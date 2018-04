Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"740a1679-d599-4cb8-a516-f1a996550ed7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mi történt a gyerekekkel 2017-ben Magyarországon? – ezt a kérdést próbálja átfogóan megválaszolni a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány éves jelentése.\r

\r

","shortLead":"Mi történt a gyerekekkel 2017-ben Magyarországon? – ezt a kérdést próbálja átfogóan megválaszolni a Hintalovon...","id":"20180425_Evente_kozel_30_felsos_gyerek_vet_veget_az_eletenek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=740a1679-d599-4cb8-a516-f1a996550ed7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea8eaf81-f2f2-4d5c-a1e3-c7576ba26c01","keywords":null,"link":"/elet/20180425_Evente_kozel_30_felsos_gyerek_vet_veget_az_eletenek","timestamp":"2018. április. 25. 13:54","title":"Évente majdnem 30 felsős gyerek vet véget az életének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a62b6de-8292-48b6-926d-4d9baefc0be0","c_author":"Seres László","category":"itthon","description":"Az antiparlamentáris demagógia akkor is kártékony, ha a parlament most éppen nem olyan, amilyennek lennie kéne (erős understatement). Vélemény.","shortLead":"Az antiparlamentáris demagógia akkor is kártékony, ha a parlament most éppen nem olyan, amilyennek lennie kéne (erős...","id":"20180425_Seres_A_nagy_MarkiZaysejtes","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a62b6de-8292-48b6-926d-4d9baefc0be0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe3df07d-f9f1-44d2-b43e-b994991a1e24","keywords":null,"link":"/itthon/20180425_Seres_A_nagy_MarkiZaysejtes","timestamp":"2018. április. 25. 11:05","title":"Seres: A nagy Márki-Zay-sejtés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bca215b-7e96-4b9a-b272-753178d6c29d","c_author":"Pálmai Erika","category":"itthon","description":"Évtizedes barátként, magánemberként adtam általános jogi tanácsot Gyárfás Tamásnak, és nem ügyészként – állítja a hvg.hu által megszerzett, 15 oldalas vallomásában Ihász Sándor, a bűnpártolással gyanúsított korábbi fővárosi főügyész. Ez is része annak a 15 oldalas vallomásnak, amelyben Ihász azt részletezte, miért abszurd és megalapozatlan a Fenyő-gyilkosság ügyében vele szemben közölt gyanúsítás.","shortLead":"Évtizedes barátként, magánemberként adtam általános jogi tanácsot Gyárfás Tamásnak, és nem ügyészként – állítja...","id":"20180426_Meggyanusitott_fougyeszSoha_nem_biztattam_Gyarfas_arra_hogy_ne_tegyen_feljelentest","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4bca215b-7e96-4b9a-b272-753178d6c29d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56c0298a-9029-47be-8d96-19297228127d","keywords":null,"link":"/itthon/20180426_Meggyanusitott_fougyeszSoha_nem_biztattam_Gyarfas_arra_hogy_ne_tegyen_feljelentest","timestamp":"2018. április. 26. 15:20","title":"Meggyanúsított főügyész: Sosem biztattam Gyárfást, hogy ne tegyen feljelentést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91d7dd62-30e5-4b1a-b630-3b7049f5d48d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kritikus időszakban nem jutnak hozzá hatósági küldeményeikhez elektronikus úton az állampolgárok.","shortLead":"Kritikus időszakban nem jutnak hozzá hatósági küldeményeikhez elektronikus úton az állampolgárok.","id":"20180426_Lehalt_elerhetetlen_az_etarhely","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91d7dd62-30e5-4b1a-b630-3b7049f5d48d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efa5c55f-b11a-41b4-b398-9b1ac04c99ad","keywords":null,"link":"/itthon/20180426_Lehalt_elerhetetlen_az_etarhely","timestamp":"2018. április. 26. 10:31","title":"Lehalt, elérhetetlen az e-tárhely","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"694efe83-52f9-4cd9-b9af-4377fac252e0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Félelmetes, mekkora hasonlóság van Dolores Leis Antelo és az amerikai elnök között. ","shortLead":"Félelmetes, mekkora hasonlóság van Dolores Leis Antelo és az amerikai elnök között. ","id":"20180426_Megtalaltak_Trump_tokeletes_hasonmasat_de_kapaszkodjon_egy_spanyol_asszony_az","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=694efe83-52f9-4cd9-b9af-4377fac252e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ea42512-9dca-4b42-be6f-d036885ac159","keywords":null,"link":"/vilag/20180426_Megtalaltak_Trump_tokeletes_hasonmasat_de_kapaszkodjon_egy_spanyol_asszony_az","timestamp":"2018. április. 26. 11:21","title":"Megtalálták Trump tökéletes hasonmását, de kapaszkodjon: egy spanyol asszony az","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"004cf52b-d12f-456f-a502-65b88a6973d1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 2016-ban az amerikai Forbes magazin által publikált listán a világ 5. legjobb coworking irodájának bizonyult KAPTÁR közösségi iroda idén Magyarország legjobb közösségi irodája lett. De mitől olyan jó a coworking?","shortLead":"A 2016-ban az amerikai Forbes magazin által publikált listán a világ 5. legjobb coworking irodájának bizonyult KAPTÁR...","id":"20180426_Digitalis_nomadok__jobb_azokkal_dolgozni_akik_nem_is_a_munkatarsaink","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=004cf52b-d12f-456f-a502-65b88a6973d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bd50344-3eec-40ed-842a-259f0e9d2727","keywords":null,"link":"/kkv/20180426_Digitalis_nomadok__jobb_azokkal_dolgozni_akik_nem_is_a_munkatarsaink","timestamp":"2018. április. 26. 10:33","title":"Digitális nomádok – jobb azokkal dolgozni, akik nem is a munkatársaink?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4dbc588-c924-401f-8885-cd1f5cd76fc0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Több e-kormányzati szolgáltatás esetén is problémák léptek fel csütörtökön.","shortLead":"Több e-kormányzati szolgáltatás esetén is problémák léptek fel csütörtökön.","id":"20180426_Kiderult_miert_nem_megy_reggel_ota_az_ugyfelkapu","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4dbc588-c924-401f-8885-cd1f5cd76fc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f68abe9e-5cee-421b-83fc-b96e50de8d85","keywords":null,"link":"/tudomany/20180426_Kiderult_miert_nem_megy_reggel_ota_az_ugyfelkapu","timestamp":"2018. április. 26. 16:19","title":"Kiderült, miért nem megy reggel óta az ügyfélkapu","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf20751a-3a2d-4208-aee8-beda23131583","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"2-3 ezer milliárd forint értékű ingatlan kihasználatlan, pedig kiegyensúlyozottabbá válhatna a piac, ha megjelennének a kínálatban.","shortLead":"2-3 ezer milliárd forint értékű ingatlan kihasználatlan, pedig kiegyensúlyozottabbá válhatna a piac, ha megjelennének...","id":"20180425_Felmillio_lakas_all_uresen_es_a_szamuk_egyre_csak_no","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf20751a-3a2d-4208-aee8-beda23131583&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f68f99f6-2579-4b57-a9e2-cd367b2b1483","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180425_Felmillio_lakas_all_uresen_es_a_szamuk_egyre_csak_no","timestamp":"2018. április. 25. 10:17","title":"Félmillió lakás áll üresen, és ez a szám egyre csak nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]