[{"available":true,"c_guid":"a4674083-7217-40e1-80c3-c314b958990e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Várossá válásának 50. évfordulója alkalmából különösen erős pünkösdi hétvégével nyitja a nyarat Siófok.\r

\r

","shortLead":"Várossá válásának 50. évfordulója alkalmából különösen erős pünkösdi hétvégével nyitja a nyarat Siófok.\r

\r

","id":"20180425_Fenyo_Miklos_Wellhello_Csik__ingyenkoncertekkel_indul_a_szezon_Siofokon","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a4674083-7217-40e1-80c3-c314b958990e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7d08e7b-5154-444d-bd14-507cb22183b4","keywords":null,"link":"/kultura/20180425_Fenyo_Miklos_Wellhello_Csik__ingyenkoncertekkel_indul_a_szezon_Siofokon","timestamp":"2018. április. 25. 10:46","title":"Fenyő Miklós, Wellhello, Csík – ingyenkoncertekkel indul a szezon Siófokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a37237ff-c544-4118-bb21-3f507b4e8c29","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fiatal „hajótöröttet\" a szegedi mentősök húzták ki a csávából. Nem tudja, hogyan került oda, ő is meglepődött, mikor a mentősök felébresztették. ","shortLead":"A fiatal „hajótöröttet\" a szegedi mentősök húzták ki a csávából. Nem tudja, hogyan került oda, ő is meglepődött, mikor...","id":"20180426_Az_ev_mentos_sztorija_A_Tiszan_sodrodo_uszadekkupac_tetejerol_mentettek_ki_egy_alvo_ferfit__foto","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a37237ff-c544-4118-bb21-3f507b4e8c29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1694d36-b5d8-4990-a73c-80fc9f894674","keywords":null,"link":"/elet/20180426_Az_ev_mentos_sztorija_A_Tiszan_sodrodo_uszadekkupac_tetejerol_mentettek_ki_egy_alvo_ferfit__foto","timestamp":"2018. április. 26. 09:52","title":"Az év mentős sztorija? A Tiszán sodródó uszadékkupac tetejéről mentettek ki egy alvó férfit – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57253a09-3225-4d8c-8870-2cf24e011367","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Őrizetbe vették az eurómilliárdos francia vállalkozót, aki szívesen segített afrikai barátainak abban, hogy hatalomra jussanak vagy megtartsák a hatalmat – akár 37 éven át. Mit kapott cserébe Vincent Bolloré, a breton milliárdos, aki épp rákhalászatra indult volna, de ehelyett a rendőrségi fogdában kötött ki?","shortLead":"Őrizetbe vették az eurómilliárdos francia vállalkozót, aki szívesen segített afrikai barátainak abban, hogy hatalomra...","id":"20180425_Igy_intezte_el_a_milliardos_hogy_afrikai_baratai_es_uzlettarsai_hatalmon_maradjanak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=57253a09-3225-4d8c-8870-2cf24e011367&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e5d712a-e662-4193-8907-56a73f11fcb8","keywords":null,"link":"/kkv/20180425_Igy_intezte_el_a_milliardos_hogy_afrikai_baratai_es_uzlettarsai_hatalmon_maradjanak","timestamp":"2018. április. 25. 13:55","title":"Így intézte el a milliárdos, hogy afrikai barátai és üzlettársai hatalmon maradjanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf373033-e012-4b7e-b0c9-cf12d4111fed","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Önzetlen kamionosok fogtak össze Detroitnál, hogy megmentsék egy öngyilkosságra készülő férfi életét.

","shortLead":"Önzetlen kamionosok fogtak össze Detroitnál, hogy megmentsék egy öngyilkosságra készülő férfi életét.

