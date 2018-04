Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0e797812-2497-4140-8d1a-d999d03470d9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A cseh rendőrök elrettentésül tették közzé azt a felvételt, amin egy életveszélyes kamionos előzés látható.","shortLead":"A cseh rendőrök elrettentésül tették közzé azt a felvételt, amin egy életveszélyes kamionos előzés látható.","id":"20180425_eletveszelyes_elozes_kamion_video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e797812-2497-4140-8d1a-d999d03470d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83162732-c483-4e40-b35b-97ffc7bced6f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180425_eletveszelyes_elozes_kamion_video","timestamp":"2018. április. 25. 04:01","title":"Ilyen életveszélyes kamionos előzést rég nem láttunk – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57253a09-3225-4d8c-8870-2cf24e011367","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Őrizetbe vették az eurómilliárdos francia vállalkozót, aki szívesen segített afrikai barátainak abban, hogy hatalomra jussanak vagy megtartsák a hatalmat – akár 37 éven át. Mit kapott cserébe Vincent Bolloré, a breton milliárdos, aki épp rákhalászatra indult volna, de ehelyett a rendőrségi fogdában kötött ki?","shortLead":"Őrizetbe vették az eurómilliárdos francia vállalkozót, aki szívesen segített afrikai barátainak abban, hogy hatalomra...","id":"20180425_Igy_intezte_el_a_milliardos_hogy_afrikai_baratai_es_uzlettarsai_hatalmon_maradjanak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57253a09-3225-4d8c-8870-2cf24e011367&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e5d712a-e662-4193-8907-56a73f11fcb8","keywords":null,"link":"/kkv/20180425_Igy_intezte_el_a_milliardos_hogy_afrikai_baratai_es_uzlettarsai_hatalmon_maradjanak","timestamp":"2018. április. 25. 13:55","title":"Így intézte el a milliárdos, hogy afrikai barátai és üzlettársai hatalmon maradjanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ce2830c-f84f-41ae-aa20-90b821b8b38c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az útszakaszon csak 80 km/h-val lehetett volna hajtani, az Audi sofőrje viszont tövig nyomta a gázt.","shortLead":"Az útszakaszon csak 80 km/h-val lehetett volna hajtani, az Audi sofőrje viszont tövig nyomta a gázt.","id":"20180426_elozes_autopalya_audi_autos_video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ce2830c-f84f-41ae-aa20-90b821b8b38c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2256358b-1d58-46ec-824f-0b6a9b934dea","keywords":null,"link":"/cegauto/20180426_elozes_autopalya_audi_autos_video","timestamp":"2018. április. 26. 04:01","title":"Az év legkeményebb előzését mutatta be a száguldozó audis – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5964a1c-c0af-4f56-b834-f98a02bd3c8a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180425_Ennyi_szuveren_embert_reg_latott_a_vilag_mint_amennyi_Orban_kormanyaban_van","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5964a1c-c0af-4f56-b834-f98a02bd3c8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39213d24-9005-49f1-a8a1-7fee7a9ef890","keywords":null,"link":"/itthon/20180425_Ennyi_szuveren_embert_reg_latott_a_vilag_mint_amennyi_Orban_kormanyaban_van","timestamp":"2018. április. 25. 10:46","title":"Ennyi szuverén embert rég látott a világ, mint amennyi Orbán kormányában van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a37237ff-c544-4118-bb21-3f507b4e8c29","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fiatal „hajótöröttet\" a szegedi mentősök húzták ki a csávából. Nem tudja, hogyan került oda, ő is meglepődött, mikor a mentősök felébresztették. ","shortLead":"A fiatal „hajótöröttet\" a szegedi mentősök húzták ki a csávából. Nem tudja, hogyan került oda, ő is meglepődött, mikor...","id":"20180426_Az_ev_mentos_sztorija_A_Tiszan_sodrodo_uszadekkupac_tetejerol_mentettek_ki_egy_alvo_ferfit__foto","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a37237ff-c544-4118-bb21-3f507b4e8c29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1694d36-b5d8-4990-a73c-80fc9f894674","keywords":null,"link":"/elet/20180426_Az_ev_mentos_sztorija_A_Tiszan_sodrodo_uszadekkupac_tetejerol_mentettek_ki_egy_alvo_ferfit__foto","timestamp":"2018. április. 26. 09:52","title":"Az év mentős sztorija? A Tiszán sodródó uszadékkupac tetejéről mentettek ki egy alvó férfit – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58ed5b24-4203-4918-8e2a-caea84d63a96","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"57-42 arányban megszavazta az amerikai szenátus Mike Pompeo volt CIA-igazgató külügyminiszteri jelölését csütörtökön. ","shortLead":"57-42 arányban megszavazta az amerikai szenátus Mike Pompeo volt CIA-igazgató külügyminiszteri jelölését csütörtökön. ","id":"20180426_a_szenatus_is_megszavazta_mike_pompeo_jeloleset_a_kulugyminiszteri_posztra","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58ed5b24-4203-4918-8e2a-caea84d63a96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5134139e-810c-44a5-8c69-bc1ba6ab1c87","keywords":null,"link":"/vilag/20180426_a_szenatus_is_megszavazta_mike_pompeo_jeloleset_a_kulugyminiszteri_posztra","timestamp":"2018. április. 26. 19:42","title":"A szenátus is megszavazta Mike Pompeo jelölését a külügyminiszteri posztra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99bb6bec-7918-462d-9e82-ac4ca2bdef19","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tervek szerint a legmodernebb műszerekkel szerelik fel a XI. kerületben épülő kórházat – írja Bors, amely úgy tudja: egy óvoda is a dolgozók rendelkezésére áll majd.","shortLead":"A tervek szerint a legmodernebb műszerekkel szerelik fel a XI. kerületben épülő kórházat – írja Bors, amely úgy tudja...","id":"20180426_Bors_robotsebeszeti_muto_is_lesz_a_delbudai_szuperkorhazban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99bb6bec-7918-462d-9e82-ac4ca2bdef19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f76a0dc-3be1-4f8c-b774-4ae9be33b86b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180426_Bors_robotsebeszeti_muto_is_lesz_a_delbudai_szuperkorhazban","timestamp":"2018. április. 26. 07:57","title":"Bors: Robotsebészeti műtő is lesz a dél-budai szuperkórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cce74d6b-e882-4105-baab-bb5b92a38bb9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mindenre gondolnak a fővárosban, most például megújul a margitszigeti szökőkút zenei repertoárja.","shortLead":"Mindenre gondolnak a fővárosban, most például megújul a margitszigeti szökőkút zenei repertoárja.","id":"20180425_margitszigeti_szokokut_zenei_repertoar","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cce74d6b-e882-4105-baab-bb5b92a38bb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a7acea4-4151-4ced-8495-7019dd879270","keywords":null,"link":"/kultura/20180425_margitszigeti_szokokut_zenei_repertoar","timestamp":"2018. április. 25. 12:55","title":"Rihanna és Ed Sheeran is énekel majd a szökőkútból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]