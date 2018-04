Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8ce2830c-f84f-41ae-aa20-90b821b8b38c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az útszakaszon csak 80 km/h-val lehetett volna hajtani, az Audi sofőrje viszont tövig nyomta a gázt.","shortLead":"Az útszakaszon csak 80 km/h-val lehetett volna hajtani, az Audi sofőrje viszont tövig nyomta a gázt.","id":"20180426_elozes_autopalya_audi_autos_video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ce2830c-f84f-41ae-aa20-90b821b8b38c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2256358b-1d58-46ec-824f-0b6a9b934dea","keywords":null,"link":"/cegauto/20180426_elozes_autopalya_audi_autos_video","timestamp":"2018. április. 26. 04:01","title":"Az év legkeményebb előzését mutatta be a száguldozó audis – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e43f19a0-00e2-412e-9162-7eea3e9f2ffb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mintha csak Dávid szállt volna harcba Góliáttal: egy norvég javítóműhely tulajdonosa nem félt megküzdeni az Apple-lel a bíróságon.","shortLead":"Mintha csak Dávid szállt volna harcba Góliáttal: egy norvég javítóműhely tulajdonosa nem félt megküzdeni az Apple-lel...","id":"20180425_kijelzocserehez_kapcsolodo_vedjegysertes_miatt_berelt_be_egynorveg_szervizt_az_apple","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e43f19a0-00e2-412e-9162-7eea3e9f2ffb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6467fc8-edf9-4ce0-9cf7-58c9626f4fa4","keywords":null,"link":"/tudomany/20180425_kijelzocserehez_kapcsolodo_vedjegysertes_miatt_berelt_be_egynorveg_szervizt_az_apple","timestamp":"2018. április. 25. 10:00","title":"Beperelt egy kis javítóműhelyt az Apple, és vesztett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4ad5491-7dca-49b6-aa24-bb12684ad41a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Állítja, hogy nem ő lőtte le Pálvölgyi Pétert.","shortLead":"Állítja, hogy nem ő lőtte le Pálvölgyi Pétert.","id":"20180425_artatlannak_vallja_magat_a_bonyi_rendorgyilkossag_vadlottja","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a4ad5491-7dca-49b6-aa24-bb12684ad41a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcb84ca6-f5bd-436b-b605-9fe8b2331e07","keywords":null,"link":"/itthon/20180425_artatlannak_vallja_magat_a_bonyi_rendorgyilkossag_vadlottja","timestamp":"2018. április. 25. 10:43","title":"Ártatlannak vallja magát a bőnyi rendőrgyilkosság vádlottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ed1de33-1848-45b5-b828-ac82f5efda31","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"Eljött a hangturkászok mennyországa. Több mint 16 000 hangeffektet tett díjtalanul elérhetővé a brit közszolgálati média. ","shortLead":"Eljött a hangturkászok mennyországa. Több mint 16 000 hangeffektet tett díjtalanul elérhetővé a brit közszolgálati...","id":"20180424_Letoltene_egy_beszelo_papagajt_a_BBCtol_Most_ingyen_teheti","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ed1de33-1848-45b5-b828-ac82f5efda31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28fd00f2-7130-4529-98f4-2d59d6960c2c","keywords":null,"link":"/kultura/20180424_Letoltene_egy_beszelo_papagajt_a_BBCtol_Most_ingyen_teheti","timestamp":"2018. április. 24. 13:05","title":"Letöltene egy beszélő papagájt a BBC-től? Most ingyen teheti!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a011ca31-1dc2-4a73-b912-edae28d02670","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Rahim Azimov parlamenti képviselő, az orosz Duma korrupcióellenes bizottságának tagja 2017-ben 4,4 millió rubelt, azaz kb. 60 ezer eurót keresett. Két kocsija van, egy Range Rover és egy Toyota Land Cruiser és a járművek tárolásához egy 46 négyzetméteres garázzsal is rendelkezik. Ez hogy jön össze?","shortLead":"Rahim Azimov parlamenti képviselő, az orosz Duma korrupcióellenes bizottságának tagja 2017-ben 4,4 millió rubelt, azaz...","id":"20180425_Az_orosz_politikusfelesegek_remek_uzletasszonyok_neha_ok_segithetik_ki_ferjuket","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a011ca31-1dc2-4a73-b912-edae28d02670&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"733f2406-9ed1-4fc6-b7fa-9574c99b793b","keywords":null,"link":"/kkv/20180425_Az_orosz_politikusfelesegek_remek_uzletasszonyok_neha_ok_segithetik_ki_ferjuket","timestamp":"2018. április. 25. 10:53","title":"Az orosz politikusfeleségek remek üzletasszonyok, néha ők segíthetik ki férjüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f01bebaa-dcdb-41ba-b715-8a0936cd1ec0","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"A parlamenti eredmények ismeretében az új ellenzéki pártoknak nem érdemes a régiek kiszorításáról álmodozni. A Párbeszéd EP-képviselőjével arról beszéltünk, hogy hogy képzeli el az ellenzék megújulását alulról szerveződve, kis közösségeket alakítva, mit gondol a parlamenti bojkottról, és azt is elmondta, mit tanult meg a Jobbikról, amikor mellettük ült a parlamentben. ","shortLead":"A parlamenti eredmények ismeretében az új ellenzéki pártoknak nem érdemes a régiek kiszorításáról álmodozni...","id":"20180426_javor_benedek_ne_udvariaskodjunk_katasztrofa_van","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f01bebaa-dcdb-41ba-b715-8a0936cd1ec0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f17439a7-d52e-484a-896f-d601ea97291e","keywords":null,"link":"/itthon/20180426_javor_benedek_ne_udvariaskodjunk_katasztrofa_van","timestamp":"2018. április. 26. 06:30","title":"Jávor Benedek: „Ne udvariaskodjunk, katasztrófa van”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8099fce4-8818-4050-b1b2-abee1174e731","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Balatonnál az április közepi biológiai szúnyoggyérítés után légi kémiai szúnyogirtás lesz csütörtökön és pénteken.","shortLead":"A Balatonnál az április közepi biológiai szúnyoggyérítés után légi kémiai szúnyogirtás lesz csütörtökön és pénteken.","id":"20180425_Veget_vetnek_a_verszivasnak_a_Balatonon","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8099fce4-8818-4050-b1b2-abee1174e731&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dae3b080-3876-4356-879e-c5a6dfa99b26","keywords":null,"link":"/itthon/20180425_Veget_vetnek_a_verszivasnak_a_Balatonon","timestamp":"2018. április. 25. 18:22","title":"Véget vetnek a vérszívásnak a Balatonon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"579ac57c-2493-42a9-8fde-3639962b657c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hajnal Györgyi 47 centiméterrel és 2480 grammos súllyal született. ","shortLead":"Hajnal Györgyi 47 centiméterrel és 2480 grammos súllyal született. ","id":"20180424_egeszseges_a_kislany_akit_a_jahn_ferenc_korhaz_inkubatoraban_hagytak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=579ac57c-2493-42a9-8fde-3639962b657c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10632ed6-77d4-4ed4-95f9-bf969cb79bda","keywords":null,"link":"/itthon/20180424_egeszseges_a_kislany_akit_a_jahn_ferenc_korhaz_inkubatoraban_hagytak","timestamp":"2018. április. 24. 16:35","title":"Egészséges a kislány, akit a Jahn Ferenc Kórház inkubátorában hagytak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]