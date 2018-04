Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e05adcf2-729e-4646-a524-084c229e787a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az épület korábban egy klub volt, de már rég bezárták, és azóta raktárként használták. A környékbeliek szerint sokszor jártak oda fiatalok a klub bezárása után is.","shortLead":"Az épület korábban egy klub volt, de már rég bezárták, és azóta raktárként használták. A környékbeliek szerint sokszor...","id":"20180424_felgyujthattak_az_egykori_egri_klubhazat_felvetel_van_ket_menekulo_fiatalrol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e05adcf2-729e-4646-a524-084c229e787a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68edd723-8ac6-4aeb-8ba8-60723c0e572b","keywords":null,"link":"/itthon/20180424_felgyujthattak_az_egykori_egri_klubhazat_felvetel_van_ket_menekulo_fiatalrol","timestamp":"2018. április. 24. 20:10","title":"Felgyújthatták az egykori egri klubházat, felvétel van két menekülő fiatalról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1088a50-4d9d-4e6c-9d10-9b9af44a186e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az adóhatóság nem titkos másolatként küldött el egy levelet, ezernél is több e-mail-cím vált láthatóvá valamennyi címzett számára.","shortLead":"Az adóhatóság nem titkos másolatként küldött el egy levelet, ezernél is több e-mail-cím vált láthatóvá valamennyi...","id":"20180425_nav_email_titkos_masolat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a1088a50-4d9d-4e6c-9d10-9b9af44a186e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"def07e68-3cf8-4983-ac5b-348ac1c5155e","keywords":null,"link":"/itthon/20180425_nav_email_titkos_masolat","timestamp":"2018. április. 25. 12:34","title":"Bakizott a NAV, e-mail-címek kerültek nyilvánosságra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f090a4ae-2248-4b84-9264-970e585fdb5e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A földhivatal elutasította az állam elővásárlási bejegyzését több értékes budapesti, belvárosi lakásra, de a volt Malév-székházat már megszerezték a világörökségi előjoggal.","shortLead":"A földhivatal elutasította az állam elővásárlási bejegyzését több értékes budapesti, belvárosi lakásra, de a volt...","id":"20180425_n_mondott_a_foldhivatal_az_allam_budapesti_kivansaglistajara","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f090a4ae-2248-4b84-9264-970e585fdb5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab036cb2-b1ff-4966-860a-4e306b28181a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180425_n_mondott_a_foldhivatal_az_allam_budapesti_kivansaglistajara","timestamp":"2018. április. 25. 05:25","title":"Nemet mondott a földhivatal az állam budapesti kívánságlistájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3d8eee2-3da6-4076-a137-7353c8e09e40","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem tüntették fel a reklámokban a THM-et, a fogyasztóknak pedig elfelejtettek automatikusan küldeni törlesztési táblázatot.","shortLead":"Nem tüntették fel a reklámokban a THM-et, a fogyasztóknak pedig elfelejtettek automatikusan küldeni törlesztési...","id":"20180424_Szabalytalan_reklamokert_buntettek_milliokra_a_KHt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f3d8eee2-3da6-4076-a137-7353c8e09e40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c88ef53-b7e9-436a-878a-9c580ccd6b75","keywords":null,"link":"/kkv/20180424_Szabalytalan_reklamokert_buntettek_milliokra_a_KHt","timestamp":"2018. április. 24. 11:01","title":"Szabálytalan reklámokért büntették milliókra a K&H-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0612f209-83a6-4558-88e4-9e0f928ecbd9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Van még mit dolgozni a demográfiai kormányzáson: csak azért csökkent a természetes fogyás, mert idén nem volt a tavalyihoz hasonló járvány. Így is közel 9 ezerrel csökkent a népesség két hónap alatt.","shortLead":"Van még mit dolgozni a demográfiai kormányzáson: csak azért csökkent a természetes fogyás, mert idén nem volt...","id":"20180426_Nem_mertek_a_magyarok_tobb_gyereket_vallalni","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0612f209-83a6-4558-88e4-9e0f928ecbd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfa574e9-388e-4fcd-86ed-4e2e1131c575","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180426_Nem_mertek_a_magyarok_tobb_gyereket_vallalni","timestamp":"2018. április. 26. 09:15","title":"Nem mertek a magyarok több gyereket vállalni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66424185-870c-45ac-bf41-db84fea4db08","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mesterséges intelligenciával megerősített duplakamera, szelfi-vaku, 18:9-es kijelző és még sok egyéb nyalánkság került a Xiaomi új telefonjába. Ma mutatták be Kínában.","shortLead":"Mesterséges intelligenciával megerősített duplakamera, szelfi-vaku, 18:9-es kijelző és még sok egyéb nyalánkság került...","id":"20180425_bemutattak_a_xiaomi_mi6xet_egy_jo_ar_retek_aranyu_telefont","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66424185-870c-45ac-bf41-db84fea4db08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11defece-0a63-48a7-993f-c4c3f8a4efb6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180425_bemutattak_a_xiaomi_mi6xet_egy_jo_ar_retek_aranyu_telefont","timestamp":"2018. április. 25. 12:59","title":"Pénztárcabarát ár, remek jellemzők: bemutatták az új Xiaomi-telefont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e76e3d38-4b00-484f-9742-a352dc05fdc5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A gépgyártással foglalkozó Ganz-csoport 2016-ban megnyert egy több százmilliárd forint értékű egyiptomi tendert, a szerződést azonban végül mégsem kötötték meg. \r

","shortLead":"A gépgyártással foglalkozó Ganz-csoport 2016-ban megnyert egy több százmilliárd forint értékű egyiptomi tendert...","id":"20180424_A_magyar_ceg_mely_majdnem_elnyert_egy_nagy_uzletet_de_Orbanek_osszealltak_ellene_az_orosz_rivalissal","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e76e3d38-4b00-484f-9742-a352dc05fdc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec4c95a0-9d7f-4bd9-93ba-91d74acfde61","keywords":null,"link":"/kkv/20180424_A_magyar_ceg_mely_majdnem_elnyert_egy_nagy_uzletet_de_Orbanek_osszealltak_ellene_az_orosz_rivalissal","timestamp":"2018. április. 24. 14:21","title":"A magyar cég, mely majdnem elnyert egy nagy üzletet, de Orbánék összeálltak ellene az orosz riválissal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c20b3e1-297d-4df6-8c18-4ef7ef4cbf5e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Putnoki Zsolt tanárok és szülők szerint többször is megütött roma gyerekeket az általa vezetett XIII. kerületi iskolában. ","shortLead":"Putnoki Zsolt tanárok és szülők szerint többször is megütött roma gyerekeket az általa vezetett XIII. kerületi...","id":"20180424_Gyermekbantalmazasi_ugybe_keveredett_a_fideszes_polgarmesterbol_lett_iskolaigazgato","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c20b3e1-297d-4df6-8c18-4ef7ef4cbf5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b527aafc-d847-4483-b356-3b932ba3bdb1","keywords":null,"link":"/itthon/20180424_Gyermekbantalmazasi_ugybe_keveredett_a_fideszes_polgarmesterbol_lett_iskolaigazgato","timestamp":"2018. április. 24. 12:11","title":"Gyermekbántalmazási ügybe keveredett a fideszes polgármesterből lett iskolaigazgató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]