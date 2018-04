Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"770b6504-fcdd-4f2b-b18c-9d4144fd9816","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A húsvéti ünnepekre utazott Budapestre egy olasz fiatalember, de balesetet szenvedett, és hetekkel a kórházba szállítás után elhunyt. ","shortLead":"A húsvéti ünnepekre utazott Budapestre egy olasz fiatalember, de balesetet szenvedett, és hetekkel a kórházba szállítás...","id":"20180425_Meghalt_egy_21_eves_olasz_diak_Budapesten_miutan_elesett_egy_villamossinben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=770b6504-fcdd-4f2b-b18c-9d4144fd9816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d02caf95-7ae9-498e-a023-b30fb221a48a","keywords":null,"link":"/vilag/20180425_Meghalt_egy_21_eves_olasz_diak_Budapesten_miutan_elesett_egy_villamossinben","timestamp":"2018. április. 25. 17:56","title":"Meghalt egy 21 éves olasz diák Budapesten, miután elesett egy villamossínben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"497b28ac-c8d3-4aba-bb3e-47f37fd5ae6f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hétéves jogi procedúra után mondták ki, hogy a focista levédetheti a saját nevét márkaként.","shortLead":"Hétéves jogi procedúra után mondták ki, hogy a focista levédetheti a saját nevét márkaként.","id":"20180426_Dontott_a_birosag_nem_lehet_Messit_osszeteveszteni_egy_biciklivel","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=497b28ac-c8d3-4aba-bb3e-47f37fd5ae6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c56247f-9ecd-4cd0-8b0f-1919aa680b8f","keywords":null,"link":"/kkv/20180426_Dontott_a_birosag_nem_lehet_Messit_osszeteveszteni_egy_biciklivel","timestamp":"2018. április. 26. 14:33","title":"Döntött a bíróság: nem lehet Messit összetéveszteni egy biciklivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d03f3308-b09c-454d-b467-d0c975b2b16c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Európa nagyvárosai hasonló látnivalókat kínálnak, a boltok kínálata is hasonló. Az igazi turista viszont valami egyedire vágyik, például a világ eddigi legnagyobb atomkatasztrófája helyszínének a meglátogatására.","shortLead":"Európa nagyvárosai hasonló látnivalókat kínálnak, a boltok kínálata is hasonló. Az igazi turista viszont valami...","id":"20180426_Csernobil_32_evvel_a_tragedia_utan_nagy_uzlet_a_katasztrofaturizmus","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d03f3308-b09c-454d-b467-d0c975b2b16c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4f9f8fc-f610-49d6-a74e-5fc5e6023ba0","keywords":null,"link":"/kkv/20180426_Csernobil_32_evvel_a_tragedia_utan_nagy_uzlet_a_katasztrofaturizmus","timestamp":"2018. április. 26. 10:56","title":"Csernobil: 32 évvel a tragédia után nagy üzlet a katasztrófaturizmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4ff3b75-d519-4393-9410-16f98992e28a","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az ügyvéd nem jelent meg a hivatali vesztegetés miatti per tárgyalásán. ","shortLead":"Az ügyvéd nem jelent meg a hivatali vesztegetés miatti per tárgyalásán. ","id":"20180426_Elfogatoparancsot_adtak_ki_egy_ugyved_ellen_Oszter_Sandor_egyik_pereben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4ff3b75-d519-4393-9410-16f98992e28a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90cd7240-3e1f-4019-af74-4efd5a253d02","keywords":null,"link":"/kultura/20180426_Elfogatoparancsot_adtak_ki_egy_ugyved_ellen_Oszter_Sandor_egyik_pereben","timestamp":"2018. április. 26. 14:52","title":"Elfogatóparancsot adtak ki egy ügyvéd ellen Oszter Sándor egyik perében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29f87f9d-7c97-4be6-ae0c-fa1c2a0ab424","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Makó környékén egy kis faluban hívták ki miatta a rendőröket. ","shortLead":"Makó környékén egy kis faluban hívták ki miatta a rendőröket. ","id":"20180426_Rendort_hivtak_Fekete_Pakora_mert_migransnak_neztek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29f87f9d-7c97-4be6-ae0c-fa1c2a0ab424&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24aec4dd-2b2f-4803-a209-de96194f3c9b","keywords":null,"link":"/kultura/20180426_Rendort_hivtak_Fekete_Pakora_mert_migransnak_neztek","timestamp":"2018. április. 26. 20:06","title":"Rendőrt hívtak Fekete Pákóra, mert migránsnak nézték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9216120-8ba1-4b30-90f9-2674c4e1a081","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A NAV közzétette 2018. első negyedéves listáit a nagy összegű adóhiánnyal és a nagy összegű adótartozással rendelkező adózókról. ","shortLead":"A NAV közzétette 2018. első negyedéves listáit a nagy összegű adóhiánnyal és a nagy összegű adótartozással rendelkező...","id":"20180427_kozso_broker_marcsi_es_zuschlag_janos_is_rajta_van_a_nav_szegyenlistajan","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9216120-8ba1-4b30-90f9-2674c4e1a081&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aaa53cb-89fc-451d-b4a3-f3763ba3d4fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180427_kozso_broker_marcsi_es_zuschlag_janos_is_rajta_van_a_nav_szegyenlistajan","timestamp":"2018. április. 27. 08:55","title":"Kozsó, Bróker Marcsi és Zuschlag János is rajta van a NAV szégyenlistáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f63cd8de-1414-4e1b-97f9-a251ce82480d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az esküdtek szerint Cosby bedrogozta és megerőszakolta áldozatát. ","shortLead":"Az esküdtek szerint Cosby bedrogozta és megerőszakolta áldozatát. ","id":"20180426_Bunosnek_talaltak_Bill_Cosbyt_nemi_eroszak_vadjaban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f63cd8de-1414-4e1b-97f9-a251ce82480d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37b231d2-58d6-4d24-ae86-2d4f83c0831f","keywords":null,"link":"/kultura/20180426_Bunosnek_talaltak_Bill_Cosbyt_nemi_eroszak_vadjaban","timestamp":"2018. április. 26. 21:04","title":"Bűnösnek találták Bill Cosbyt nemi erőszak vádjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"740a1679-d599-4cb8-a516-f1a996550ed7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mi történt a gyerekekkel 2017-ben Magyarországon? – ezt a kérdést próbálja átfogóan megválaszolni a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány éves jelentése.\r

\r

","shortLead":"Mi történt a gyerekekkel 2017-ben Magyarországon? – ezt a kérdést próbálja átfogóan megválaszolni a Hintalovon...","id":"20180425_Evente_kozel_30_felsos_gyerek_vet_veget_az_eletenek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=740a1679-d599-4cb8-a516-f1a996550ed7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea8eaf81-f2f2-4d5c-a1e3-c7576ba26c01","keywords":null,"link":"/elet/20180425_Evente_kozel_30_felsos_gyerek_vet_veget_az_eletenek","timestamp":"2018. április. 25. 13:54","title":"Évente majdnem 30 felsős gyerek vet véget az életének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]