Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e65a58f9-d8cb-4e8b-8cf2-9fcd893b369f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A lengyel felmérés eredményével valószínűleg a magyarok többsége is egyetértene.","shortLead":"A lengyel felmérés eredményével valószínűleg a magyarok többsége is egyetértene.","id":"20180424_Ennyi_penz_kell_ahhoz_hogy_a_szomszedok_jomodunak_tartsak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e65a58f9-d8cb-4e8b-8cf2-9fcd893b369f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb9311d3-5afa-484e-95c4-a0ebbaae9365","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180424_Ennyi_penz_kell_ahhoz_hogy_a_szomszedok_jomodunak_tartsak","timestamp":"2018. április. 24. 11:48","title":"Ennyi pénz kell ahhoz, hogy a szomszédok jómódúnak tartsák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9a18b05-b86a-46e0-a1cb-e99452ac5948","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik volt elnöke Sneider Tamást és Gyöngyösi Mártont fogja támogatni a Jobbik tisztújításán. ","shortLead":"A Jobbik volt elnöke Sneider Tamást és Gyöngyösi Mártont fogja támogatni a Jobbik tisztújításán. ","id":"20180423_vona_ujra_jelentkezett_es_elmondta_mit_csinal","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f9a18b05-b86a-46e0-a1cb-e99452ac5948&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26563317-8780-4692-9b38-4a25e0121e6e","keywords":null,"link":"/itthon/20180423_vona_ujra_jelentkezett_es_elmondta_mit_csinal","timestamp":"2018. április. 23. 17:57","title":"Vona újra jelentkezett, és elmondta, mit csinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d974cfb2-4280-4124-ba4b-daab5513de81","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Felháborodtak a hozzátartozók, amikor a floridai nyomozók egy halottasházban próbálták az elhunyt férfi ujjával feloldani annak telefonját.","shortLead":"Felháborodtak a hozzátartozók, amikor a floridai nyomozók egy halottasházban próbálták az elhunyt férfi ujjával...","id":"20180424_floridai_rendorseg_a_halottashazban_a_halott_ferfi_ujjaval_probalta_feloldani_a_telefont","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d974cfb2-4280-4124-ba4b-daab5513de81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f962119-44e5-4c87-9423-201fde6fb312","keywords":null,"link":"/tudomany/20180424_floridai_rendorseg_a_halottashazban_a_halott_ferfi_ujjaval_probalta_feloldani_a_telefont","timestamp":"2018. április. 24. 16:59","title":"Egy halott férfi ujjával próbáltak meg feloldani egy okostelefont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35cc8158-6494-47a3-9407-69e3ef28476d","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A férfiak szexualitása bonyolultabb.","shortLead":"A férfiak szexualitása bonyolultabb.","id":"20180424_Otbol_egy_heteroszexualis_ferfi_nez_melegpornot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35cc8158-6494-47a3-9407-69e3ef28476d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"340367ec-ee5f-461f-9021-c893de986074","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180424_Otbol_egy_heteroszexualis_ferfi_nez_melegpornot","timestamp":"2018. április. 24. 12:15","title":"Ötből egy heteroszexuális férfi néz melegpornót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f13750d-b743-44b6-a67c-e2bce991d471","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy kolumbiai banánszállítmányba rejtve rekordmennyiségű, összesen több mint 8,7 tonna kokainra bukkantak a spanyol hatóságok a dél-spanyolországi Algeciras kikötőjében – jelentette be a spanyol belügyminiszter szerdán a helyszínen tartott sajtótájékoztatón.","shortLead":"Egy kolumbiai banánszállítmányba rejtve rekordmennyiségű, összesen több mint 8,7 tonna kokainra bukkantak a spanyol...","id":"20180425_Bananok_kokain_spanyol_hatosag","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f13750d-b743-44b6-a67c-e2bce991d471&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"961286e3-e0c8-4dd3-8b4a-49a8c428ec70","keywords":null,"link":"/elet/20180425_Bananok_kokain_spanyol_hatosag","timestamp":"2018. április. 