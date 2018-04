Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d5717f84-36dd-4bb7-9cb5-85de764a2ba9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180426_A_lefokozott_Kosa_Lajos_a_Tv2n_hivta_tancra_Tarlost","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5717f84-36dd-4bb7-9cb5-85de764a2ba9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea47154d-d805-4f75-98ed-797c2a78e692","keywords":null,"link":"/itthon/20180426_A_lefokozott_Kosa_Lajos_a_Tv2n_hivta_tancra_Tarlost","timestamp":"2018. április. 26. 11:32","title":"A lefokozott Kósa Lajos a Tv2-n hívta táncba Tarlóst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6d184e7-7149-4b99-b92e-28c25b0ece44","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Megannyi gondolatát olvasóira zúdította Schmidt Mária a blogján: a Figyelő tulajdonosa a listázásról, a holokausztról is ír, de megvallja azt is, mi a kormány igazi célja a civiltörvénnyel.



","shortLead":"Megannyi gondolatát olvasóira zúdította Schmidt Mária a blogján: a Figyelő tulajdonosa a listázásról, a holokausztról...","id":"20180425_Schmidt_Maria_veletlenul_bevallotta_miert_kell_a_civiltorveny","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6d184e7-7149-4b99-b92e-28c25b0ece44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10941907-7b24-411e-a9cc-2a11a30a09d4","keywords":null,"link":"/itthon/20180425_Schmidt_Maria_veletlenul_bevallotta_miert_kell_a_civiltorveny","timestamp":"2018. április. 25. 17:26","title":"Schmidt Mária: A listát azért támadják, hogy Soros eltartsa őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d2a4bb5-f2b5-4ca7-b70e-f474e96a0d4d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy építkezés során került elő a test, felerősítheti a rendszerkritikus hangokat.","shortLead":"Egy építkezés során került elő a test, felerősítheti a rendszerkritikus hangokat.","id":"20180425_Halott_sah_mumiaja_szorongathatja_meg_az_irani_vezetest","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d2a4bb5-f2b5-4ca7-b70e-f474e96a0d4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc66a9ce-d0ca-4400-a3f2-0d64f410e7b0","keywords":null,"link":"/kultura/20180425_Halott_sah_mumiaja_szorongathatja_meg_az_irani_vezetest","timestamp":"2018. április. 25. 18:02","title":"Halott sah múmiája szorongathatja meg az iráni vezetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84f0974d-4830-4922-a696-4c6d6933b3d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt vizsgálták, hogy a magyar eljárások segítik-e az emberkereskedelem felismerését. Röviden szólva: nem. ","shortLead":"Azt vizsgálták, hogy a magyar eljárások segítik-e az emberkereskedelem felismerését. Röviden szólva: nem. ","id":"20180427_Lesujto_ertekelest_adtak_a_tranzitzonakrol_az_Europa_Tanacs_szakertoi","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=84f0974d-4830-4922-a696-4c6d6933b3d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a905f2c-5175-4848-b6ac-3fd06ada7816","keywords":null,"link":"/itthon/20180427_Lesujto_ertekelest_adtak_a_tranzitzonakrol_az_Europa_Tanacs_szakertoi","timestamp":"2018. április. 27. 05:00","title":"Lesújtó értékelést adtak a magyar tranzitzónákról az Európa Tanács szakértői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9eb2830-7a8c-484e-8e42-a5eb54603796","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jeff Bezos valamit nagyon jól csinál, az amerikaiak szerint az ő döntései vannak a legnagyobb hatással mindennapjaikra.","shortLead":"Jeff Bezos valamit nagyon jól csinál, az amerikaiak szerint az ő döntései vannak a legnagyobb hatással mindennapjaikra.","id":"20180427_surveymonkey_recode_felmeres_nagy_tech_cegek_hatasa_az_amerikai_tarsadalomra","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9eb2830-7a8c-484e-8e42-a5eb54603796&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ca54184-5bcd-481c-834f-9f26fb50e86d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180427_surveymonkey_recode_felmeres_nagy_tech_cegek_hatasa_az_amerikai_tarsadalomra","timestamp":"2018. április. 27. 13:01","title":"Mondtak valami nagyon érdekeset az Amazonról az amerikaiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb9cafe8-e44c-4829-857d-6b0a7f8c36ab","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az állat kilövése is csak munka, hiszen közben zajlik az üzleti tárgyalás – ez hallható egy, a hvg.hu által megismert hangfelvételen, amelyen a milliárdos károkat maga után hagyó vállalkozó, Seres István arról beszélt egy \"médiumnak\", hogyan fonódik össze a Nemzeti Együttműködés Rendszerében a vadászat és a brókercégek. A Hungária Értékpapír Zrt. volt vezetője szerint, aki ma Magyarországon vadászik, az Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes \"seggét nyalja\".","shortLead":"Az állat kilövése is csak munka, hiszen közben zajlik az üzleti tárgyalás – ez hallható egy, a hvg.hu által megismert...","id":"20180427_Semjen_vadasztars_Hungaria_ertekpapir","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb9cafe8-e44c-4829-857d-6b0a7f8c36ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b7a7a5b-f1e8-4189-9ffa-ce08ec65b9e4","keywords":null,"link":"/kkv/20180427_Semjen_vadasztars_Hungaria_ertekpapir","timestamp":"2018. április. 27. 11:10","title":"Amiről a bróker és a jósnője beszélget: \"Tudja, ő az Orbán Viktor helyettese\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d225b58-16d7-446e-ad4f-dd628e06ccf7","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201817_a_fal","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d225b58-16d7-446e-ad4f-dd628e06ccf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05fa4c9f-b03e-4406-a51e-fd598d104a81","keywords":null,"link":"/itthon/201817_a_fal","timestamp":"2018. április. 26. 09:30","title":"Hamvay Péter: A Fal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bc53aa0-4f66-42aa-8374-00d0aad6feec","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mutatjuk, hogy hogyan néz ki az unatkozó milliárdosok számára készített legújabb luxus Range Rover. Kerekekben abszolút nem szenved hiányt.","shortLead":"Mutatjuk, hogy hogyan néz ki az unatkozó milliárdosok számára készített legújabb luxus Range Rover. Kerekekben abszolút...","id":"20180427_terepjaro_helikopter_jacht_luxus_6x6_divatterepjaro_helikopter_mercedes_maybach_range_rover","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5bc53aa0-4f66-42aa-8374-00d0aad6feec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d74d0d7e-3547-4bd9-b746-340915a5e913","keywords":null,"link":"/cegauto/20180427_terepjaro_helikopter_jacht_luxus_6x6_divatterepjaro_helikopter_mercedes_maybach_range_rover","timestamp":"2018. április. 27. 10:16","title":"Ilyen luxusterepjáró passzol a helikopteres jacht mellé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]