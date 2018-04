Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ea036fa0-07f4-4508-9285-57518fd23ca5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ma is lehetnek záporok, zivatarok, de 26 fokig melegszik a hőmérséklet. ","shortLead":"Ma is lehetnek záporok, zivatarok, de 26 fokig melegszik a hőmérséklet. ","id":"20180424_Gyenge_hidegfront_erkezett_de_ettol_meg_meleg_lesz","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea036fa0-07f4-4508-9285-57518fd23ca5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23784a0d-3a6d-4c1b-89a1-0593243ad2d7","keywords":null,"link":"/itthon/20180424_Gyenge_hidegfront_erkezett_de_ettol_meg_meleg_lesz","timestamp":"2018. április. 24. 05:10","title":"Gyenge hidegfront érkezett, de ettől még meleg lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9a18b05-b86a-46e0-a1cb-e99452ac5948","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik volt elnöke Sneider Tamást és Gyöngyösi Mártont fogja támogatni a Jobbik tisztújításán. ","shortLead":"A Jobbik volt elnöke Sneider Tamást és Gyöngyösi Mártont fogja támogatni a Jobbik tisztújításán. ","id":"20180423_vona_ujra_jelentkezett_es_elmondta_mit_csinal","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f9a18b05-b86a-46e0-a1cb-e99452ac5948&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26563317-8780-4692-9b38-4a25e0121e6e","keywords":null,"link":"/itthon/20180423_vona_ujra_jelentkezett_es_elmondta_mit_csinal","timestamp":"2018. április. 23. 17:57","title":"Vona újra jelentkezett, és elmondta, mit csinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed8cd667-6dde-4834-ae69-cff93dbe4646","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hetvenéves korában elhunyt Henri Michel, aki szövetségi kapitányként 1986-ban világbajnoki bronzérmes lett a francia labdarúgó-válogatottal, 1984-ben pedig Los Angelesben olimpiát nyert a nemzeti csapattal.","shortLead":"Hetvenéves korában elhunyt Henri Michel, aki szövetségi kapitányként 1986-ban világbajnoki bronzérmes lett a francia...","id":"20180424_elhunyt_henri_michel","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed8cd667-6dde-4834-ae69-cff93dbe4646&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"284a9812-848f-4f34-9d7a-c2dc8696d1ab","keywords":null,"link":"/sport/20180424_elhunyt_henri_michel","timestamp":"2018. április. 24. 17:25","title":"Elhunyt a legendás francia fociedző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"687d1777-180e-446c-a683-07835db67444","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A szokásosnak mondható hétéves konjunktúra végén járva sokakban felmerül a kérdés, érdemes-e még befektetni, és ha igen, milyen ingatlanba.","shortLead":"A szokásosnak mondható hétéves konjunktúra végén járva sokakban felmerül a kérdés, érdemes-e még befektetni, és ha...","id":"20180424_Igy_tud_felkeszulni_a_kovetkezo_lakaspiaci_valsagra","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=687d1777-180e-446c-a683-07835db67444&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"045780a6-4741-46c8-917f-df93b35cb80a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180424_Igy_tud_felkeszulni_a_kovetkezo_lakaspiaci_valsagra","timestamp":"2018. április. 24. 13:48","title":"Így tud felkészülni a következő lakáspiaci válságra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17022019-77ec-4165-8215-21fa1d6bec27","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"","shortLead":"","id":"20180423_Szupercella_erte_el_az_orszagot_tobb_helyen_jeg_zuhogott__video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=17022019-77ec-4165-8215-21fa1d6bec27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03282d51-813a-498c-8886-80a1f6e7fa82","keywords":null,"link":"/idojaras/20180423_Szupercella_erte_el_az_orszagot_tobb_helyen_jeg_zuhogott__video","timestamp":"2018. április. 23. 16:53","title":"Szupercella érte el az országot, több helyen jég zuhogott – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e76e3d38-4b00-484f-9742-a352dc05fdc5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A gépgyártással foglalkozó Ganz-csoport 2016-ban megnyert egy több százmilliárd forint értékű egyiptomi tendert, a szerződést azonban végül mégsem kötötték meg. \r

","shortLead":"A gépgyártással foglalkozó Ganz-csoport 2016-ban megnyert egy több százmilliárd forint értékű egyiptomi tendert...","id":"20180424_A_magyar_ceg_mely_majdnem_elnyert_egy_nagy_uzletet_de_Orbanek_osszealltak_ellene_az_orosz_rivalissal","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e76e3d38-4b00-484f-9742-a352dc05fdc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec4c95a0-9d7f-4bd9-93ba-91d74acfde61","keywords":null,"link":"/kkv/20180424_A_magyar_ceg_mely_majdnem_elnyert_egy_nagy_uzletet_de_Orbanek_osszealltak_ellene_az_orosz_rivalissal","timestamp":"2018. április. 24. 14:21","title":"A magyar cég, mely majdnem elnyert egy nagy üzletet, de Orbánék összeálltak ellene az orosz riválissal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d5f70b9-e539-4cf1-84da-ba31778b8585","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A félelem megvan mindkét oldalon, attól függ, éppen ki vezet.","shortLead":"A félelem megvan mindkét oldalon, attól függ, éppen ki vezet.","id":"20180424_maria_sarapova_mark_webber_porsche_autos_video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d5f70b9-e539-4cf1-84da-ba31778b8585&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2de07d0b-1034-413e-9eda-246cb0152d36","keywords":null,"link":"/cegauto/20180424_maria_sarapova_mark_webber_porsche_autos_video","timestamp":"2018. április. 24. 14:22","title":"Ki retteg jobban? Maria Sarapova és Mark Webber egy 700 lóerős Porschéban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a52f224e-5c9f-4c75-a552-9f663d82ed47","c_author":"","category":"vilag","description":"Lemondott tisztségéről Cristina Cifuentes, a madridi autonóm régió vezetője, miután megjelent egy videó, amelyen a politikus ránckrémeket lop egy üzletből. Korábban azt is kiderült, hogy nincs minden rendben a diplomájával. ","shortLead":"Lemondott tisztségéről Cristina Cifuentes, a madridi autonóm régió vezetője, miután megjelent egy videó, amelyen...","id":"20180425_Bolti_lopason_ertek_a_madridi_regio_vezetojet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a52f224e-5c9f-4c75-a552-9f663d82ed47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"591721cb-2d16-408a-a5dd-436f47abe03d","keywords":null,"link":"/vilag/20180425_Bolti_lopason_ertek_a_madridi_regio_vezetojet","timestamp":"2018. április. 25. 13:10","title":"Bolti lopáson érték a madridi régió vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]