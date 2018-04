Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ebada3ac-1719-4da3-980d-5b3f395a1797","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 2016 óta postaügyért és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásért felelős kormánybiztosként dolgozó Bártfai-Mager Andrea válthatja Seszták Miklós fejlesztési minisztert a 444.hu értesülése szerint.","shortLead":"A 2016 óta postaügyért és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásért felelős kormánybiztosként dolgozó Bártfai-Mager Andrea...","id":"20180425_bartfai_mager_andrea_lehet_sesztak_utodja_a_fejlesztesi_tarca_elen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ebada3ac-1719-4da3-980d-5b3f395a1797&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d484483-425d-4387-b03c-59baed04a8fd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180425_bartfai_mager_andrea_lehet_sesztak_utodja_a_fejlesztesi_tarca_elen","timestamp":"2018. április. 25. 07:38","title":"Bártfai-Mager Andrea lehet a fejlesztési miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87d689d1-5f95-45d6-a343-433bef41e80f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Babel Budapest az első olyan magyar étterem, melyet meghívtak az OAD vacsorájára.\r

\r

","shortLead":"A Babel Budapest az első olyan magyar étterem, melyet meghívtak az OAD vacsorájára.\r

\r

","id":"20180425_Fokhagymas_desszerttel_kerult_be_a_magyar_etterem_a_vilag_legjobbjai_koze","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87d689d1-5f95-45d6-a343-433bef41e80f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fc959cd-44da-4b88-a09b-155b40d6eb33","keywords":null,"link":"/kkv/20180425_Fokhagymas_desszerttel_kerult_be_a_magyar_etterem_a_vilag_legjobbjai_koze","timestamp":"2018. április. 25. 13:22","title":"Fokhagymás desszerttel került be a magyar étterem a világ legjobbjai közé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3ef1836-304f-4834-8cb4-f418f00d7f7c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Kiderült, hol a legjobb élni Magyarországon. Az életminőség-indikátor és a lakásárak között szoros összefüggés van.","shortLead":"Kiderült, hol a legjobb élni Magyarországon. Az életminőség-indikátor és a lakásárak között szoros összefüggés van.","id":"20180425_Itt_az_eletminosegindikator_nazze_meg_jo_helyen_ele","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3ef1836-304f-4834-8cb4-f418f00d7f7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95ef888f-87d0-4c75-93fe-865a7dabe219","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180425_Itt_az_eletminosegindikator_nazze_meg_jo_helyen_ele","timestamp":"2018. április. 25. 12:25","title":"Itt az életminőség-indikátor, nézze meg, jó helyen él-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd4fb051-c4a0-4dde-b0ec-8c156bdc1832","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Délkeleten még nyár lesz, máshol visszatér a tavasz.","shortLead":"Délkeleten még nyár lesz, máshol visszatér a tavasz.","id":"20180426_hidegfront_szakitja_kette_az_orszagot","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd4fb051-c4a0-4dde-b0ec-8c156bdc1832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6788e6b7-cab6-46fe-adda-e8df6db5877b","keywords":null,"link":"/itthon/20180426_hidegfront_szakitja_kette_az_orszagot","timestamp":"2018. április. 26. 05:14","title":"Hidegfront szakítja ketté az országot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3c6fe37-1f01-4dee-ba8e-adb19b0814ac","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Jarmo Tolvanen szövetségi kapitány szerint voltak lehetőségei a magyar jégkorong-válogatottnak, ám nem élt velük a szerda esti mérkőzésén, amelyen 4-1-re kikapott a szlovén együttestől a divízió I/A-s jégkorong-világbajnokság harmadik fordulójában.","shortLead":"Jarmo Tolvanen szövetségi kapitány szerint voltak lehetőségei a magyar jégkorong-válogatottnak, ám nem élt velük...","id":"20180426_jegkorong_vb_magyarorszag_szlovenia_ertekeles","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3c6fe37-1f01-4dee-ba8e-adb19b0814ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7179d6a-58be-417c-9f68-83be2ff78a99","keywords":null,"link":"/sport/20180426_jegkorong_vb_magyarorszag_szlovenia_ertekeles","timestamp":"2018. április. 26. 09:01","title":"\"A lengyeleket meg kell verni, és kész\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d2abc66-f313-4227-84af-3a2613e0d79b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megállapodásra jutottak az európai utasregisztrációs rendszer felállításáról szerdán az uniós társjogalkotó szervek, amelynek értelmében kizárólag vízummal vagy előzetes elektronikus beutazási engedéllyel (ETIAS) léphetnének majd be harmadik országbeli állampolgárok az Európai Unió területére.","shortLead":"Megállapodásra jutottak az európai utasregisztrációs rendszer felállításáról szerdán az uniós társjogalkotó szervek...","id":"20180425_Jon_az_europai_utasregisztracios_rendszer","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d2abc66-f313-4227-84af-3a2613e0d79b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd82c1ad-b45d-4d5e-878b-e1816ad78a98","keywords":null,"link":"/vilag/20180425_Jon_az_europai_utasregisztracios_rendszer","timestamp":"2018. április. 25. 18:14","title":"Jön az európai utasregisztrációs rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23d6eccb-8ee6-40c5-b921-803a75ac68d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyes helyeken akár 30 fok is lehet szerdán, majd csütörtökön a déli tájak kivételével újra elered az eső. ","shortLead":"Egyes helyeken akár 30 fok is lehet szerdán, majd csütörtökön a déli tájak kivételével újra elered az eső. ","id":"20180424_esos_csutortok_jon_a_napos_szerda_utan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23d6eccb-8ee6-40c5-b921-803a75ac68d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"783681eb-6163-4269-a45a-ed4b1cf85951","keywords":null,"link":"/itthon/20180424_esos_csutortok_jon_a_napos_szerda_utan","timestamp":"2018. április. 25. 05:05","title":"Esős csütörtök jön a napos szerda után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6f7e0c0-91cc-498a-86ac-f771fe844a2a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig csak annyi derült ki, Gulyás vezetheti a jövőben a kormányinfókat, most az is kiderült, milyen minőségében.","shortLead":"Eddig csak annyi derült ki, Gulyás vezetheti a jövőben a kormányinfókat, most az is kiderült, milyen minőségében.","id":"20180425_Gulyas_Gergely_lehet_Lazar_Janos_utoda","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6f7e0c0-91cc-498a-86ac-f771fe844a2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cc22ad8-a723-43ec-85e1-ab579c9a3bd9","keywords":null,"link":"/itthon/20180425_Gulyas_Gergely_lehet_Lazar_Janos_utoda","timestamp":"2018. április. 25. 11:58","title":"Gulyás Gergely lehet az új Lázár János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]