röpködnek a nevek: Balog Zoltán hétfőn bejelentett távozása után egyelőre ennyit lehet biztosan...","id":"20180424_Ki_lesz_Balog_utoda","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d4282db-cd48-47fc-ac2c-4ee55de4749c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"237d55dc-d374-4e7d-9c07-6b5ef98b98a4","keywords":null,"link":"/itthon/20180424_Ki_lesz_Balog_utoda","timestamp":"2018. április. 24. 06:30","title":"Balog után ki rázza gatyába Orbán demográfiai súlypontú minisztériumát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d149750e-527e-49be-9381-8016d420bd7f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfőn sokkolta a közéletet és külön a felcsútiakat az ország gázszerelője, Mészáros Lőrinc, hogy lemond.","shortLead":"Hétfőn sokkolta a közéletet és külön a felcsútiakat az ország gázszerelője, Mészáros Lőrinc, hogy lemond.","id":"20180424_Felolvastak_Meszaros_Lorinc_lemondo_levelet_a_felcsuti_kepviseloknek__video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d149750e-527e-49be-9381-8016d420bd7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cbce9a6-6132-4837-983e-25f0ae230440","keywords":null,"link":"/itthon/20180424_Felolvastak_Meszaros_Lorinc_lemondo_levelet_a_felcsuti_kepviseloknek__video","timestamp":"2018. április. 24. 16:45","title":"Felolvasták Mészáros Lőrinc lemondó levelét a felcsúti képviselőknek – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]