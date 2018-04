Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bba85deb-b3fb-452f-a403-0f5ef5b143f3","c_author":"Sándor Anna","category":"kultura","description":"Az mentette át Hollywoodba, ami aztán skatulyába zárta. A Picassóval még kitörhet.","shortLead":"Az mentette át Hollywoodba, ami aztán skatulyába zárta. A Picassóval még kitörhet.","id":"20180427_Mar_jo_ideje_nem_izgat_ha_jon_egy_uj_Banderasfilm","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bba85deb-b3fb-452f-a403-0f5ef5b143f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"104af4bd-9120-4305-9d96-bc88c0a5d462","keywords":null,"link":"/kultura/20180427_Mar_jo_ideje_nem_izgat_ha_jon_egy_uj_Banderasfilm","timestamp":"2018. április. 27. 20:00","title":"A sármja zabálta fel Antonio Banderas karrierjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1885db32-5a25-4dbe-a425-206b31fb2f53","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Lakótelepet építenek Pakson az atomerőműveseknek, csak most lakóparknak hívják. De hogyan illeszkednek majd az urbánus társasházak a Tolna megyei településképbe?","shortLead":"Lakótelepet építenek Pakson az atomerőműveseknek, csak most lakóparknak hívják. De hogyan illeszkednek majd az urbánus...","id":"20180426_Minden_ugyanaz_maskeppen_lakotelepet_epitenek_Pakson_az_atomeromuveseknek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1885db32-5a25-4dbe-a425-206b31fb2f53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4a1e133-adfb-436a-9373-1e72a3df448a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180426_Minden_ugyanaz_maskeppen_lakotelepet_epitenek_Pakson_az_atomeromuveseknek","timestamp":"2018. április. 26. 15:13","title":"Paks II. miatt épül új lakópark, csak még nem tudni, ki húzza fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdd20cb6-1ea3-49a4-8387-c8961b52d5b8","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Jó hangulatú volt Kim Dzsong Un észak-koreai és Mun-Dzse In dél-koreai vezető hosszan várt (sokáig nem is remélt) tárgyalásainak első fordulója. Az ebéd utáni második forduló után várhatóak az 1953-ban véget ért háború lezárásával, illetve a félsziget atommentesítésével kapcsolatos bejelentések. ","shortLead":"Jó hangulatú volt Kim Dzsong Un észak-koreai és Mun-Dzse In dél-koreai vezető hosszan várt (sokáig nem is remélt...","id":"20180427_Veget_ert_a_Koreaikozi_csucs_elso_forduloja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fdd20cb6-1ea3-49a4-8387-c8961b52d5b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c864d08-cee4-4e44-91b7-35b108586ab0","keywords":null,"link":"/vilag/20180427_Veget_ert_a_Koreaikozi_csucs_elso_forduloja","timestamp":"2018. április. 27. 06:35","title":"A történelmet éppen Panmindzsonban írják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40729490-6eba-44a6-b08b-5a8546f47d59","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A dél-koreai Mun Dzse In pénteken találkozik Kim Dzsong Unnal – közölte a dél-koreai államfő hivatala csütörtökre virradóra a találkozó programját.","shortLead":"A dél-koreai Mun Dzse In pénteken találkozik Kim Dzsong Unnal – közölte a dél-koreai államfő hivatala csütörtökre...","id":"20180426_a_demarkacios_vonalon_talalkoznak_a_ket_korea_vezetoi","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=40729490-6eba-44a6-b08b-5a8546f47d59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f0d6ec2-f3bf-4ddc-9070-071eeeb9e15e","keywords":null,"link":"/vilag/20180426_a_demarkacios_vonalon_talalkoznak_a_ket_korea_vezetoi","timestamp":"2018. április. 26. 06:47","title":"A demarkációs vonalon találkoznak a két Korea vezetői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6440f19-35a9-4d65-85b5-bfdf0561aeaa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jelentősen emelkedett a Facebook forgalma és nyeresége 2018 első negyedévében, dacára a Cambridge Analyticához fűződő adatkezelési botránynak.","shortLead":"Jelentősen emelkedett a Facebook forgalma és nyeresége 2018 első negyedévében, dacára a Cambridge Analyticához fűződő...","id":"20180426_facebook_felhasznalok_szama_2018q1_bevetel_profit_nyereseg","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6440f19-35a9-4d65-85b5-bfdf0561aeaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1a02e7c-7379-4f8f-8c62-622f2067ba91","keywords":null,"link":"/tudomany/20180426_facebook_felhasznalok_szama_2018q1_bevetel_profit_nyereseg","timestamp":"2018. április. 26. 21:03","title":"Köszöni szépen a Facebook, jól van: zúdul a pénz a közösségi oldalhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b16462a-f07f-4d7f-9d67-f3bea882f41c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy magyarországi balesetben megárvult menedékkérő ikerpár ausztriai elhelyezése ügyében ért el sikert a Magyar Helsinki Bizottság, és több más szereplő is – köztük a magyar állam.\r

\r

","shortLead":"Egy magyarországi balesetben megárvult menedékkérő ikerpár ausztriai elhelyezése ügyében ért el sikert a Magyar...","id":"20180426_Ez_van_ha_a_magyar_allam_normalisan_egyuttmukodik_egy_fosorosista_civil_szervezettel","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b16462a-f07f-4d7f-9d67-f3bea882f41c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f1dcbd8-f20a-41f5-a2e3-8111eeb314c6","keywords":null,"link":"/itthon/20180426_Ez_van_ha_a_magyar_allam_normalisan_egyuttmukodik_egy_fosorosista_civil_szervezettel","timestamp":"2018. április. 26. 16:26","title":"Ez van, ha a magyar állam normálisan együttműködik egy fő-sorosista civil szervezettel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"004cf52b-d12f-456f-a502-65b88a6973d1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 2016-ban az amerikai Forbes magazin által publikált listán a világ 5. legjobb coworking irodájának bizonyult KAPTÁR közösségi iroda idén Magyarország legjobb közösségi irodája lett. De mitől olyan jó a coworking?","shortLead":"A 2016-ban az amerikai Forbes magazin által publikált listán a világ 5. legjobb coworking irodájának bizonyult KAPTÁR...","id":"20180426_Digitalis_nomadok__jobb_azokkal_dolgozni_akik_nem_is_a_munkatarsaink","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=004cf52b-d12f-456f-a502-65b88a6973d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bd50344-3eec-40ed-842a-259f0e9d2727","keywords":null,"link":"/kkv/20180426_Digitalis_nomadok__jobb_azokkal_dolgozni_akik_nem_is_a_munkatarsaink","timestamp":"2018. április. 26. 10:33","title":"Digitális nomádok – jobb azokkal dolgozni, akik nem is a munkatársaink?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d35949d-1504-4b9e-b22b-8a6b30b7fcef","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Putyint követően hamarosan Trump is beleülhet majd vadonatúj limuzinjába.","shortLead":"Putyint követően hamarosan Trump is beleülhet majd vadonatúj limuzinjába.","id":"20180427_donald_trump_uj_elnoki_auto_vlagyimir_putyin_pancelozott_cadillac","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d35949d-1504-4b9e-b22b-8a6b30b7fcef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c97b0061-2035-421c-a909-284a23051ae0","keywords":null,"link":"/cegauto/20180427_donald_trump_uj_elnoki_auto_vlagyimir_putyin_pancelozott_cadillac","timestamp":"2018. április. 27. 06:41","title":"20 centiméter vastag ajtók Donald Trump új elnöki autóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]