[{"available":true,"c_guid":"3543f78b-02db-4f1b-9e14-8649180fe7e4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Fiú. A szülésnél jelen volt Vilmos is. A baba és a mama is jól van. ","shortLead":"Fiú. A szülésnél jelen volt Vilmos is. A baba és a mama is jól van. ","id":"20180423_Megszuletett_Katalin_es_Vilmos_harmadik_gyereke","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3543f78b-02db-4f1b-9e14-8649180fe7e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8369244-85c0-4bdd-803a-994351051763","keywords":null,"link":"/elet/20180423_Megszuletett_Katalin_es_Vilmos_harmadik_gyereke","timestamp":"2018. április. 23. 14:06","title":"Megszületett Katalin és Vilmos harmadik gyereke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1181706c-0832-4293-9808-394f9d225462","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kevés magyar olvas könyveket, de aki megteszi, az nagyon sok időt tölt ezzel.","shortLead":"Kevés magyar olvas könyveket, de aki megteszi, az nagyon sok időt tölt ezzel.","id":"20180423_Naponta_tiz_percig_olvas_konyvet_az_atlagos_magyar","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1181706c-0832-4293-9808-394f9d225462&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8d68b70-a153-42e4-aea4-beb45e7adefc","keywords":null,"link":"/kultura/20180423_Naponta_tiz_percig_olvas_konyvet_az_atlagos_magyar","timestamp":"2018. április. 23. 10:39","title":"Naponta tíz percig olvas könyvet az átlagos magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b318b665-374c-4071-8555-229d5b670d8c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Jürgen Klopp együttese hazai pályán 5-2-re győzött a Bajnokok Ligája-elődöntők első mérkőzésén. ","shortLead":"Jürgen Klopp együttese hazai pályán 5-2-re győzött a Bajnokok Ligája-elődöntők első mérkőzésén. ","id":"20180424_Orult_meccsen_nagyot_nyert_a_Liverpool_a_Roma_ellen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b318b665-374c-4071-8555-229d5b670d8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d21e98a-615f-441c-92f8-52e3805d92ac","keywords":null,"link":"/sport/20180424_Orult_meccsen_nagyot_nyert_a_Liverpool_a_Roma_ellen","timestamp":"2018. április. 24. 22:43","title":"Őrült meccsen nagyot nyert a Liverpool a Roma ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e75aee6-7240-4396-906d-6bb9fc4ba81a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán állítólag sorra konzultál az esélyes jelöltekkel, egy név pedig mindenki másnál esélyesebbnek tűnik. Gulyás Gergelyről van szó.","shortLead":"Orbán állítólag sorra konzultál az esélyes jelöltekkel, egy név pedig mindenki másnál esélyesebbnek tűnik. Gulyás...","id":"20180424_Megvan_ki_valthatja_Lazart_a_megujult_a_kormanyinfon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e75aee6-7240-4396-906d-6bb9fc4ba81a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d518030-aad2-4088-ad99-a73348bbefd4","keywords":null,"link":"/itthon/20180424_Megvan_ki_valthatja_Lazart_a_megujult_a_kormanyinfon","timestamp":"2018. április. 24. 11:32","title":"Megvan, ki válthatja Lázárt a megújult kormányinfón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e28feae-b221-4232-bc46-cc9e39036da6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ítélet jogerős, másodfokon a bíróság a TASZ-nak adott igazat. ","shortLead":"Az ítélet jogerős, másodfokon a bíróság a TASZ-nak adott igazat. ","id":"20180424_Pert_nyert_a_TASZ_ki_kell_adni_a_korhazi_fertozesek_adatait","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e28feae-b221-4232-bc46-cc9e39036da6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5891cac2-bd8a-44e3-9dbf-724a611792c0","keywords":null,"link":"/itthon/20180424_Pert_nyert_a_TASZ_ki_kell_adni_a_korhazi_fertozesek_adatait","timestamp":"2018. április. 24. 13:35","title":"Pert nyert a TASZ, ki kell adni a kórházi fertőzések adatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2ccabb8-caa8-4376-9b66-d0dd610ad3cb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A nutrage után itt a water rage botrány.","shortLead":"A nutrage után itt a water rage botrány.","id":"20180423_Kirugta_agressziv_lanyait_a_delkoreai_legitarsasag_tulajdonosa","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d2ccabb8-caa8-4376-9b66-d0dd610ad3cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fb977ca-fce7-46b4-ae27-25aa4331b473","keywords":null,"link":"/kkv/20180423_Kirugta_agressziv_lanyait_a_delkoreai_legitarsasag_tulajdonosa","timestamp":"2018. április. 23. 13:36","title":"Kirúgta agresszív lányait a dél-koreai légitársaság tulajdonosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35db9872-6a06-476b-8b42-8e65c1e580f7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Jégeső és viharos szél érkezik.","shortLead":"Jégeső és viharos szél érkezik.","id":"20180423_Jon_a_vihar_11_megyere_adtak_ki_figyelmeztetest","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35db9872-6a06-476b-8b42-8e65c1e580f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"916381da-dc3f-491c-92f8-1fb18ec970cd","keywords":null,"link":"/idojaras/20180423_Jon_a_vihar_11_megyere_adtak_ki_figyelmeztetest","timestamp":"2018. április. 23. 11:31","title":"Jön a vihar, 11 megyére adtak ki figyelmeztetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77de8334-efd3-4f5d-9de9-6752b89ca6a8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Bródy Gábor, a párt választmányának tagja is elindul a tisztségért. ","shortLead":"Bródy Gábor, a párt választmányának tagja is elindul a tisztségért. ","id":"20180423_Itt_egy_ujabb_jelentkezo_az_MSZP_elnoki_posztjara","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77de8334-efd3-4f5d-9de9-6752b89ca6a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44e721ce-29af-49a0-acb0-01b59cbc6245","keywords":null,"link":"/itthon/20180423_Itt_egy_ujabb_jelentkezo_az_MSZP_elnoki_posztjara","timestamp":"2018. április. 23. 19:04","title":"Itt egy újabb jelentkező az MSZP elnöki posztjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]