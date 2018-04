Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ee6ffe6e-0454-45d6-acb7-9b80591bb25a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz állami televíziók hírműsoraiban egy szíriai játékfilm forgatásán készült képekkel „bizonyították be megkérdőjelezhetetlenül” azt, hogy április elejei állítólagos szíriai vegyifegyver-támadás az ellenzék által megrendezett provokáció volt. Moszkva nem először sül fel hasonló okok miatt.","shortLead":"Az orosz állami televíziók hírműsoraiban egy szíriai játékfilm forgatásán készült képekkel „bizonyították be...","id":"20180424_Moszkva_ismet_bizonyitekot_hamisitott","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee6ffe6e-0454-45d6-acb7-9b80591bb25a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78869f64-c845-48b1-bf2d-beb4fb5ae172","keywords":null,"link":"/vilag/20180424_Moszkva_ismet_bizonyitekot_hamisitott","timestamp":"2018. április. 24. 13:35","title":"Moszkva ismét bizonyítékot hamisított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41178213-a6eb-47a9-a8a9-83779baa2954","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Másodfokon két év felfüggesztett fogházat kapott a csanádpalotai gazda, akit még öt évvel ezelőtt jelentettek fel azzal, hogy embereket rabszolgaként dolgoztat. A per kimenetele ellenére a sértettek többsége ma is a most elítélt férfi tanyáján él. Más ügyek is azt mutatják, hogy ezek az emberek kényszerhelyzetükből nemigen tudnak kilépni, ezért a hasonló esetek eleve nagyon ritkán jutnak el a bíróságig.","shortLead":"Másodfokon két év felfüggesztett fogházat kapott a csanádpalotai gazda, akit még öt évvel ezelőtt jelentettek fel...","id":"20180424_csanadpalota_rabszolgamunka_birosag_itelet_rabszolga_csicskaztatas_gadoros_kenyszermunka","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41178213-a6eb-47a9-a8a9-83779baa2954&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0e49eb2-d420-4492-9511-9946822fcbe7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180424_csanadpalota_rabszolgamunka_birosag_itelet_rabszolga_csicskaztatas_gadoros_kenyszermunka","timestamp":"2018. április. 24. 17:15","title":"Precedensszámba megy: jogerősen elítéltek egy gazdát kényszermunka bűntettéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e65f44bd-9d86-4b57-8ca5-3ab7c1210d5d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Piros Zsombor is búcsúzott az 501 ezer euró (156 millió forint) összdíjazású salakpályás esemény egyes versenyében, párosban Fucsovics Márton és Balázs Attila még érdekelt.","shortLead":"Piros Zsombor is búcsúzott az 501 ezer euró (156 millió forint) összdíjazású salakpályás esemény egyes versenyében...","id":"20180425_egyesben_az_utolso_magyar_is_kihullott_a_budapesti_tenisztornan","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e65f44bd-9d86-4b57-8ca5-3ab7c1210d5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c6cb363-1346-4759-9d4e-7007be13eb4f","keywords":null,"link":"/sport/20180425_egyesben_az_utolso_magyar_is_kihullott_a_budapesti_tenisztornan","timestamp":"2018. április. 25. 13:56","title":"Egyesben az utolsó magyar is kihullott a budapesti tenisztornán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74eed9e4-c47e-4d55-a041-dc25ddc2ff73","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Pénteken indul a Track ötödik szezonja.","shortLead":"Pénteken indul a Track ötödik szezonja.","id":"20180425_Eros_programmal_jon_iden_a_Barba_Negra_Track","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=74eed9e4-c47e-4d55-a041-dc25ddc2ff73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17dfab6e-d7ae-4e1a-acc1-74272ccb08ad","keywords":null,"link":"/kultura/20180425_Eros_programmal_jon_iden_a_Barba_Negra_Track","timestamp":"2018. április. 