","id":"20180424_ugrani_akart_egy_ferfi_a_feluljarorol_kamionsorfallal_torlaszoltak_el_az_autopalyat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf373033-e012-4b7e-b0c9-cf12d4111fed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d3cb495-9a92-4bd5-8087-1cfcd55553f4","keywords":null,"link":"/cegauto/20180424_ugrani_akart_egy_ferfi_a_feluljarorol_kamionsorfallal_torlaszoltak_el_az_autopalyat","timestamp":"2018. április. 24. 19:25","title":"Ugrani akart egy férfi a felüljáróról, kamionsorfallal torlaszolták el az autópályát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4e2dfb8-39df-42bf-89de-9f8c569df93d","c_author":"","category":"vilag","description":"Újrakezdődtek az ellenzéki tömegtüntetések Örményországban, ahol az április közepe óta tartó tüntetéssorozattal elérték Szerzs Szargszján miniszterelnök lemondását. A Nikol Pasiján vezette tüntetők most a parlamenti választás előrehozatalát követelik.","shortLead":"Újrakezdődtek az ellenzéki tömegtüntetések Örményországban, ahol az április közepe óta tartó tüntetéssorozattal elérték...","id":"20180425_Ormenyorszagban_folytatodik_a_forradalom","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4e2dfb8-39df-42bf-89de-9f8c569df93d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2c444f1-aecb-4592-a9db-471a2e86d9af","keywords":null,"link":"/vilag/20180425_Ormenyorszagban_folytatodik_a_forradalom","timestamp":"2018. április. 25. 14:12","title":"Örményországban folytatódik a forradalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba5b8087-d50f-4081-83a5-43bdf6b1eea6","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Egy ismert tévésnek, még ha nem is gyakorol közhatalmat, el kell tűrnie a durva véleményeket – mondta ki egyhangúlag az Alkotmánybíróság, és nem semmisítette meg a Hajdú által elveszített perek ítéleteit.","shortLead":"Egy ismert tévésnek, még ha nem is gyakorol közhatalmat, el kell tűrnie a durva véleményeket – mondta ki egyhangúlag...","id":"20180425_Ab_Puzser_nevezhette_pszichopatanak_Hajdu_Petert","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba5b8087-d50f-4081-83a5-43bdf6b1eea6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79b4ec4a-e666-499a-a024-0ad578019370","keywords":null,"link":"/itthon/20180425_Ab_Puzser_nevezhette_pszichopatanak_Hajdu_Petert","timestamp":"2018. április. 25. 13:21","title":"Ab: Puzsér nevezhette pszichopatának Hajdu Pétert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73a085f3-d163-41cc-81c9-f26faf6a040f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Hajdu László a Demokratikus Koalíció képviselőjeként a májusban megalakuló Országgyűlésben folytatja munkáját. ","shortLead":"Hajdu László a Demokratikus Koalíció képviselőjeként a májusban megalakuló Országgyűlésben folytatja munkáját. ","id":"20180425_lemondott_a_xv_kerulet_polgarmestere","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73a085f3-d163-41cc-81c9-f26faf6a040f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfb74200-d830-4fb1-81db-74da93205951","keywords":null,"link":"/itthon/20180425_lemondott_a_xv_kerulet_polgarmestere","timestamp":"2018. április. 25. 14:03","title":"Lemondott a XV. kerület polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f76b214-8536-462a-93eb-bea87c08559c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ezúttal 20 százalékos zsírtartalmú tejfölöket ellenőriztek élelmiszer-biztonsági és minőségi szempontból. A 31 tejfölből 15-tel szemben kellett valamilyen probléma miatt eljárást indítani, három esetben élelmiszer-ellenőrzési bírságot is kiszabtak.","shortLead":"Ezúttal 20 százalékos zsírtartalmú tejfölöket ellenőriztek élelmiszer-biztonsági és minőségi szempontból. A 31...","id":"20180426_tejfoloket_vizsgalt_a_Nebih_van_veluk_baj","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4f76b214-8536-462a-93eb-bea87c08559c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f641b56-e7e0-421d-9e4c-253dafbd11fd","keywords":null,"link":"/kkv/20180426_tejfoloket_vizsgalt_a_Nebih_van_veluk_baj","timestamp":"2018. április. 26. 09:53","title":"Tejfölöket vizsgált a Nébih, van velük baj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]