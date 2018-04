Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"408d1b0e-6785-4afd-a2a7-2ca04c9975b7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Súlyos sérülésekkel vittek kórházba egy angol szurkolót, akit két olasz drukker vert össze a Liverpool–Roma Bajnokok Ligája-mérkőzés előtt.","shortLead":"Súlyos sérülésekkel vittek kórházba egy angol szurkolót, akit két olasz drukker vert össze a Liverpool–Roma Bajnokok...","id":"20180425_szurkoloi_verekedes_liverpool_roma","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=408d1b0e-6785-4afd-a2a7-2ca04c9975b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb903bd0-718a-4c55-9852-c7ba9c4045fc","keywords":null,"link":"/sport/20180425_szurkoloi_verekedes_liverpool_roma","timestamp":"2018. április. 25. 08:37","title":"Kis híján agyonvertek egy férfit a Liverpool–Roma előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98461d84-3843-48bf-9671-3e378b6b0fdf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A 2015-ös világkiállítás magyar pavilonja, a Sámándob tervezője szerint az épület drágán épült gagyi, mely csak a milliárdos lopás legalizálására jó. Most a szőcsgézai díszletből próbálnak állandó épületet faragni az adófizetők pénzén.","shortLead":"A 2015-ös világkiállítás magyar pavilonja, a Sámándob tervezője szerint az épület drágán épült gagyi, mely csak...","id":"20180425_Tobb_mint_egy_milliardba_fog_fajni_hogy_Karcagon_csodalhassuk_a_ket_evig_Milanoban_rohado_Samandobot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98461d84-3843-48bf-9671-3e378b6b0fdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0745070-fc59-44b7-93b4-8abea6e39b94","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180425_Tobb_mint_egy_milliardba_fog_fajni_hogy_Karcagon_csodalhassuk_a_ket_evig_Milanoban_rohado_Samandobot","timestamp":"2018. április. 25. 10:52","title":"Több mint egymilliárdba fog fájni, hogy Karcagon csodálhassuk a két évig Milánóban rohadó Sámándobot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2afb5616-64fa-4568-9613-f16347419234","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Kúria szerint is törvényellenes volt, hogy több körzetbe szervezetten szállították a határon túli kettős állampolgárokat szavazni.","shortLead":"A Kúria szerint is törvényellenes volt, hogy több körzetbe szervezetten szállították a határon túli kettős...","id":"20180425_A_DK_harom_korzetben_is_megismeteltetne_a_szavazast","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2afb5616-64fa-4568-9613-f16347419234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ec2ce60-96db-4925-89af-0b0b348ce078","keywords":null,"link":"/itthon/20180425_A_DK_harom_korzetben_is_megismeteltetne_a_szavazast","timestamp":"2018. április. 25. 17:08","title":"A DK három körzetben is megismételtetné a szavazást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"544ea47c-40b3-4505-b1d4-aea06d909665","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Balog Zoltán szerint egy mélyen hívő zsidó közelebb van egy mélyen hívő keresztényhez, mint két olyan ember, akiknek nem fontos a hitük.","shortLead":"Balog Zoltán szerint egy mélyen hívő zsidó közelebb van egy mélyen hívő keresztényhez, mint két olyan ember, akiknek...","id":"20180424_koves_slomoval_beszelgetett_a_vallasi_toleranciarol_a_miniszteri_posztrol_tavozo_balog_zoltan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=544ea47c-40b3-4505-b1d4-aea06d909665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d55370ef-83ba-4b53-979f-5e56f7d93275","keywords":null,"link":"/itthon/20180424_koves_slomoval_beszelgetett_a_vallasi_toleranciarol_a_miniszteri_posztrol_tavozo_balog_zoltan","timestamp":"2018. április. 24. 21:38","title":"Köves Slomóval beszélgetett a vallási toleranciáról a miniszteri posztról távozó Balog Zoltán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40f299db-6c57-4b3a-9ac8-61f55faed36e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jelentősen megugrottak tavaly az e-útdíj (3,5 tonna feletti gépjárművek) bevételek. A növekedés nagy részben három új fizetős útszakasznak köszönhető - mondta Bartal Tamás, a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (NÚSZ) igazgatóságának elnöke.\r

