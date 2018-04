Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ee91df83-43dd-4f2c-828e-d62cc34754f6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Észak-Korea vezetője és a dél-koreai elnök megállapodtak, hogy atomfegyvermentessé teszik a Koreai-félszigetet. Abban is megállapodtak, hogy idén hivatalosan is véget érhet az 1953-ban lezárt koreai háború. ","shortLead":"Észak-Korea vezetője és a dél-koreai elnök megállapodtak, hogy atomfegyvermentessé teszik a Koreai-félszigetet. Abban...","id":"20180427_hivatalosan_is_veget_erhet_a_koreai_haboru_es_indulhat_az_atommentesites","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee91df83-43dd-4f2c-828e-d62cc34754f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b23675cb-ed6f-4ae6-b472-1b15cdcfbf91","keywords":null,"link":"/vilag/20180427_hivatalosan_is_veget_erhet_a_koreai_haboru_es_indulhat_az_atommentesites","timestamp":"2018. április. 27. 11:20","title":"Hivatalosan is véget érhet a koreai háború és indulhat az atommentesítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a525712-cce1-46e7-8c15-8e6f601ece6d","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A fejlett világ lakóinak fele függő valamitől, és ez a valami a legtöbb esetben egy viselkedésforma. Mérnökök hadai dolgoznak azon, hogy az emberi természet sajátosságait kihasználva addiktív felhasználói élményeket tervezzenek. Adam Alter pszichológiaprofesszor gondolatai a függőség jövőjéről.","shortLead":"A fejlett világ lakóinak fele függő valamitől, és ez a valami a legtöbb esetben egy viselkedésforma. Mérnökök hadai...","id":"20180426_mobilfuggoseg_viselkedes_adam_alter","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a525712-cce1-46e7-8c15-8e6f601ece6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6959b0f-67e4-4611-9ba2-fe19fa804dda","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180426_mobilfuggoseg_viselkedes_adam_alter","timestamp":"2018. április. 26. 13:15","title":"A mobiljával kel és fekszik? Percenként nézi a leveleit? Sokkal rosszabb is jöhet még!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbdf8570-f488-4f10-a131-7ce83892d0ae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook, majd azon belül a Messenger kapcsán is terjedt már Magyarországon az az üzenet, amelyet ezúttal Viberen küldenek tovább ismerőseiknek egyre többen.","shortLead":"A Facebook, majd azon belül a Messenger kapcsán is terjedt már Magyarországon az az üzenet, amelyet ezúttal Viberen...","id":"20180426_viber_nem_hasznalja_rendszeresen_torles_ket_2_het_inaktiv_felhasznalok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dbdf8570-f488-4f10-a131-7ce83892d0ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3808482e-9623-4df0-90b3-324655e4dddb","keywords":null,"link":"/tudomany/20180426_viber_nem_hasznalja_rendszeresen_torles_ket_2_het_inaktiv_felhasznalok","timestamp":"2018. április. 26. 08:03","title":"A Viber tényleg letörli azokat, akik nem küldenek üzenetet 2 hétig?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c8e6e8b-19fd-49d8-89b5-75634835b278","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közvélemény-kutatások, felmérések, adatok, számsorok – pillanatképek, amelyek a Fidesz győzelméhez vezethettek.","shortLead":"Közvélemény-kutatások, felmérések, adatok, számsorok – pillanatképek, amelyek a Fidesz győzelméhez vezethettek.","id":"20180426_Tiz_szam_arrol_miert_lehetett_ketharmad","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c8e6e8b-19fd-49d8-89b5-75634835b278&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c415a7d0-195a-4517-a257-abdb28b7339f","keywords":null,"link":"/itthon/20180426_Tiz_szam_arrol_miert_lehetett_ketharmad","timestamp":"2018. április. 26. 10:44","title":"Tíz szám arról, miért lehetett kétharmad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"138004da-7e81-4b86-b8d1-8c4f7fd82a9c","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Hetente öt, majd hat járat indul Budapestről Krakkóba. ","shortLead":"Hetente öt, majd hat járat indul Budapestről Krakkóba. ","id":"20180427_Szombaton_indul_egy_uj_repulojarat_Budapestrol_Lengyelorszagba","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=138004da-7e81-4b86-b8d1-8c4f7fd82a9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39b2f0ae-4a72-44da-abcb-b794eec56361","keywords":null,"link":"/kkv/20180427_Szombaton_indul_egy_uj_repulojarat_Budapestrol_Lengyelorszagba","timestamp":"2018. április. 27. 17:47","title":"Szombaton indul egy új repülőjárat Budapestről Lengyelországba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84f0974d-4830-4922-a696-4c6d6933b3d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt vizsgálták, hogy a magyar eljárások segítik-e az emberkereskedelem felismerését. Röviden szólva: nem. ","shortLead":"Azt vizsgálták, hogy a magyar eljárások segítik-e az emberkereskedelem felismerését. Röviden szólva: nem. ","id":"20180427_Lesujto_ertekelest_adtak_a_tranzitzonakrol_az_Europa_Tanacs_szakertoi","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=84f0974d-4830-4922-a696-4c6d6933b3d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a905f2c-5175-4848-b6ac-3fd06ada7816","keywords":null,"link":"/itthon/20180427_Lesujto_ertekelest_adtak_a_tranzitzonakrol_az_Europa_Tanacs_szakertoi","timestamp":"2018. április. 27. 05:00","title":"Lesújtó értékelést adtak a magyar tranzitzónákról az Európa Tanács szakértői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"544ea47c-40b3-4505-b1d4-aea06d909665","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A miniszteri posztról távozó Balog Zoltán jelentette be, hogy az új kormány első döntései között szerepelhet egy újabb iraki iskola építése.","shortLead":"A miniszteri posztról távozó Balog Zoltán jelentette be, hogy az új kormány első döntései között szerepelhet egy újabb...","id":"20180427_ujabb_iskolat_akar_epiteni_az_orban_kormany","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=544ea47c-40b3-4505-b1d4-aea06d909665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"594ea710-978a-4b3d-a634-52ccfd49a648","keywords":null,"link":"/itthon/20180427_ujabb_iskolat_akar_epiteni_az_orban_kormany","timestamp":"2018. április. 27. 14:11","title":"Újabb iskolát akar építeni az Orbán-kormány – Irakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a042cc2-b40c-4cb6-bdc6-608a6ddd9b75","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miközben évente bukkan fel a hírekben egy-egy újabb „műanyagevő” baktérium, a környezetvédő szervezetek mellett egyelőre a tudósok is inkább aggódnak, semmint bizakodnak a jövőt illetően.","shortLead":"Miközben évente bukkan fel a hírekben egy-egy újabb „műanyagevő” baktérium, a környezetvédő szervezetek mellett...","id":"20180426_muanyag_bakterium_enzim_pet_ujrahasznositas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a042cc2-b40c-4cb6-bdc6-608a6ddd9b75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cefac712-b24e-4de9-8d03-61e5edd18f94","keywords":null,"link":"/tudomany/20180426_muanyag_bakterium_enzim_pet_ujrahasznositas","timestamp":"2018. április. 26. 16:03","title":"Hátradőlhetünk végre, a műanyagevő baktérium mindent megold?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]