25. 15:53","title":"Erős programmal jön idén a Barba Negra Track","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c40ba9a-78c0-4f63-acdc-88c9bd743fb4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nyolc év töretlen siker és rengeteg külföldi vendégszereplés után Mundruczó Kornél előadása, a Nehéz istennek lenni visszatér Budapestre, ezen belül is a darab helyszínére, a Gyömrői úti kamionokra. ","shortLead":"Nyolc év töretlen siker és rengeteg külföldi vendégszereplés után Mundruczó Kornél előadása, a Nehéz istennek lenni...","id":"20180424_Visszater_a_Gyomroi_uti_kamionokra_Mundruczo_felkavaro_eloadasa","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c40ba9a-78c0-4f63-acdc-88c9bd743fb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a85e590-a0f3-4588-a5ef-294e1e9ca6c2","keywords":null,"link":"/kultura/20180424_Visszater_a_Gyomroi_uti_kamionokra_Mundruczo_felkavaro_eloadasa","timestamp":"2018. április. 24. 17:27","title":"Visszatér a Gyömrői úti kamionokra Mundruczó felkavaró előadása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"424b34fe-8e8c-46ae-9b89-6129c607d879","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Soha kínosabb in flagrantit...","shortLead":"Soha kínosabb in flagrantit...","id":"20180424_Orgiara_csapott_le_a_thai_rendorseg_es_fel_is_vettek_videora","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=424b34fe-8e8c-46ae-9b89-6129c607d879&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58a0ebba-7e5f-446e-a5ac-3b74922120d6","keywords":null,"link":"/elet/20180424_Orgiara_csapott_le_a_thai_rendorseg_es_fel_is_vettek_videora","timestamp":"2018. április. 24. 10:23","title":"Orgiára csapott le a thai rendőrség, és fel is vették videóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fd1db1c-92a9-4ab1-9956-1b6626631aed","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Végre bemutatta a Spotify, miért is titkolózott az elmúlt hetekben. A változást hamarosan a mobilunkon tapasztalhatjuk: megújul az alkalmazás kinézete is, de funkcióbéli változás is lesz. ","shortLead":"Végre bemutatta a Spotify, miért is titkolózott az elmúlt hetekben. A változást hamarosan a mobilunkon tapasztalhatjuk...","id":"20180425_ingyenes_spotify_elofizetes_rancfelvarras_online_zenehallgatas_offline_zenehallgatas_playlistek_lejatszasi_lista","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5fd1db1c-92a9-4ab1-9956-1b6626631aed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"420e55f2-c797-46bd-80e5-ecf9a6974896","keywords":null,"link":"/tudomany/20180425_ingyenes_spotify_elofizetes_rancfelvarras_online_zenehallgatas_offline_zenehallgatas_playlistek_lejatszasi_lista","timestamp":"2018. április. 25. 09:03","title":"Alaposan megújul a Spotify: változik a kinézet, akik pedig ingyen használják, külön jól járnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4e2dfb8-39df-42bf-89de-9f8c569df93d","c_author":"","category":"vilag","description":"Újrakezdődtek az ellenzéki tömegtüntetések Örményországban, ahol az április közepe óta tartó tüntetéssorozattal elérték Szerzs Szargszján miniszterelnök lemondását. A Nikol Pasiján vezette tüntetők most a parlamenti választás előrehozatalát követelik.","shortLead":"Újrakezdődtek az ellenzéki tömegtüntetések Örményországban, ahol az április közepe óta tartó tüntetéssorozattal elérték...","id":"20180425_Ormenyorszagban_folytatodik_a_forradalom","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e4e2dfb8-39df-42bf-89de-9f8c569df93d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2c444f1-aecb-4592-a9db-471a2e86d9af","keywords":null,"link":"/vilag/20180425_Ormenyorszagban_folytatodik_a_forradalom","timestamp":"2018. április. 25. 14:12","title":"Örményországban folytatódik a forradalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]