","shortLead":"Jelentősen megugrottak tavaly az e-útdíj (3,5 tonna feletti gépjárművek) bevételek. A növekedés nagy részben három új...","id":"20180425_Az_allam_jol_megszedte_magat_az_eutdijakon_tavaly_csak_a_harom_uj_fizetos_szakaszon_kaszalt_96_milliardot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=40f299db-6c57-4b3a-9ac8-61f55faed36e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7931e1a-9112-4a46-ae40-9d834e61ed59","keywords":null,"link":"/kkv/20180425_Az_allam_jol_megszedte_magat_az_eutdijakon_tavaly_csak_a_harom_uj_fizetos_szakaszon_kaszalt_96_milliardot","timestamp":"2018. április. 25. 15:49","title":"Az állam jól megszedte magát az e-útdíjakon, tavaly csak a három új fizetős szakaszon kaszált 9,6 milliárdot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60b4748f-c6ed-4cbe-9b1e-d5d5286aed03","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ezek után mondja valaki, hogy a kormány nem költ az emberek egészségére: 5 millió eurónak megfelelő összeget szánnak egy Szíriában építendő kórháznak. A munka akkor kezdődik, ha a biztonsági körülmények adottak lesznek. ","shortLead":"Ezek után mondja valaki, hogy a kormány nem költ az emberek egészségére: 5 millió eurónak megfelelő összeget szánnak...","id":"20180425_A_kormany_15_milliardbol_uj_korhazat_epit_csak_epp_nem_a_magyaroknak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=60b4748f-c6ed-4cbe-9b1e-d5d5286aed03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"587d19e7-4ed7-4eb3-86ef-030ffe78a8d5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180425_A_kormany_15_milliardbol_uj_korhazat_epit_csak_epp_nem_a_magyaroknak","timestamp":"2018. április. 25. 16:14","title":"A kormány 1,5 milliárdból új kórházat épít, de nem itthon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39f5474a-1f85-4ef5-ae60-aa56c66516cd","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"József Attila Levegőt! című költeményéről úgy látszik, hogy egyre több embernek jut ugyanaz az eszébe: a vers még mindig nagyon aktuális. ","shortLead":"József Attila Levegőt! című költeményéről úgy látszik, hogy egyre több embernek jut ugyanaz az eszébe: a vers még...","id":"20180424_En_nem_ilyennek_kepzeltem_a_rendet_kozossegi_videoban_szavalnak_Jozsef_Attilat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39f5474a-1f85-4ef5-ae60-aa56c66516cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abb4a4cb-e36f-4c0a-b164-acbcdf55635a","keywords":null,"link":"/kultura/20180424_En_nem_ilyennek_kepzeltem_a_rendet_kozossegi_videoban_szavalnak_Jozsef_Attilat","timestamp":"2018. április. 24. 15:55","title":"\"Én nem ilyennek képzeltem a rendet\"- közösségi videóban szavalják József Attilát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7ff5612-119a-40e3-823b-16f474541982","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Erős középkategóriás telefont mutat be holnap a Xiaomi. A sok kiszivárogtatás után most már valódi képek, sőt egy rövid videó is látható a telefonról.","shortLead":"Erős középkategóriás telefont mutat be holnap a Xiaomi. A sok kiszivárogtatás után most már valódi képek, sőt egy rövid...","id":"20180424_valos_kepek_es_video_a_xiaomi_uj_kozepkategorias_telefonjarol_xiaomi_mi6x","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7ff5612-119a-40e3-823b-16f474541982&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36573baf-e701-4a92-8395-1e7b1ce6f4bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20180424_valos_kepek_es_video_a_xiaomi_uj_kozepkategorias_telefonjarol_xiaomi_mi6x","timestamp":"2018. április. 24. 13:01","title":"Holnap mutatják csak be, de máris vannak valós képek és videó az új Xiaomi telefonról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]