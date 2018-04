Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"23d6eccb-8ee6-40c5-b921-803a75ac68d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyes helyeken akár 30 fok is lehet szerdán, majd csütörtökön a déli tájak kivételével újra elered az eső. ","shortLead":"Egyes helyeken akár 30 fok is lehet szerdán, majd csütörtökön a déli tájak kivételével újra elered az eső. ","id":"20180424_esos_csutortok_jon_a_napos_szerda_utan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23d6eccb-8ee6-40c5-b921-803a75ac68d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"783681eb-6163-4269-a45a-ed4b1cf85951","keywords":null,"link":"/itthon/20180424_esos_csutortok_jon_a_napos_szerda_utan","timestamp":"2018. április. 25. 05:05","title":"Esős csütörtök jön a napos szerda után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3526b6a-35ef-43bb-949b-12585a8f7bfc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lefogták, megütötték őket. Egy aktivistát a hírek szerint kórházba kellett vinni.","shortLead":"Lefogták, megütötték őket. Egy aktivistát a hírek szerint kórházba kellett vinni.","id":"20180426_valtonos_biztonsagiak_rontottak_ra_a_demonstralo_ligetvedokre","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f3526b6a-35ef-43bb-949b-12585a8f7bfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bec231c-a63e-4276-a534-71253f8cae7e","keywords":null,"link":"/itthon/20180426_valtonos_biztonsagiak_rontottak_ra_a_demonstralo_ligetvedokre","timestamp":"2018. április. 26. 11:22","title":"Valtonos biztonságiak fogták le, ütötték a demonstráló ligetvédőket – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2a4d9c1-c176-4385-9e52-69f7686575d5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A technológia gyors fejlődése miatt egyre biztosabbá válik, hogy nagyon sok területen felesleges lesz az emberi közreműködés, hiszen a robotok szinte mindent megoldanak majd helyettünk. Akár azt is, ha egy IKEA-s bútort kell összerakni.","shortLead":"A technológia gyors fejlődése miatt egyre biztosabbá válik, hogy nagyon sok területen felesleges lesz az emberi...","id":"20180425_robot_ikea_butor_osszeszereles_video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2a4d9c1-c176-4385-9e52-69f7686575d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f634a9e9-fd74-4fcc-9dbf-7fb79b13cc11","keywords":null,"link":"/tudomany/20180425_robot_ikea_butor_osszeszereles_video","timestamp":"2018. április. 25. 12:03","title":"Imádja az IKEA-t, de utálja összeszerelni a bútorokat? Itt a robot, ami 20 perc alatt végez – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c40ba9a-78c0-4f63-acdc-88c9bd743fb4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nyolc év töretlen siker és rengeteg külföldi vendégszereplés után Mundruczó Kornél előadása, a Nehéz istennek lenni visszatér Budapestre, ezen belül is a darab helyszínére, a Gyömrői úti kamionokra. ","shortLead":"Nyolc év töretlen siker és rengeteg külföldi vendégszereplés után Mundruczó Kornél előadása, a Nehéz istennek lenni...","id":"20180424_Visszater_a_Gyomroi_uti_kamionokra_Mundruczo_felkavaro_eloadasa","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c40ba9a-78c0-4f63-acdc-88c9bd743fb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a85e590-a0f3-4588-a5ef-294e1e9ca6c2","keywords":null,"link":"/kultura/20180424_Visszater_a_Gyomroi_uti_kamionokra_Mundruczo_felkavaro_eloadasa","timestamp":"2018. április. 24. 17:27","title":"Visszatér a Gyömrői úti kamionokra Mundruczó felkavaró előadása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4ad5491-7dca-49b6-aa24-bb12684ad41a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Állítja, hogy nem ő lőtte le Pálvölgyi Pétert.","shortLead":"Állítja, hogy nem ő lőtte le Pálvölgyi Pétert.","id":"20180425_artatlannak_vallja_magat_a_bonyi_rendorgyilkossag_vadlottja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a4ad5491-7dca-49b6-aa24-bb12684ad41a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcb84ca6-f5bd-436b-b605-9fe8b2331e07","keywords":null,"link":"/itthon/20180425_artatlannak_vallja_magat_a_bonyi_rendorgyilkossag_vadlottja","timestamp":"2018. április. 25. 10:43","title":"Ártatlannak vallja magát a bőnyi rendőrgyilkosság vádlottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74346fb3-593c-4d0a-82b5-11710066ace1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem fogadott és nem is indított vonatokat az osztrák vasút Hegyeshalomnál. Azt nem közölték, miért, és a MÁV sem tudta, meddig tart a korlátozás. ","shortLead":"Nem fogadott és nem is indított vonatokat az osztrák vasút Hegyeshalomnál. Azt nem közölték, miért, és a MÁV sem tudta...","id":"20180426_Rejtelyes_okok_miatt_leallt_a_vonatforgalom_Hegyeshalomnal","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74346fb3-593c-4d0a-82b5-11710066ace1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62e9c31d-2957-4445-813d-0afd7f2cb4ed","keywords":null,"link":"/itthon/20180426_Rejtelyes_okok_miatt_leallt_a_vonatforgalom_Hegyeshalomnal","timestamp":"2018. április. 26. 07:30","title":"Rejtélyes okok miatt nem jártak a vonatok Hegyeshalomnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86200b2d-7639-467d-b82a-40302f78341c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Késésekre kell számítani.","shortLead":"Késésekre kell számítani.","id":"20180425_Halalos_gazolas_tortent_az_esztergomi_vasutvonalon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86200b2d-7639-467d-b82a-40302f78341c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"793c61eb-43fa-423e-8898-ea0efed1fa9e","keywords":null,"link":"/itthon/20180425_Halalos_gazolas_tortent_az_esztergomi_vasutvonalon","timestamp":"2018. április. 25. 15:13","title":"Halálos gázolás történt az esztergomi vasútvonalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3c6fe37-1f01-4dee-ba8e-adb19b0814ac","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Jarmo Tolvanen szövetségi kapitány szerint voltak lehetőségei a magyar jégkorong-válogatottnak, ám nem élt velük a szerda esti mérkőzésén, amelyen 4-1-re kikapott a szlovén együttestől a divízió I/A-s jégkorong-világbajnokság harmadik fordulójában.","shortLead":"Jarmo Tolvanen szövetségi kapitány szerint voltak lehetőségei a magyar jégkorong-válogatottnak, ám nem élt velük...","id":"20180426_jegkorong_vb_magyarorszag_szlovenia_ertekeles","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3c6fe37-1f01-4dee-ba8e-adb19b0814ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7179d6a-58be-417c-9f68-83be2ff78a99","keywords":null,"link":"/sport/20180426_jegkorong_vb_magyarorszag_szlovenia_ertekeles","timestamp":"2018. április. 26. 09:01","title":"\"A lengyeleket meg kell verni, és kész\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]