Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"97f47d58-0628-45de-a134-6c0759e82445","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az ázsiai elefántok bőréből készült termékek iránti kínai kereslet még az elefántcsont-kereskedelemnél is súlyosabb fenyegetést jelent az állatokra nézve, mivel az orvvadászok minden útjukba kerülő ormányost legyilkolnak, nem csupán azokat, amelyeknek agyaruk van – figyelmeztetett egy brit állatvédő szervezet.","shortLead":"Az ázsiai elefántok bőréből készült termékek iránti kínai kereslet még az elefántcsont-kereskedelemnél is súlyosabb...","id":"20180424_mar_a_borukert_is_gyilkoljak_az_elefantokat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97f47d58-0628-45de-a134-6c0759e82445&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d85db28b-79a5-440f-a3d6-e00dd3318605","keywords":null,"link":"/elet/20180424_mar_a_borukert_is_gyilkoljak_az_elefantokat","timestamp":"2018. április. 24. 14:53","title":"Már a bőrükért is gyilkolják az elefántokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57b9a0e6-94de-4946-85c2-e7d8577b4afd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Percekben mérhető a kritikus idő a nagyvállalati rendszereket érő kibertámadások esetén. Az adatvesztés és az elszenvedett kár mértéke jelentősen csökkenthető a folyamatos rendszerfelügyelettel és a gyors beavatkozással. Ennek jegyében hozta létre a CTRL Security Operations Centert az ilyen fronton tavaly még a BKK-botrány kapcsán a hírekbe kerülő T-Systems Magyarország. A vállalat azt ígéri: a központban hét minden napján, 24 órában felügyeli ügyfelei rendszerét, megelőzve és a lehető leggyorsabban kezelve az esetleges kibertámadásokat.","shortLead":"Percekben mérhető a kritikus idő a nagyvállalati rendszereket érő kibertámadások esetén. Az adatvesztés és...","id":"20180425_t_systems_ctrl_security_operations_center_tsm_telekom_kiberbiztonsag_kozpont","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=57b9a0e6-94de-4946-85c2-e7d8577b4afd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ccb3462-a905-42c5-8aa6-13ee0af7e5d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20180425_t_systems_ctrl_security_operations_center_tsm_telekom_kiberbiztonsag_kozpont","timestamp":"2018. április. 25. 21:03","title":"Jön a kontroll: biztonsági szuperközpontot hozott létre a T-Systems","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f80ee7d4-236c-41a2-b771-f9e861659e8c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Északi-sarkvidék környékén rekordmértékű a mikroműanyag-koncentráció a bremerhaveni Alfred Wegener Intézet (AWI) kutatóinak eredményei szerint.","shortLead":"Az Északi-sarkvidék környékén rekordmértékű a mikroműanyag-koncentráció a bremerhaveni Alfred Wegener Intézet (AWI...","id":"20180424_aggasztoan_sok_a_muanyag_a_tengeri_jegben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f80ee7d4-236c-41a2-b771-f9e861659e8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b99e86c-bc8d-4908-89e2-941ca7e11107","keywords":null,"link":"/tudomany/20180424_aggasztoan_sok_a_muanyag_a_tengeri_jegben","timestamp":"2018. április. 24. 19:09","title":"Aggasztóan sok a műanyag a tengeri jégben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f3f5d61-94da-4253-be4c-e755442c5d28","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Echo Tv-ben beszélgettek a sajtóklubban a szombati tüntetésről.","shortLead":"Az Echo Tv-ben beszélgettek a sajtóklubban a szombati tüntetésről.","id":"20180425_Bencsik_Andras_szeretne_ha_a_Parlament_elott_tunteto_csurhet_megallitana_a_katonasag","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f3f5d61-94da-4253-be4c-e755442c5d28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac6626b5-443e-4164-9827-f06c5ab329a1","keywords":null,"link":"/itthon/20180425_Bencsik_Andras_szeretne_ha_a_Parlament_elott_tunteto_csurhet_megallitana_a_katonasag","timestamp":"2018. április. 25. 16:35","title":"Bencsik András szeretné, ha a parlamentet megvédené a katonaság a tüntető \"csürhétől\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1088a50-4d9d-4e6c-9d10-9b9af44a186e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az adóhatóság nem titkos másolatként küldött el egy levelet, ezernél is több e-mail-cím vált láthatóvá valamennyi címzett számára.","shortLead":"Az adóhatóság nem titkos másolatként küldött el egy levelet, ezernél is több e-mail-cím vált láthatóvá valamennyi...","id":"20180425_nav_email_titkos_masolat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1088a50-4d9d-4e6c-9d10-9b9af44a186e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"def07e68-3cf8-4983-ac5b-348ac1c5155e","keywords":null,"link":"/itthon/20180425_nav_email_titkos_masolat","timestamp":"2018. április. 25. 12:34","title":"Bakizott a NAV, e-mail-címek kerültek nyilvánosságra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a37237ff-c544-4118-bb21-3f507b4e8c29","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fiatal „hajótöröttet\" a szegedi mentősök húzták ki a csávából. Nem tudja, hogyan került oda, ő is meglepődött, mikor a mentősök felébresztették. ","shortLead":"A fiatal „hajótöröttet\" a szegedi mentősök húzták ki a csávából. Nem tudja, hogyan került oda, ő is meglepődött, mikor...","id":"20180426_Az_ev_mentos_sztorija_A_Tiszan_sodrodo_uszadekkupac_tetejerol_mentettek_ki_egy_alvo_ferfit__foto","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a37237ff-c544-4118-bb21-3f507b4e8c29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1694d36-b5d8-4990-a73c-80fc9f894674","keywords":null,"link":"/elet/20180426_Az_ev_mentos_sztorija_A_Tiszan_sodrodo_uszadekkupac_tetejerol_mentettek_ki_egy_alvo_ferfit__foto","timestamp":"2018. április. 26. 09:52","title":"Az év mentős sztorija? A Tiszán sodródó uszadékkupac tetejéről mentettek ki egy alvó férfit – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46e36f8e-0a6f-44fa-833b-ca6042672cd4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Targaryen-dinasztia történetét boncolgatja Martin.","shortLead":"A Targaryen-dinasztia történetét boncolgatja Martin.","id":"20180426_Jon_az_uj_Tronok_harcakonyv_novemberben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46e36f8e-0a6f-44fa-833b-ca6042672cd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0af7c0b-9373-40fd-97f5-0f27e7edc25d","keywords":null,"link":"/kultura/20180426_Jon_az_uj_Tronok_harcakonyv_novemberben","timestamp":"2018. április. 26. 11:51","title":"Jön az új Trónok harca-könyv novemberben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ed1de33-1848-45b5-b828-ac82f5efda31","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"Eljött a hangturkászok mennyországa. Több mint 16 000 hangeffektet tett díjtalanul elérhetővé a brit közszolgálati média. ","shortLead":"Eljött a hangturkászok mennyországa. Több mint 16 000 hangeffektet tett díjtalanul elérhetővé a brit közszolgálati...","id":"20180424_Letoltene_egy_beszelo_papagajt_a_BBCtol_Most_ingyen_teheti","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ed1de33-1848-45b5-b828-ac82f5efda31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28fd00f2-7130-4529-98f4-2d59d6960c2c","keywords":null,"link":"/kultura/20180424_Letoltene_egy_beszelo_papagajt_a_BBCtol_Most_ingyen_teheti","timestamp":"2018. április. 24. 13:05","title":"Letöltene egy beszélő papagájt a BBC-től? Most ingyen teheti!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]