25. 15:40","title":"Banánok közt: rekordmennyiségű kokaint találtak a spanyol hatóságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5f1a3ec-2e55-4810-980d-9fdf44ca1e46","c_author":"MOKK","category":"brandchannel","description":"Fél, hogy az örököse eltapsolja az évtizedeken át gondosan felépített vállalkozása vagyonát? Vagy mert nem ért a cég irányításához, vagy mert eleve csak arra várt, hogy azt mielőbb pénzzé tegye. Létezik mindenki számára megnyugtató megoldás.","shortLead":"Fél, hogy az örököse eltapsolja az évtizedeken át gondosan felépített vállalkozása vagyonát? Vagy mert nem ért a cég...","id":"mokk_20180423_Nem_akarja_hogy_sikeres_vallalkozasa_a_halala_utan_befuccsoljon_Van_megoldas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5f1a3ec-2e55-4810-980d-9fdf44ca1e46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c53ff50a-36e7-4884-bcef-ed16bc4e6eb3","keywords":null,"link":"/brandchannel/mokk_20180423_Nem_akarja_hogy_sikeres_vallalkozasa_a_halala_utan_befuccsoljon_Van_megoldas","timestamp":"2018. április. 24. 07:30","title":"Nem akarja, hogy sikeres vállalkozása a halála után befuccsoljon? Van megoldás!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Magyar Országos Közjegyzői Kamara","c_partnerlogo":"cf840796-9caa-4c0e-8859-ccd5ee5eaa12","c_partnertag":"mokk"},{"available":true,"c_guid":"ab0b003a-6e14-4b3f-908d-a2b40bf4285f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 25–35 éves korosztály gyermekvállalását ösztönözné kiemelten a kormány aszerint a hvg.hu birtokába jutott dokumentum szerint, amelyben 2018 utáni demográfiai terveit összegzi az erőforrás-minisztérium. Az anyag tanúsága szerint a tárca végre felismerte, mekkora gond a rugalmas foglalkoztatási formák hiánya, és hogy nemcsak a megszületendőkért kell dolgozni, hanem azért is, hogy kevesebben és ne ilyen korán haljanak meg. ","shortLead":"A 25–35 éves korosztály gyermekvállalását ösztönözné kiemelten a kormány aszerint a hvg.hu birtokába jutott dokumentum...","id":"20180425_Itt_az_etlap_mivel_akarja_felporgetni_a_nok_szulesi_kedvet_a_kormany","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab0b003a-6e14-4b3f-908d-a2b40bf4285f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d5e20c9-b410-4a1d-8e9f-ab7027a72d67","keywords":null,"link":"/itthon/20180425_Itt_az_etlap_mivel_akarja_felporgetni_a_nok_szulesi_kedvet_a_kormany","timestamp":"2018. április. 25. 06:30","title":"Itt az étlap, mivel akarja felpörgetni a nők szülési kedvét a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44f7a66c-d2a3-4a06-b70d-2f8bc476eda7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"40 ezer kedvezményes parkolóhelyre lenne szükség Budapesten egy tanulmány szerint. Jelenlegi állapotban 5700 van, ehhez épül hamarosan 1550.","shortLead":"40 ezer kedvezményes parkolóhelyre lenne szükség Budapesten egy tanulmány szerint. Jelenlegi állapotban 5700 van, ehhez...","id":"20180425_parkolas_budapest_pr_fizetos","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=44f7a66c-d2a3-4a06-b70d-2f8bc476eda7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fff7559-0ee1-46b4-8e88-3edd3a53b240","keywords":null,"link":"/cegauto/20180425_parkolas_budapest_pr_fizetos","timestamp":"2018. április. 25. 09:24","title":"32 750 P+R parkolóhely hiányzik Budapestről ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]