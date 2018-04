Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2b16462a-f07f-4d7f-9d67-f3bea882f41c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 444.hu szerint egy éve dolgoztak az Európai Unió és afrikai kormányok közötti csúcs előkészítésén, amelynek végén közös nyilatkozatot fogadnának el a résztvevők. Ennek szövegét azonban szinte az utolsó percben megvétózta a magyar kormány, és ezzel több tagállamnál is kihúzta a gyufát. ","shortLead":"A 444.hu szerint egy éve dolgoztak az Európai Unió és afrikai kormányok közötti csúcs előkészítésén, amelynek végén...","id":"20180426_nagy_felhaborodast_okoztak_orbanek_mert_megvetoztak_az_eu_afrika_megallapodast","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b16462a-f07f-4d7f-9d67-f3bea882f41c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a86a93e7-4546-4c62-be15-c1c06bf26ada","keywords":null,"link":"/itthon/20180426_nagy_felhaborodast_okoztak_orbanek_mert_megvetoztak_az_eu_afrika_megallapodast","timestamp":"2018. április. 26. 16:44","title":"Nagy felháborodást okoztak Orbánék, mert megvétózták az EU–Afrika-megállapodást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abb2511c-306d-494b-9f66-27723305f3cc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Még novemberben történt súlyos baleset Debrecenben, ahol négyen sérültek meg.","shortLead":"Még novemberben történt súlyos baleset Debrecenben, ahol négyen sérültek meg.","id":"20180425_baleset_debrecen_mentoauto","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=abb2511c-306d-494b-9f66-27723305f3cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed125937-a5ff-4311-aeaf-87fc85a2d878","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180425_baleset_debrecen_mentoauto","timestamp":"2018. április. 25. 20:21","title":"Nem ússza meg a felelőtlen debreceni sofőr, aki behajtott a mentő elé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2afb5616-64fa-4568-9613-f16347419234","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Kúria szerint is törvényellenes volt, hogy több körzetbe szervezetten szállították a határon túli kettős állampolgárokat szavazni.","shortLead":"A Kúria szerint is törvényellenes volt, hogy több körzetbe szervezetten szállították a határon túli kettős...","id":"20180425_A_DK_harom_korzetben_is_megismeteltetne_a_szavazast","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2afb5616-64fa-4568-9613-f16347419234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ec2ce60-96db-4925-89af-0b0b348ce078","keywords":null,"link":"/itthon/20180425_A_DK_harom_korzetben_is_megismeteltetne_a_szavazast","timestamp":"2018. április. 25. 17:08","title":"A DK három körzetben is megismételtetné a szavazást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e9f9f99-87fb-4136-8819-fa3909733b80","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A hétvégén Heves megyében egy vaddisznó tetemében mutatták ki a kórokozót.","shortLead":"A hétvégén Heves megyében egy vaddisznó tetemében mutatták ki a kórokozót.","id":"20180426_afrikai_sertespestis_tobb_orszag_kitiltotta_a_magyar_serteshust","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e9f9f99-87fb-4136-8819-fa3909733b80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9b10562-a5f9-49b9-854c-ebd50de5a66a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180426_afrikai_sertespestis_tobb_orszag_kitiltotta_a_magyar_serteshust","timestamp":"2018. április. 26. 05:21","title":"Afrikai sertéspestis: több ország kitiltotta a magyar sertéshúst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f76b214-8536-462a-93eb-bea87c08559c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ezúttal 20 százalékos zsírtartalmú tejfölöket ellenőriztek élelmiszer-biztonsági és minőségi szempontból. A 31 tejfölből 15-tel szemben kellett valamilyen probléma miatt eljárást indítani, három esetben élelmiszer-ellenőrzési bírságot is kiszabtak.","shortLead":"Ezúttal 20 százalékos zsírtartalmú tejfölöket ellenőriztek élelmiszer-biztonsági és minőségi szempontból. A 31...","id":"20180426_tejfoloket_vizsgalt_a_Nebih_van_veluk_baj","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f76b214-8536-462a-93eb-bea87c08559c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f641b56-e7e0-421d-9e4c-253dafbd11fd","keywords":null,"link":"/kkv/20180426_tejfoloket_vizsgalt_a_Nebih_van_veluk_baj","timestamp":"2018. április. 26. 09:53","title":"Tejfölöket vizsgált a Nébih, van velük baj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdd20cb6-1ea3-49a4-8387-c8961b52d5b8","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Jó hangulatú volt Kim Dzsong Un észak-koreai és Mun-Dzse In dél-koreai vezető hosszan várt (sokáig nem is remélt) tárgyalásainak első fordulója. Az ebéd utáni második forduló után várhatóak az 1953-ban véget ért háború lezárásával, illetve a félsziget atommentesítésével kapcsolatos bejelentések. ","shortLead":"Jó hangulatú volt Kim Dzsong Un észak-koreai és Mun-Dzse In dél-koreai vezető hosszan várt (sokáig nem is remélt...","id":"20180427_Veget_ert_a_Koreaikozi_csucs_elso_forduloja","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fdd20cb6-1ea3-49a4-8387-c8961b52d5b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c864d08-cee4-4e44-91b7-35b108586ab0","keywords":null,"link":"/vilag/20180427_Veget_ert_a_Koreaikozi_csucs_elso_forduloja","timestamp":"2018. április. 27. 06:35","title":"A történelmet éppen Panmindzsonban írják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69a3a919-2d3b-46f5-90d3-d2b41670c349","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Bors szerint pontosítani szerették volna Gyárfás Tamás korábbi vallomását, ezért hallgatták ki újra őt.","shortLead":"A Bors szerint pontosítani szerették volna Gyárfás Tamás korábbi vallomását, ezért hallgatták ki újra őt.","id":"20180427_ujra_kihallgattak_gyarfas_tamas_a_fenyo_gyilkossag_ugyeben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=69a3a919-2d3b-46f5-90d3-d2b41670c349&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fef848bc-778a-4380-b85e-7e791bbdbc20","keywords":null,"link":"/itthon/20180427_ujra_kihallgattak_gyarfas_tamas_a_fenyo_gyilkossag_ugyeben","timestamp":"2018. április. 27. 08:43","title":"Bors: Újra kihallgatták Gyárfás Tamást a Fenyő-gyilkosság ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fd4d592-b037-4332-be1f-1912ee0fbc5e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A címvédő Real Madrid 2-1-re nyert a Bayern München otthonában szerdán a labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntőjének első mérkőzésén.","shortLead":"A címvédő Real Madrid 2-1-re nyert a Bayern München otthonában szerdán a labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntőjének első...","id":"20180426_otthon_verte_a_bayernt_lepeselonyben_a_real","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6fd4d592-b037-4332-be1f-1912ee0fbc5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b395aed7-1170-4279-9315-17089af0bbd2","keywords":null,"link":"/sport/20180426_otthon_verte_a_bayernt_lepeselonyben_a_real","timestamp":"2018. április. 26. 05:06","title":"Otthon verte a Bayernt, lépéselőnyben a Real","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]