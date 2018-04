Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6fd4d592-b037-4332-be1f-1912ee0fbc5e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A címvédő Real Madrid 2-1-re nyert a Bayern München otthonában szerdán a labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntőjének első mérkőzésén.","shortLead":"A címvédő Real Madrid 2-1-re nyert a Bayern München otthonában szerdán a labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntőjének első...","id":"20180426_otthon_verte_a_bayernt_lepeselonyben_a_real","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6fd4d592-b037-4332-be1f-1912ee0fbc5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b395aed7-1170-4279-9315-17089af0bbd2","keywords":null,"link":"/sport/20180426_otthon_verte_a_bayernt_lepeselonyben_a_real","timestamp":"2018. április. 26. 05:06","title":"Otthon verte a Bayernt, lépéselőnyben a Real","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e797812-2497-4140-8d1a-d999d03470d9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A cseh rendőrök elrettentésül tették közzé azt a felvételt, amin egy életveszélyes kamionos előzés látható.","shortLead":"A cseh rendőrök elrettentésül tették közzé azt a felvételt, amin egy életveszélyes kamionos előzés látható.","id":"20180425_eletveszelyes_elozes_kamion_video","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e797812-2497-4140-8d1a-d999d03470d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83162732-c483-4e40-b35b-97ffc7bced6f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180425_eletveszelyes_elozes_kamion_video","timestamp":"2018. április. 25. 04:01","title":"Ilyen életveszélyes kamionos előzést rég nem láttunk – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6ead44-79b0-4b2f-98f8-35d818096d0f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Lánchíd három, majd az Alagút további 1-2 évig is le lehet zárva. A kellemetlenségekért cserébe szinte semmit nem kapnak a budapestiek, hiszen mindent kihúztak a tervekből, ami a megújításon túl fejlődést jelenthetett volna.","shortLead":"A Lánchíd három, majd az Alagút további 1-2 évig is le lehet zárva. A kellemetlenségekért cserébe szinte semmit nem...","id":"20180425_Rengeteg_bosszusaggal_jar_es_nagyon_sokaig_tart_majd_a_Lanchid_felujitasa","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed6ead44-79b0-4b2f-98f8-35d818096d0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57710981-1bca-471a-8cb5-958f708897d3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180425_Rengeteg_bosszusaggal_jar_es_nagyon_sokaig_tart_majd_a_Lanchid_felujitasa","timestamp":"2018. április. 25. 17:08","title":"Rengeteg bosszúsággal jár és nagyon sokáig tart majd a Lánchíd felújítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0aeaa8e-9fee-41fb-a0fa-38ce8a61c93b","c_author":"","category":"vilag","description":"Emmanuel Macron francia államfő washingtoni látogatásának végén elismerte, valószínű, hogy Donald Trump amerikai elnököt nem tudta rávenni a május közepén lejáró iráni atomalku meghosszabbítására. Macron szerint ugyanakkor van esély egy újabb megállapodás kidolgozására. ","shortLead":"Emmanuel Macron francia államfő washingtoni látogatásának végén elismerte, valószínű, hogy Donald Trump amerikai...","id":"20180426_Valamilyen_valsag_mindig_kell_Trumpnak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0aeaa8e-9fee-41fb-a0fa-38ce8a61c93b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"525fea87-84e3-4ec9-898c-0ccde21636e8","keywords":null,"link":"/vilag/20180426_Valamilyen_valsag_mindig_kell_Trumpnak","timestamp":"2018. április. 26. 11:46","title":"Valamilyen válság mindig kell Trumpnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de105f6f-ab29-4517-96d0-c3a0e31b65cf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Komoly áttörést ért el egy újfajta streamelési technikával a Washingtoni Egyetem kutatócsapata. Olyan megoldással rukkoltak elő, amellyel az élő közvetítés sokkal kevesebb energiát emészt fel. Az otthonunkat vagy a cég telephelyét figyelő biztonsági kameráknál vetnék be először.","shortLead":"Komoly áttörést ért el egy újfajta streamelési technikával a Washingtoni Egyetem kutatócsapata. Olyan megoldással...","id":"20180425_video_streameles_backscatter_technologia_radiojelek_washingtoni_egyetem","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=de105f6f-ab29-4517-96d0-c3a0e31b65cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"896437e3-b297-4577-8061-cac119af83b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20180425_video_streameles_backscatter_technologia_radiojelek_washingtoni_egyetem","timestamp":"2018. április. 25. 11:03","title":"Kész a technológia: jöhetnek az újfajta biztonsági kamerák, de tovább lehet majd Facebookon is élőzni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb22515e-90ab-488f-8150-6668552ebd3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A független európai szervezetként működő EuroNCAP mostantól még szigorúbban figyeli az autók biztonságát, ami sok kerékpáros életét mentheti meg.","shortLead":"A független európai szervezetként működő EuroNCAP mostantól még szigorúbban figyeli az autók biztonságát, ami sok...","id":"20180425_euroncap_toresteszt_aeb_automata_veszfekrendszer","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb22515e-90ab-488f-8150-6668552ebd3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"977abd9f-4bcc-43d3-9adb-7b45ed4a0a29","keywords":null,"link":"/cegauto/20180425_euroncap_toresteszt_aeb_automata_veszfekrendszer","timestamp":"2018. április. 25. 14:16","title":"A világon elsőként szigorított töréstesztjén az EuroNCAP, és ennek csak örülhetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c7fb1e2-1605-45f1-abe7-5bc87f80357b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem biztosították az elszámoltathatóságot a Magyar Államkincstárnál, a vagyongazdálkodás és az önkormányzatok ellenőrzése sem volt szabályos.","shortLead":"Nem biztosították az elszámoltathatóságot a Magyar Államkincstárnál, a vagyongazdálkodás és az önkormányzatok...","id":"20180426_Sulyos_szabalytalansagokat_talalt_a_Magyar_Allamkincstarnal_az_ASZ","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c7fb1e2-1605-45f1-abe7-5bc87f80357b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40ab2b47-24eb-410b-9c18-01c3171ae3e6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180426_Sulyos_szabalytalansagokat_talalt_a_Magyar_Allamkincstarnal_az_ASZ","timestamp":"2018. április. 26. 12:20","title":"Súlyos szabálytalanságokat talált a Magyar Államkincstárnál az ÁSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99bb6bec-7918-462d-9e82-ac4ca2bdef19","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tervek szerint a legmodernebb műszerekkel szerelik fel a XI. kerületben épülő kórházat – írja Bors, amely úgy tudja: egy óvoda is a dolgozók rendelkezésére áll majd.","shortLead":"A tervek szerint a legmodernebb műszerekkel szerelik fel a XI. kerületben épülő kórházat – írja Bors, amely úgy tudja...","id":"20180426_Bors_robotsebeszeti_muto_is_lesz_a_delbudai_szuperkorhazban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99bb6bec-7918-462d-9e82-ac4ca2bdef19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f76a0dc-3be1-4f8c-b774-4ae9be33b86b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180426_Bors_robotsebeszeti_muto_is_lesz_a_delbudai_szuperkorhazban","timestamp":"2018. április. 26. 07:57","title":"Bors: Robotsebészeti műtő is lesz a dél-budai szuperkórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]