Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"412ed0e0-5620-42d6-8706-4f66fe55ea43","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Négyéves eltiltást kapott Horváth Bence.","shortLead":"Négyéves eltiltást kapott Horváth Bence.","id":"20180425_Sulyos_buntetes_a_doppingolo_magyar_kajakozonak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=412ed0e0-5620-42d6-8706-4f66fe55ea43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe4dffcd-74b1-4f8b-bf8f-188fa76db544","keywords":null,"link":"/sport/20180425_Sulyos_buntetes_a_doppingolo_magyar_kajakozonak","timestamp":"2018. április. 25. 21:55","title":"Súlyos büntetés a doppingoló magyar kajakozónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dc25920-d556-48b7-8067-37b2b1ed76ef","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Elképesztő fordulat. ","shortLead":"Elképesztő fordulat. ","id":"20180426_Gyurcsany_Ferenc_lesz_a_DK_frakciovezetoje","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2dc25920-d556-48b7-8067-37b2b1ed76ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af11e2c5-4679-4bb4-877a-f10e49adb07a","keywords":null,"link":"/itthon/20180426_Gyurcsany_Ferenc_lesz_a_DK_frakciovezetoje","timestamp":"2018. április. 26. 13:55","title":"Megvan a DK frakcióvezetője, alig fogja elhinni, hogy kit választottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3581a03-d6de-4fc6-ac5b-71b912a9b24e","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Az Európai Unió évente 20 milliárd eurót kíván a mesterséges intelligencia-kutatásokra és -fejlesztésekre fordítani – jelentette be Andrus Ansip biztos, az Európai Bizottság informatikáért felelős alelnöke.","shortLead":"Az Európai Unió évente 20 milliárd eurót kíván a mesterséges intelligencia-kutatásokra és -fejlesztésekre fordítani –...","id":"20180426_Mesterseges_intelligencia_Europa_28_torpeje_csak_osszefogva_tudna_orias_lenni","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3581a03-d6de-4fc6-ac5b-71b912a9b24e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5603c482-4bbb-4920-96c9-bdde0a1e52ed","keywords":null,"link":"/kkv/20180426_Mesterseges_intelligencia_Europa_28_torpeje_csak_osszefogva_tudna_orias_lenni","timestamp":"2018. április. 26. 11:23","title":"Irtózatos pénzt költene Európa arra, hogy ne szakadjon le végzetesen Kínától és Amerikától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0737e64-9f7d-4b35-8eb1-446be4245474","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ez a tavasz a nagy megújulás időszaka a Google-nél. A levelezőrendszer után a böngészőjükhöz is hozzányúlnak, bár ott azért kisebb lesz a változás.","shortLead":"Ez a tavasz a nagy megújulás időszaka a Google-nél. A levelezőrendszer után a böngészőjükhöz is hozzányúlnak, bár ott...","id":"20180427_google_chrome_canary_uj_dizajn_material_design_2_felhasznaloi_felulet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a0737e64-9f7d-4b35-8eb1-446be4245474&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1fd5995-ff46-4f4b-b8f5-2810d45eca22","keywords":null,"link":"/tudomany/20180427_google_chrome_canary_uj_dizajn_material_design_2_felhasznaloi_felulet","timestamp":"2018. április. 27. 07:02","title":"A Gmail megújítása után a Chrome-hoz is hozzányúl a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e15e1dee-04f7-4d0b-aa4e-25cf185505db","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 28 évesen elhunyt DJ és producer családja csütörtökön közleményt adott ki. „Tim érzékeny srác volt, aki imádta a rajongóit, de kerülte a rivaldafényt” – írták róla. A szövegben konkrétan nem szerepel, de utalnak arra, hogy Avicii öngyilkos lett. A híroldalak világszerte ezzel a címmel hozták le a család közleményét.","shortLead":"A 28 évesen elhunyt DJ és producer családja csütörtökön közleményt adott ki. „Tim érzékeny srác volt, aki imádta...","id":"20180426_avicii_csaladja_Nem_tudta_tovabb_csinalni_bekere_vagyott","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e15e1dee-04f7-4d0b-aa4e-25cf185505db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8682ab81-0baf-4130-9828-586c1f05b5a6","keywords":null,"link":"/elet/20180426_avicii_csaladja_Nem_tudta_tovabb_csinalni_bekere_vagyott","timestamp":"2018. április. 26. 18:35","title":"Avicii családja: Nem tudta tovább csinálni, békére vágyott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67fe2d0f-eb7c-46fd-b9dd-6cf9ecc3c117","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A május 8-ai újabb kormányellenes megmozdulással egy időben a Jobbik is demonstrációt szervez.","shortLead":"A május 8-ai újabb kormányellenes megmozdulással egy időben a Jobbik is demonstrációt szervez.","id":"20180426_A_Jobbik_is_tuntetesre_keszul_majus_8an","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67fe2d0f-eb7c-46fd-b9dd-6cf9ecc3c117&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52f889d3-c89d-4e42-a6c0-011609b6ce99","keywords":null,"link":"/itthon/20180426_A_Jobbik_is_tuntetesre_keszul_majus_8an","timestamp":"2018. április. 26. 13:47","title":"A Jobbik is tüntetésre készül május 8-án","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2020e5cc-0171-4738-9750-5d4b28014f15","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az OTP vezérigazgatója már a Budai Egészségközpont többségi tulajdonosa is, és a következő évtizedek egyik nagy lehetőségeként tekint a magánegészségügyre.","shortLead":"Az OTP vezérigazgatója már a Budai Egészségközpont többségi tulajdonosa is, és a következő évtizedek egyik nagy...","id":"20180426_csanyi_sandor_nagyon_hianyzik_itthon_a_megfelelo_szinvonalu_surgossegi_ellatas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2020e5cc-0171-4738-9750-5d4b28014f15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b751ce94-f18d-4ed2-b0c2-53cb385eabe1","keywords":null,"link":"/kkv/20180426_csanyi_sandor_nagyon_hianyzik_itthon_a_megfelelo_szinvonalu_surgossegi_ellatas","timestamp":"2018. április. 26. 21:43","title":"Csányi Sándor: Nagyon hiányzik itthon a megfelelő színvonalú sürgősségi ellátás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"132f5083-c3ab-4afa-9c52-a75e46c75663","c_author":"Balla István-Németh Róbert","category":"kultura","description":"Cukrásznak tanult Nyíregyházán, de a krémeskészítés helyett volt többek között biciklitaxis Amszterdamban, gyári munkás Barcelonában, Black Jack-krupié Tel-Avivban, vagy mosogató Londonban. Közben ő az egyik legeredetibb magyar hardcore rap-arc, aki hol a világ körüli kalandjairól, hol a Jancsika nevű tacskótársáról mesél, hol keményen odavág a honi politikának. Bobafettel beszélgettünk.","shortLead":"Cukrásznak tanult Nyíregyházán, de a krémeskészítés helyett volt többek között biciklitaxis Amszterdamban, gyári munkás...","id":"20180426_Bobafett_A_valosag_fogja_oket_levadaszni","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=132f5083-c3ab-4afa-9c52-a75e46c75663&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46602df3-6270-445f-b6a8-b438b2775df6","keywords":null,"link":"/kultura/20180426_Bobafett_A_valosag_fogja_oket_levadaszni","timestamp":"2018. április. 26. 20:00","title":"Bobafett: „A valóság fogja őket levadászni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]