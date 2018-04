Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c6f7e0c0-91cc-498a-86ac-f771fe844a2a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig csak annyi derült ki, Gulyás vezetheti a jövőben a kormányinfókat, most az is kiderült, milyen minőségében.","shortLead":"Eddig csak annyi derült ki, Gulyás vezetheti a jövőben a kormányinfókat, most az is kiderült, milyen minőségében.","id":"20180425_Gulyas_Gergely_lehet_Lazar_Janos_utoda","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6f7e0c0-91cc-498a-86ac-f771fe844a2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cc22ad8-a723-43ec-85e1-ab579c9a3bd9","keywords":null,"link":"/itthon/20180425_Gulyas_Gergely_lehet_Lazar_Janos_utoda","timestamp":"2018. április. 25. 11:58","title":"Gulyás Gergely lehet az új Lázár János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"497b28ac-c8d3-4aba-bb3e-47f37fd5ae6f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hétéves jogi procedúra után mondták ki, hogy a focista levédetheti a saját nevét márkaként.","shortLead":"Hétéves jogi procedúra után mondták ki, hogy a focista levédetheti a saját nevét márkaként.","id":"20180426_Dontott_a_birosag_nem_lehet_Messit_osszeteveszteni_egy_biciklivel","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=497b28ac-c8d3-4aba-bb3e-47f37fd5ae6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c56247f-9ecd-4cd0-8b0f-1919aa680b8f","keywords":null,"link":"/kkv/20180426_Dontott_a_birosag_nem_lehet_Messit_osszeteveszteni_egy_biciklivel","timestamp":"2018. április. 26. 14:33","title":"Döntött a bíróság: nem lehet Messit összetéveszteni egy biciklivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"750cacf5-63b2-49b3-ba07-9a521f3e59b6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook frissített közösségi alapelvei mostantól tartalmazzák azokat a belső irányelveket is, melyek alapján a cég moderátorai eldöntik, milyen káros tartalmakat kell eltávolítani a közösségi oldalról. Újítás: ezentúl egyszerűen lehet majd fellebezni is.","shortLead":"A Facebook frissített közösségi alapelvei mostantól tartalmazzák azokat a belső irányelveket is, melyek alapján a cég...","id":"20180424_facebook_kozossegi_iranyelvek_moderalas_fellebbezes_request_review","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=750cacf5-63b2-49b3-ba07-9a521f3e59b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a599f70-57a7-4815-a766-363aac91a43d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180424_facebook_kozossegi_iranyelvek_moderalas_fellebbezes_request_review","timestamp":"2018. április. 24. 22:13","title":"A Facebook kerek perec megmondja, hogy mit és miért töröl – sőt mostantól fellebbezni is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4132710f-f754-4881-a3d0-a3a76f5b1f8f","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Mit lehet tenni a céges adózással, amikor egy követelés behajthatatlanná válik? Ennek a szabályozását mutatta be az Adózóna.","shortLead":"Mit lehet tenni a céges adózással, amikor egy követelés behajthatatlanná válik? Ennek a szabályozását mutatta be...","id":"20180425_Nem_eleg_hogy_atvertek_a_ceget_meg_az_adozast_is_neheziti_a_behajthatatlan_koveteles","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4132710f-f754-4881-a3d0-a3a76f5b1f8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"454bffba-79ba-4684-a07d-146dd80f4581","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180425_Nem_eleg_hogy_atvertek_a_ceget_meg_az_adozast_is_neheziti_a_behajthatatlan_koveteles","timestamp":"2018. április. 25. 12:31","title":"Nem elég, hogy átverték a céget, még az adózást is nehezíti a behajthatatlan követelés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5d4dbd6-6d64-4b68-831e-e718003bf21b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Vádat emelt tíz rendbeli gyilkosság és 13 rendbeli emberölési kísérlet miatt kedden egy torontói bíró Alek Minassian gyanúsított ellen, aki az előző nap bérelt kisteherautójával járókelők közé hajtott Torontóban – jelentette a kanadai sajtó. A gyanúsított 25 embert gázolt el, akik közül tíz meghalt.","shortLead":"Vádat emelt tíz rendbeli gyilkosság és 13 rendbeli emberölési kísérlet miatt kedden egy torontói bíró Alek Minassian...","id":"20180425_szexualis_frusztracioi_miatt_gazolhatott_a_torontoi_merenylo","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5d4dbd6-6d64-4b68-831e-e718003bf21b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1df1b25-8be2-4a4c-a6e7-d5afffd832ee","keywords":null,"link":"/vilag/20180425_szexualis_frusztracioi_miatt_gazolhatott_a_torontoi_merenylo","timestamp":"2018. április. 25. 07:18","title":"Szexuális frusztrációi miatt gázolhatott a torontói merénylő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d97d05b-109e-458f-a265-48fc22671655","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezek már nem kémfotók, hanem a bajor gyártó által hivatalosan kiadott felvételek az új sportkupéról. ","shortLead":"Ezek már nem kémfotók, hanem a bajor gyártó által hivatalosan kiadott felvételek az új sportkupéról. ","id":"20180426_bmw_m850i_bajor_sportkupe_i8_v8_8as_sorozat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d97d05b-109e-458f-a265-48fc22671655&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"200cb968-201a-482a-9a67-4919dafa20b4","keywords":null,"link":"/cegauto/20180426_bmw_m850i_bajor_sportkupe_i8_v8_8as_sorozat","timestamp":"2018. április. 26. 09:21","title":"Hivatalos: íme az 530 lóerős BMW M850i","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c8e6e8b-19fd-49d8-89b5-75634835b278","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közvélemény-kutatások, felmérések, adatok, számsorok – pillanatképek, amelyek a Fidesz győzelméhez vezethettek.","shortLead":"Közvélemény-kutatások, felmérések, adatok, számsorok – pillanatképek, amelyek a Fidesz győzelméhez vezethettek.","id":"20180426_Tiz_szam_arrol_miert_lehetett_ketharmad","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c8e6e8b-19fd-49d8-89b5-75634835b278&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c415a7d0-195a-4517-a257-abdb28b7339f","keywords":null,"link":"/itthon/20180426_Tiz_szam_arrol_miert_lehetett_ketharmad","timestamp":"2018. április. 26. 10:44","title":"Tíz szám arról, miért lehetett kétharmad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a011ca31-1dc2-4a73-b912-edae28d02670","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Rahim Azimov parlamenti képviselő, az orosz Duma korrupcióellenes bizottságának tagja 2017-ben 4,4 millió rubelt, azaz kb. 60 ezer eurót keresett. Két kocsija van, egy Range Rover és egy Toyota Land Cruiser és a járművek tárolásához egy 46 négyzetméteres garázzsal is rendelkezik. Ez hogy jön össze?","shortLead":"Rahim Azimov parlamenti képviselő, az orosz Duma korrupcióellenes bizottságának tagja 2017-ben 4,4 millió rubelt, azaz...","id":"20180425_Az_orosz_politikusfelesegek_remek_uzletasszonyok_neha_ok_segithetik_ki_ferjuket","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a011ca31-1dc2-4a73-b912-edae28d02670&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"733f2406-9ed1-4fc6-b7fa-9574c99b793b","keywords":null,"link":"/kkv/20180425_Az_orosz_politikusfelesegek_remek_uzletasszonyok_neha_ok_segithetik_ki_ferjuket","timestamp":"2018. április. 25. 10:53","title":"Az orosz politikusfeleségek remek üzletasszonyok, néha ők segíthetik ki férjüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]