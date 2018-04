Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"98461d84-3843-48bf-9671-3e378b6b0fdf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A 2015-ös világkiállítás magyar pavilonja, a Sámándob tervezője szerint az épület drágán épült gagyi, mely csak a milliárdos lopás legalizálására jó. Most a szőcsgézai díszletből próbálnak állandó épületet faragni az adófizetők pénzén.","shortLead":"A 2015-ös világkiállítás magyar pavilonja, a Sámándob tervezője szerint az épület drágán épült gagyi, mely csak...","id":"20180425_Tobb_mint_egy_milliardba_fog_fajni_hogy_Karcagon_csodalhassuk_a_ket_evig_Milanoban_rohado_Samandobot","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98461d84-3843-48bf-9671-3e378b6b0fdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0745070-fc59-44b7-93b4-8abea6e39b94","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180425_Tobb_mint_egy_milliardba_fog_fajni_hogy_Karcagon_csodalhassuk_a_ket_evig_Milanoban_rohado_Samandobot","timestamp":"2018. április. 25. 10:52","title":"Több mint egymilliárdba fog fájni, hogy Karcagon csodálhassuk a két évig Milánóban rohadó Sámándobot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b318b665-374c-4071-8555-229d5b670d8c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Jürgen Klopp együttese hazai pályán 5-2-re győzött a Bajnokok Ligája-elődöntők első mérkőzésén. ","shortLead":"Jürgen Klopp együttese hazai pályán 5-2-re győzött a Bajnokok Ligája-elődöntők első mérkőzésén. ","id":"20180424_Orult_meccsen_nagyot_nyert_a_Liverpool_a_Roma_ellen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b318b665-374c-4071-8555-229d5b670d8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d21e98a-615f-441c-92f8-52e3805d92ac","keywords":null,"link":"/sport/20180424_Orult_meccsen_nagyot_nyert_a_Liverpool_a_Roma_ellen","timestamp":"2018. április. 24. 22:43","title":"Őrült meccsen nagyot nyert a Liverpool a Roma ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fd1db1c-92a9-4ab1-9956-1b6626631aed","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Végre bemutatta a Spotify, miért is titkolózott az elmúlt hetekben. A változást hamarosan a mobilunkon tapasztalhatjuk: megújul az alkalmazás kinézete is, de funkcióbéli változás is lesz. ","shortLead":"Végre bemutatta a Spotify, miért is titkolózott az elmúlt hetekben. A változást hamarosan a mobilunkon tapasztalhatjuk...","id":"20180425_ingyenes_spotify_elofizetes_rancfelvarras_online_zenehallgatas_offline_zenehallgatas_playlistek_lejatszasi_lista","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5fd1db1c-92a9-4ab1-9956-1b6626631aed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"420e55f2-c797-46bd-80e5-ecf9a6974896","keywords":null,"link":"/tudomany/20180425_ingyenes_spotify_elofizetes_rancfelvarras_online_zenehallgatas_offline_zenehallgatas_playlistek_lejatszasi_lista","timestamp":"2018. április. 25. 09:03","title":"Alaposan megújul a Spotify: változik a kinézet, akik pedig ingyen használják, külön jól járnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1546b505-e527-453e-97d8-041cf68ac02d","c_author":"","category":"cegauto","description":"Megérkezett az A-osztály lépcsőshátú kivitele, mely jelentősen nagyobb tengelytávval hódít.","shortLead":"Megérkezett az A-osztály lépcsőshátú kivitele, mely jelentősen nagyobb tengelytávval hódít.","id":"20180425_mercedes_aosztaly_szedan_nyujtott_tegelytav_pekingi_autoszalon_cla_kecskemet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1546b505-e527-453e-97d8-041cf68ac02d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"602b83b1-c4e4-4241-8972-45adf12d40c5","keywords":null,"link":"/cegauto/20180425_mercedes_aosztaly_szedan_nyujtott_tegelytav_pekingi_autoszalon_cla_kecskemet","timestamp":"2018. április. 25. 11:34","title":"Gigantikus lábtér az új Mercedes A-osztály szedánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfe4eda1-098a-4834-aacb-c6bcfd9d9cc0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai Ward's Auto 40 új modell utasterét vizsgálta meg, hogy kiválassza belőle a 10 legjobbat. Íme az eredmény.","shortLead":"Az amerikai Ward's Auto 40 új modell utasterét vizsgálta meg, hogy kiválassza belőle a 10 legjobbat. Íme az eredmény.","id":"20180425_top_10_autobelso_wards_auto","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bfe4eda1-098a-4834-aacb-c6bcfd9d9cc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbb7a6eb-de3b-4034-9347-534a81842872","keywords":null,"link":"/cegauto/20180425_top_10_autobelso_wards_auto","timestamp":"2018. április. 25. 10:21","title":"TOP 10: ezek most a legjobb autóbelsők a világon – és ön szerint?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1088a50-4d9d-4e6c-9d10-9b9af44a186e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az adóhatóság nem titkos másolatként küldött el egy levelet, ezernél is több e-mail-cím vált láthatóvá valamennyi címzett számára.","shortLead":"Az adóhatóság nem titkos másolatként küldött el egy levelet, ezernél is több e-mail-cím vált láthatóvá valamennyi...","id":"20180425_nav_email_titkos_masolat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a1088a50-4d9d-4e6c-9d10-9b9af44a186e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"def07e68-3cf8-4983-ac5b-348ac1c5155e","keywords":null,"link":"/itthon/20180425_nav_email_titkos_masolat","timestamp":"2018. április. 25. 12:34","title":"Bakizott a NAV, e-mail-címek kerültek nyilvánosságra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0aeaa8e-9fee-41fb-a0fa-38ce8a61c93b","c_author":"","category":"vilag","description":"Emmanuel Macron francia államfő washingtoni látogatásának végén elismerte, valószínű, hogy Donald Trump amerikai elnököt nem tudta rávenni a május közepén lejáró iráni atomalku meghosszabbítására. Macron szerint ugyanakkor van esély egy újabb megállapodás kidolgozására. ","shortLead":"Emmanuel Macron francia államfő washingtoni látogatásának végén elismerte, valószínű, hogy Donald Trump amerikai...","id":"20180426_Valamilyen_valsag_mindig_kell_Trumpnak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0aeaa8e-9fee-41fb-a0fa-38ce8a61c93b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"525fea87-84e3-4ec9-898c-0ccde21636e8","keywords":null,"link":"/vilag/20180426_Valamilyen_valsag_mindig_kell_Trumpnak","timestamp":"2018. április. 26. 11:46","title":"Valamilyen válság mindig kell Trumpnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"740a1679-d599-4cb8-a516-f1a996550ed7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mi történt a gyerekekkel 2017-ben Magyarországon? – ezt a kérdést próbálja átfogóan megválaszolni a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány éves jelentése.\r

\r

","shortLead":"Mi történt a gyerekekkel 2017-ben Magyarországon? – ezt a kérdést próbálja átfogóan megválaszolni a Hintalovon...","id":"20180425_Evente_kozel_30_felsos_gyerek_vet_veget_az_eletenek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=740a1679-d599-4cb8-a516-f1a996550ed7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea8eaf81-f2f2-4d5c-a1e3-c7576ba26c01","keywords":null,"link":"/elet/20180425_Evente_kozel_30_felsos_gyerek_vet_veget_az_eletenek","timestamp":"2018. április. 25. 13:54","title":"Évente majdnem 30 felsős gyerek vet véget az életének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]