Megannyi gondolatát olvasóira zúdította Schmidt Mária a blogján: a Figyelő tulajdonosa a listázásról, a holokausztról is ír, de megvallja azt is, mi a kormány igazi célja a civiltörvénnyel.

Megindult tehát a harc az én vagyok a „legfontosabb ellenálló sajtótermék”, illetve a „legelszántabb ellenzéki” címért, aminek az elnyerésétől megélhetésük további biztosítását várják

– ezt állítja Schmidt Mária, aki szerint a Figyelő által közölt Soros-listát ezért támadják, ezzel is a finanszírozó kegyéért versenyeznek. A Terror Háza vezetője Látószög című blogján közölt hosszú írást a témában. Hogy minden a helyére kerüljön: a blogbejegyzést még aznap szemlézte a Figyelő is.

Schmidt végigmegy a kormánykörökből ismerős témákon: az újraválasztott Orbán-kormányt a Nyugat igaztalanul és méltatlanul támadja, kettős mércét használ és hazudik. A New York Times cikke felsorolja a fékek-ellensúlyok meggyengítését, megtámadta a civil társadalmat, kormánybarát oligarchák kezébe adta a médiát – Schmidt szerint ez mind nem igaz, hiszen Orbánt még az NVB is pénzbüntetésre ítélte az óvodásokkal való szereplés módja miatt (emlékezhetünk Patyi András megalázására), Schmidt szerint ez is bizonyítja, hogy itthon minden rendben van. A civileket sem támadja senki,

"azok a magukat civilnek hazudó szervezetek, amelyeket a kormány ellenőrzés alá akar vonni, azok nem függetlenek és nem civilek, hanem Soros György által pénzelt és mozgatott politikai lobbitevékenységet végző lobbiszervezetek".

Hoppá, eddig nem olvashattunk arról, hogy a kormány őket, a Soros-szervezetnek vélt civileket az ellenőrzése alá akarná vonni, de legalább most megtudtuk.

"A mostani magyar választásokba Soros nyíltan beavatkozott. Külföldről fizetett és mozgatott Facebook-algoritmusokkal, célcsoportra és személyre lebontott politikai reklámokkal támadta a magyar nyilvánosságot, fizetett aktivistákat, szervezett kormánybuktató programokat, kormányváltást támogató honlapokat finanszírozott. Ez pedig megengedhetetlen!", írja Schmidt, holott eddig a Fideszről és a holdudvari médiarendszerről derült ki: az Origo és a Tények videókat hamisított. Amúgy kormányváltó honlapok finanszírozása egy demokráciában nem tilos.

A médiaviszonyokra is kitér Schmidt, mivel megjelenhetnek kormányellenes cikkek, ezért sajtószabdság van – a szakértők régóta mondogatják, hogy a sajtó szabadsága és elnyomása között nem éles a határvonal, hanem átmeneti a mezsgye. Bezzeg a Nyugat! Cenzúráznak éjt nappallá téve.

Schmidt szemléjében egy olyan írást is pocskondiáz, amit nem is olvasott végig: "Nick Thorpe hosszú és unalmas írása 'Az ember, aki szerint Európa támadás alatt áll' azért mégis meglepett." "Bevallom, nem olvastam el, amit írt, mert már az első résznél úgy felhúzott, hogy vérnyomás-problémáimra tekintettel eltekintettem tőle." Majd utána belemegy egy angol passzív szerkezet félreértelmezésével ("In World War Two, most of her large Jewish population was murdered in death camps") a holokauszt régi relativizálásába: Thorpe "miért nem említi meg, hogy a magyar zsidókat a nácik által megszállt országból, náci parancsra hurcolták el és náci haláltáborokban, nácik gyilkolták meg? Ahogy a németek kitelepítését is a győztes hatalmak írták elő a számunkra kötelező jelleggel." Ezt az a történész mondja, akinek a Sorsok Háza holokauszt-múzeumát a mai napig nem fogadták el a magyar zsidóság szervezetei (ezt nem mi mondjuk, hanem mondjuk Lázár János volt kancelláriaminiszter), nem lehetett megnyitni.

Heller Ágnes egy interjúban szélsőjobboldalinak nevezte a kormányt, amely "Rasszista, cigányellenes és antiszemita". Schmidt nem kertel: "A Fidesz soha nem volt sem antiszemita, sem rasszista, sem cigányellenes." A migráció elleni végső kampány, a színes bőrű emberekre ráhelyezett Stop tábla nem volt rasszista? Orbán Viktor roma magyarokra tett miskolci megjegyzései nem voltak romaellenesek? A Soros-ellenes kampányban nyoma sem volt az antiszemitizmusra való rájátszásnak? Schmidt szerint nem.

Végül a Figyelőben megjelent kegyeletsértő, teljesen megalapozatlan és sokak számára a legrosszabb történelmi időket idéző listázásra is kitér. "A hivatásos rettegők körében a Figyelő egyik cikke verte ki a biztosítékot. Ebben ugyanis egy olyan lista is helyet kapott, amelyre a Soros-szervezetek munkatársai, illetve kedvezményezettjei közül kerültek fel jópáran, a teljesség igénye nélkül." Nem helyet kapott, az volt maga a cikk – ráadásul megalázva egykor a Fideszhez közel álló embereket is. "Mostanra emiatt mindenki, aki a ballib körökben adni akar magára, becsatlakozott a 'listázás' elleni tiltakozók közé. Így a Magyar Tudományos Akadémia, amelyben még ott ülnek a komcsi időszak múmiái is, illetve neveltjeik, vagy az ELTE és a Corvinus oktatói közül jó néhányan a legfélősebbek közül. Ahogy a Professzorok Batthyányi (!) Körének és az ENSZ Emberi Jogi Főbiztosságának megmondói is nyilván rettegni kezdtek." És az ELTE hallgatói, más egyetemek karai is nyilván kommunista Soros-múmiák. Batthyány Lajos nevét pedig illene tudni leírni, nem csak egy történésznek.

Mivel a "nem oligarcha Simicska Lajos" bedobta a törülközőt, ezért most a felháborodók tepernek Sorosnál és a többi lehetséges donornál, hogy őket támogassák, vonja le hamisítatlan kormányzati logikával a következtetést Schmidt.

Schmidt brutális és megengedhetetlen, legyűrendő támadást lát minden kormányellenes véleményben, de arra egy szava sincs, amikor a közmédia és a kormánybarát média újságírás címen Fidesz-propagandát, minősítések százait szórja arra, akire ráuszítják.