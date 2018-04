Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"681524cb-5afb-4e88-b53d-55e6ead1a94a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kórházba kellett szállítani a szovjet időkben kifejlesztett Novicsok-idegméreg egyik „atyját”, Vlagyimir Ugljevet, miután otthona közelében elütötte őt egy autó. ","shortLead":"Kórházba kellett szállítani a szovjet időkben kifejlesztett Novicsok-idegméreg egyik „atyját”, Vlagyimir Ugljevet...","id":"20180425_Elutottek_a_Novicsokidegmereg_egyik_fejlesztojet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=681524cb-5afb-4e88-b53d-55e6ead1a94a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09daf06c-59c9-4179-967a-9db4d2c13911","keywords":null,"link":"/vilag/20180425_Elutottek_a_Novicsokidegmereg_egyik_fejlesztojet","timestamp":"2018. április. 25. 14:38","title":"Elütötték a Novicsok-idegméreg egyik fejlesztőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"570b62ad-ffd3-41a4-9329-78532c6dfd06","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.autoshirek","description":"A cserét már előzetesen beütemezték, írták a 24.hu megkeresésére.","shortLead":"A cserét már előzetesen beütemezték, írták a 24.hu megkeresésére.","id":"20180425_A_mentoszolgalat_szerint_nem_veszelyes_a_rothado_mentoauto_de_azert_lecserelik","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=570b62ad-ffd3-41a4-9329-78532c6dfd06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fb9d8ed-410f-49f5-9eed-07ef406940e3","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20180425_A_mentoszolgalat_szerint_nem_veszelyes_a_rothado_mentoauto_de_azert_lecserelik","timestamp":"2018. április. 25. 17:05","title":"A mentőszolgálat szerint nem veszélyes a rothadó mentőautó, de azért lecserélik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba5b8087-d50f-4081-83a5-43bdf6b1eea6","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Egy ismert tévésnek, még ha nem is gyakorol közhatalmat, el kell tűrnie a durva véleményeket – mondta ki egyhangúlag az Alkotmánybíróság, és nem semmisítette meg a Hajdú által elveszített perek ítéleteit.","shortLead":"Egy ismert tévésnek, még ha nem is gyakorol közhatalmat, el kell tűrnie a durva véleményeket – mondta ki egyhangúlag...","id":"20180425_Ab_Puzser_nevezhette_pszichopatanak_Hajdu_Petert","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba5b8087-d50f-4081-83a5-43bdf6b1eea6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79b4ec4a-e666-499a-a024-0ad578019370","keywords":null,"link":"/itthon/20180425_Ab_Puzser_nevezhette_pszichopatanak_Hajdu_Petert","timestamp":"2018. április. 25. 13:21","title":"Ab: Puzsér nevezhette pszichopatának Hajdu Pétert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74346fb3-593c-4d0a-82b5-11710066ace1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem fogadott és nem is indított vonatokat az osztrák vasút Hegyeshalomnál. Azt nem közölték, miért, és a MÁV sem tudta, meddig tart a korlátozás. ","shortLead":"Nem fogadott és nem is indított vonatokat az osztrák vasút Hegyeshalomnál. Azt nem közölték, miért, és a MÁV sem tudta...","id":"20180426_Rejtelyes_okok_miatt_leallt_a_vonatforgalom_Hegyeshalomnal","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74346fb3-593c-4d0a-82b5-11710066ace1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62e9c31d-2957-4445-813d-0afd7f2cb4ed","keywords":null,"link":"/itthon/20180426_Rejtelyes_okok_miatt_leallt_a_vonatforgalom_Hegyeshalomnal","timestamp":"2018. április. 26. 07:30","title":"Rejtélyes okok miatt nem jártak a vonatok Hegyeshalomnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46e36f8e-0a6f-44fa-833b-ca6042672cd4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Targaryen-dinasztia történetét boncolgatja Martin.","shortLead":"A Targaryen-dinasztia történetét boncolgatja Martin.","id":"20180426_Jon_az_uj_Tronok_harcakonyv_novemberben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46e36f8e-0a6f-44fa-833b-ca6042672cd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0af7c0b-9373-40fd-97f5-0f27e7edc25d","keywords":null,"link":"/kultura/20180426_Jon_az_uj_Tronok_harcakonyv_novemberben","timestamp":"2018. április. 26. 11:51","title":"Jön az új Trónok harca-könyv novemberben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"770b6504-fcdd-4f2b-b18c-9d4144fd9816","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A húsvéti ünnepekre utazott Budapestre egy olasz fiatalember, de balesetet szenvedett, és hetekkel a kórházba szállítás után elhunyt. ","shortLead":"A húsvéti ünnepekre utazott Budapestre egy olasz fiatalember, de balesetet szenvedett, és hetekkel a kórházba szállítás...","id":"20180425_Meghalt_egy_21_eves_olasz_diak_Budapesten_miutan_elesett_egy_villamossinben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=770b6504-fcdd-4f2b-b18c-9d4144fd9816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d02caf95-7ae9-498e-a023-b30fb221a48a","keywords":null,"link":"/vilag/20180425_Meghalt_egy_21_eves_olasz_diak_Budapesten_miutan_elesett_egy_villamossinben","timestamp":"2018. április. 25. 17:56","title":"Meghalt egy 21 éves olasz diák Budapesten, miután elesett egy villamossínben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"440f895c-4811-4d5f-8432-bdd04876b90f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kásler Miklós onkológus orvosprofesszor, Balog Zoltán utódja lehet az Emberi Erőforrások Minisztériuma élén.","shortLead":"Kásler Miklós onkológus orvosprofesszor, Balog Zoltán utódja lehet az Emberi Erőforrások Minisztériuma élén.","id":"20180426_Balog_miniszter_utodja_szerint_a_halalos_betegsegek_a_tizparancsolattal_elkerulhetoek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=440f895c-4811-4d5f-8432-bdd04876b90f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92b16b3f-5b2c-4c96-8a6c-a12d7225d93d","keywords":null,"link":"/itthon/20180426_Balog_miniszter_utodja_szerint_a_halalos_betegsegek_a_tizparancsolattal_elkerulhetoek","timestamp":"2018. április. 26. 09:48","title":"Balog miniszter utódja szerint a halálos betegségek a tízparancsolattal elkerülhetőek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2f39757-25d8-4e85-9007-805d58e88fde","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új kiképzőközpontot nyit a Wizz Air Budapesten. Az év végére elkészülő 3800 négyzetméteres létesítményben 2 új, csúcstechnológiájú teljes, mozgó szimulátor, egy rögzített szimulátor, egy vadonatúj fedélzeti vészhelyzeti evakuációs kiképző egység, valamint a tűzoltás gyakorlására szolgáló úgynevezett Real Fire Fighting Trainer egység is helyet kap.","shortLead":"Új kiképzőközpontot nyit a Wizz Air Budapesten. Az év végére elkészülő 3800 négyzetméteres létesítményben 2 új...","id":"20180426_wizz_air_kikepzokozpont_budapest_szimulatorok_pilotakepzes","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2f39757-25d8-4e85-9007-805d58e88fde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca3b86be-ec6a-4250-8e46-5b0907c0ad34","keywords":null,"link":"/tudomany/20180426_wizz_air_kikepzokozpont_budapest_szimulatorok_pilotakepzes","timestamp":"2018. április. 26. 11:03","title":"Itt aztán megtanulják a Wizz Air pilótái, milyen is, ha káoszban kell letenni a gépet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]