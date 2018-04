Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e2de4bd7-64d6-47f9-8707-086bed889ebf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Csúcskategóriás hangrendszer, egyedi illatok és vizuális, a relaxációt elősegítő hatások járnak a Volvo legújabb S90 Ambience nevű járművéhez.","shortLead":"Csúcskategóriás hangrendszer, egyedi illatok és vizuális, a relaxációt elősegítő hatások járnak a Volvo legújabb S90...","id":"20180423_Volvo_S90_Ambience","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e2de4bd7-64d6-47f9-8707-086bed889ebf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5596e79-7ec5-4b6b-b82d-6273923eb263","keywords":null,"link":"/cegauto/20180423_Volvo_S90_Ambience","timestamp":"2018. április. 23. 16:26","title":"A Volvo legújabb autója lassan elhagyja a valóságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"544ea47c-40b3-4505-b1d4-aea06d909665","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Balog Zoltán szerint egy mélyen hívő zsidó közelebb van egy mélyen hívő keresztényhez, mint két olyan ember, akiknek nem fontos a hitük.","shortLead":"Balog Zoltán szerint egy mélyen hívő zsidó közelebb van egy mélyen hívő keresztényhez, mint két olyan ember, akiknek...","id":"20180424_koves_slomoval_beszelgetett_a_vallasi_toleranciarol_a_miniszteri_posztrol_tavozo_balog_zoltan","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=544ea47c-40b3-4505-b1d4-aea06d909665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d55370ef-83ba-4b53-979f-5e56f7d93275","keywords":null,"link":"/itthon/20180424_koves_slomoval_beszelgetett_a_vallasi_toleranciarol_a_miniszteri_posztrol_tavozo_balog_zoltan","timestamp":"2018. április. 24. 21:38","title":"Köves Slomóval beszélgetett a vallási toleranciáról a miniszteri posztról távozó Balog Zoltán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e729b74-ef37-4f88-add0-351dbb4422d6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Igaz, csak egy választási plakátról köszön vissza a DK-elnök, tehát nem hús-vér valójában tűnik fel, de ez is valami.","shortLead":"Igaz, csak egy választási plakátról köszön vissza a DK-elnök, tehát nem hús-vér valójában tűnik fel, de ez is valami.","id":"20180424_Gyurcsany_szintet_lepett_egy_pillanatra_szerepet_kapott_az_egyik_legjobb_amerikai_sorozatban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e729b74-ef37-4f88-add0-351dbb4422d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cd927e7-e112-4d60-952c-4e372d063ed8","keywords":null,"link":"/kultura/20180424_Gyurcsany_szintet_lepett_egy_pillanatra_szerepet_kapott_az_egyik_legjobb_amerikai_sorozatban","timestamp":"2018. április. 24. 12:09","title":"Gyurcsány szintet lépett: egy pillanatra \"szerepet\" kapott az egyik legjobb amerikai sorozatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afb84482-9a4e-4b25-ab64-9ad73316a325","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A háromszoros olimpiai bajnok edző-férje most lett harminc. Biztosan emlékezetes marad a születésnapja.","shortLead":"A háromszoros olimpiai bajnok edző-férje most lett harminc. Biztosan emlékezetes marad a születésnapja.","id":"20180423_igazan_kulonleges_helyen_unnepelt_hosszu_es_tusup","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=afb84482-9a4e-4b25-ab64-9ad73316a325&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82876258-d5d8-4b49-9f18-7f0b04b5d0c1","keywords":null,"link":"/sport/20180423_igazan_kulonleges_helyen_unnepelt_hosszu_es_tusup","timestamp":"2018. április. 23. 12:52","title":"Igazán különleges helyen ünnepelt Hosszú és Tusup","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e18f49e5-8f88-4ae1-862d-b46218ab8fee","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gyönyörű fiúgyermek. Mindenki jól van.","shortLead":"Gyönyörű fiúgyermek. Mindenki jól van.","id":"20180423_Katalin_vegre_megmutatta_a_babat_a_vilagnak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e18f49e5-8f88-4ae1-862d-b46218ab8fee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bad145f-eba6-49b8-a98c-19ae14d4e7d4","keywords":null,"link":"/elet/20180423_Katalin_vegre_megmutatta_a_babat_a_vilagnak","timestamp":"2018. április. 23. 19:35","title":"Katalin végre megmutatta a babát a világnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b441ae19-ca8f-4eca-8333-7da1cec5caeb","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Így ünneplik a Massive Attack húsz éve kiadott Mezzanine-jét.","shortLead":"Így ünneplik a Massive Attack húsz éve kiadott Mezzanine-jét.","id":"20180423_szintetikus_dns_massive_attack_mezzanine","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b441ae19-ca8f-4eca-8333-7da1cec5caeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37399a69-998f-4bfa-a34d-f983427f8c28","keywords":null,"link":"/kultura/20180423_szintetikus_dns_massive_attack_mezzanine","timestamp":"2018. április. 23. 10:33","title":"DNS-en őrzik meg az ikonikus lemezt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e76e3d38-4b00-484f-9742-a352dc05fdc5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A gépgyártással foglalkozó Ganz-csoport 2016-ban megnyert egy több százmilliárd forint értékű egyiptomi tendert, a szerződést azonban végül mégsem kötötték meg. \r

","shortLead":"A gépgyártással foglalkozó Ganz-csoport 2016-ban megnyert egy több százmilliárd forint értékű egyiptomi tendert...","id":"20180424_A_magyar_ceg_mely_majdnem_elnyert_egy_nagy_uzletet_de_Orbanek_osszealltak_ellene_az_orosz_rivalissal","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e76e3d38-4b00-484f-9742-a352dc05fdc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec4c95a0-9d7f-4bd9-93ba-91d74acfde61","keywords":null,"link":"/kkv/20180424_A_magyar_ceg_mely_majdnem_elnyert_egy_nagy_uzletet_de_Orbanek_osszealltak_ellene_az_orosz_rivalissal","timestamp":"2018. április. 24. 14:21","title":"A magyar cég, mely majdnem elnyert egy nagy üzletet, de Orbánék összeálltak ellene az orosz riválissal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cc10e8e-c0d7-4f4a-bb18-7d7da26ac520","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Szerencsére ez a szúnyogfajta nem vérrel táplálkozik. ","shortLead":"Szerencsére ez a szúnyogfajta nem vérrel táplálkozik. ","id":"20180424_11_centis_oriasszunyogot_talaltak_Kinaban__video","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7cc10e8e-c0d7-4f4a-bb18-7d7da26ac520&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68d82f5a-e47d-4c82-a7d5-40ce29055df9","keywords":null,"link":"/elet/20180424_11_centis_oriasszunyogot_talaltak_Kinaban__video","timestamp":"2018. április. 24. 09:57","title":"11 centis óriásszúnyogot találtak Kínában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]