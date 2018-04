Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ceaa3cfe-0c82-4eac-b405-68d6436b8706","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy 19 éves, most elfogott horvát fiatal irányította azt a weboldalt, amelyen keresztül a felhasználók célzott kibertámadásokat hajtottak végre az egész világon, bankok és állami intézmények ellen is. ","shortLead":"Egy 19 éves, most elfogott horvát fiatal irányította azt a weboldalt, amelyen keresztül a felhasználók célzott...","id":"20180425_webstresser_hacker_horvat_rendorseg_ddos_tamadas_19_eves_fiu","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ceaa3cfe-0c82-4eac-b405-68d6436b8706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b98ca6ca-e721-4386-9db6-aac38992ac87","keywords":null,"link":"/tudomany/20180425_webstresser_hacker_horvat_rendorseg_ddos_tamadas_19_eves_fiu","timestamp":"2018. április. 25. 14:58","title":"Elkapták a világ egyik legkeresettebb hackerét, akiről kiderült, hogy egy tizenéves fiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"408d1b0e-6785-4afd-a2a7-2ca04c9975b7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Súlyos sérülésekkel vittek kórházba egy angol szurkolót, akit két olasz drukker vert össze a Liverpool–Roma Bajnokok Ligája-mérkőzés előtt.","shortLead":"Súlyos sérülésekkel vittek kórházba egy angol szurkolót, akit két olasz drukker vert össze a Liverpool–Roma Bajnokok...","id":"20180425_szurkoloi_verekedes_liverpool_roma","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=408d1b0e-6785-4afd-a2a7-2ca04c9975b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb903bd0-718a-4c55-9852-c7ba9c4045fc","keywords":null,"link":"/sport/20180425_szurkoloi_verekedes_liverpool_roma","timestamp":"2018. április. 25. 08:37","title":"Kis híján agyonvertek egy férfit a Liverpool–Roma előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e7c1e7c-a2b3-4537-a5eb-6459d349c707","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tavalyihoz képest két hellyel került lejjebb a Riporterek Határok Nélkül (RSF) nemzetközi újságíró-szervezet felmérése szerint.","shortLead":"A tavalyihoz képest két hellyel került lejjebb a Riporterek Határok Nélkül (RSF) nemzetközi újságíró-szervezet...","id":"20180425_tovabb_esett_magyarorszag_a_sajtoszabadsagranglistan","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e7c1e7c-a2b3-4537-a5eb-6459d349c707&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"328bd2d3-5567-40df-82eb-81ceca0820d5","keywords":null,"link":"/itthon/20180425_tovabb_esett_magyarorszag_a_sajtoszabadsagranglistan","timestamp":"2018. április. 25. 09:40","title":"Tovább esett Magyarország a sajtószabadság-ranglistán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"271ffda9-5ed8-41a9-956c-bf20aef5a0a6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az önkormányzatokra nem vonatkozik a rendelet, de a kormány javasolja, hogy vegyék át az állami hivatalok gyakorlatát. Az ellenzéknek nem tetszik az újítás.","shortLead":"Az önkormányzatokra nem vonatkozik a rendelet, de a kormány javasolja, hogy vegyék át az állami hivatalok gyakorlatát...","id":"20180424_kotelezo_kifuggeszteni_a_keresztet_minden_allami_hivatalra_bajororszagban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=271ffda9-5ed8-41a9-956c-bf20aef5a0a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47ef6c11-3100-49a5-9c89-35b1cd26935d","keywords":null,"link":"/vilag/20180424_kotelezo_kifuggeszteni_a_keresztet_minden_allami_hivatalra_bajororszagban","timestamp":"2018. április. 24. 17:32","title":"Kötelező kifüggeszteni a keresztet minden állami hivatalban Bajorországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74346fb3-593c-4d0a-82b5-11710066ace1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem fogadott és nem is indított vonatokat az osztrák vasút Hegyeshalomnál. Azt nem közölték, miért, és a MÁV sem tudta, meddig tart a korlátozás. ","shortLead":"Nem fogadott és nem is indított vonatokat az osztrák vasút Hegyeshalomnál. Azt nem közölték, miért, és a MÁV sem tudta...","id":"20180426_Rejtelyes_okok_miatt_leallt_a_vonatforgalom_Hegyeshalomnal","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74346fb3-593c-4d0a-82b5-11710066ace1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62e9c31d-2957-4445-813d-0afd7f2cb4ed","keywords":null,"link":"/itthon/20180426_Rejtelyes_okok_miatt_leallt_a_vonatforgalom_Hegyeshalomnal","timestamp":"2018. április. 26. 07:30","title":"Rejtélyes okok miatt nem jártak a vonatok Hegyeshalomnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc54927a-bc7a-4ba0-890f-496aca0e0708","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem kacsa, hogy eladó a KACSA-1 forgalmi rendszám. Dagobert bácsi és a Citroën 2CV tulajok beájulnának tőle.","shortLead":"Nem kacsa, hogy eladó a KACSA-1 forgalmi rendszám. Dagobert bácsi és a Citroën 2CV tulajok beájulnának tőle.","id":"20180425_nap_hirdetese_kacsa_egyedi_rendszam_elado_bugatti_veyron","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc54927a-bc7a-4ba0-890f-496aca0e0708&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"463cb5f1-dd67-4a7b-845a-ea05de8bffa6","keywords":null,"link":"/cegauto/20180425_nap_hirdetese_kacsa_egyedi_rendszam_elado_bugatti_veyron","timestamp":"2018. április. 25. 06:41","title":"A nap hirdetése: 700 ezer forintot kérnek a KACSA-1 rendszámért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"570b62ad-ffd3-41a4-9329-78532c6dfd06","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Állítólag azt az utasítást kapták a mentődolgozók, hogy hajtsanak lassabban a járművel.","shortLead":"Állítólag azt az utasítást kapták a mentődolgozók, hogy hajtsanak lassabban a járművel.","id":"20180424_rothado_borsodi_mentoautorol_posztolt_videot_a_magyarorszagi_mentodolgozok_szovetsege","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=570b62ad-ffd3-41a4-9329-78532c6dfd06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"337f9bff-cdb8-4a0e-bb6f-484198fc24d6","keywords":null,"link":"/cegauto/20180424_rothado_borsodi_mentoautorol_posztolt_videot_a_magyarorszagi_mentodolgozok_szovetsege","timestamp":"2018. április. 24. 16:21","title":"Rothadó borsodi mentőautóról posztolt videót a Magyarországi Mentődolgozók Szövetsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5d4dbd6-6d64-4b68-831e-e718003bf21b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Vádat emelt tíz rendbeli gyilkosság és 13 rendbeli emberölési kísérlet miatt kedden egy torontói bíró Alek Minassian gyanúsított ellen, aki az előző nap bérelt kisteherautójával járókelők közé hajtott Torontóban – jelentette a kanadai sajtó. A gyanúsított 25 embert gázolt el, akik közül tíz meghalt.","shortLead":"Vádat emelt tíz rendbeli gyilkosság és 13 rendbeli emberölési kísérlet miatt kedden egy torontói bíró Alek Minassian...","id":"20180425_szexualis_frusztracioi_miatt_gazolhatott_a_torontoi_merenylo","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e5d4dbd6-6d64-4b68-831e-e718003bf21b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1df1b25-8be2-4a4c-a6e7-d5afffd832ee","keywords":null,"link":"/vilag/20180425_szexualis_frusztracioi_miatt_gazolhatott_a_torontoi_merenylo","timestamp":"2018. április. 25. 07:18","title":"Szexuális frusztrációi miatt gázolhatott a torontói merénylő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]