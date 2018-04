Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bb22515e-90ab-488f-8150-6668552ebd3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A független európai szervezetként működő EuroNCAP mostantól még szigorúbban figyeli az autók biztonságát, ami sok kerékpáros életét mentheti meg.","shortLead":"A független európai szervezetként működő EuroNCAP mostantól még szigorúbban figyeli az autók biztonságát, ami sok...","id":"20180425_euroncap_toresteszt_aeb_automata_veszfekrendszer","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb22515e-90ab-488f-8150-6668552ebd3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"977abd9f-4bcc-43d3-9adb-7b45ed4a0a29","keywords":null,"link":"/cegauto/20180425_euroncap_toresteszt_aeb_automata_veszfekrendszer","timestamp":"2018. április. 25. 14:16","title":"A világon elsőként szigorított töréstesztjén az EuroNCAP, és ennek csak örülhetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d97d05b-109e-458f-a265-48fc22671655","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezek már nem kémfotók, hanem a bajor gyártó által hivatalosan kiadott felvételek az új sportkupéról. ","shortLead":"Ezek már nem kémfotók, hanem a bajor gyártó által hivatalosan kiadott felvételek az új sportkupéról. ","id":"20180426_bmw_m850i_bajor_sportkupe_i8_v8_8as_sorozat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d97d05b-109e-458f-a265-48fc22671655&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"200cb968-201a-482a-9a67-4919dafa20b4","keywords":null,"link":"/cegauto/20180426_bmw_m850i_bajor_sportkupe_i8_v8_8as_sorozat","timestamp":"2018. április. 26. 09:21","title":"Hivatalos: íme az 530 lóerős BMW M850i","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ad0c0d9-96ca-4222-80ce-41e956f0b810","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Klubvilágbajnokságot és a válogatottak számára nemzetközi tornát, s azokból sok pénzt szeretne a FIFA. Ennek Európában nem örülnek.","shortLead":"Klubvilágbajnokságot és a válogatottak számára nemzetközi tornát, s azokból sok pénzt szeretne a FIFA. Ennek Európában...","id":"20180426_A_penz_miatt_torhet_ki_a_focihaboru_Europa_es_a_vilag_tobbi_resze_kozott","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ad0c0d9-96ca-4222-80ce-41e956f0b810&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57d25159-496e-4d98-a2b4-8037eebec595","keywords":null,"link":"/kkv/20180426_A_penz_miatt_torhet_ki_a_focihaboru_Europa_es_a_vilag_tobbi_resze_kozott","timestamp":"2018. április. 26. 14:14","title":"A pénz miatt törhet ki a fociháború Európa és a világ többi része között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb4a385b-40b9-48ac-a951-42a58e6e6861","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nincs illiberális demokrácia, a Sargentini-jelentés nem elfogult - ilyen és ezeknek ellentmondó vélemények hangoztak el az EP LIBE bizottságában, amely nyílt vitát folytatott a Magyarországról szóló Sargentini-jelentésről. Szijjártó Péter koncepciós pert és teljes hazugságot emlegetett a jelentéssel szemben. De Gál Kinga Fidesz-képviselő is emelt hangon szólalt fel, valamint Morvai Krisztina is. Szijjártót pedig rendreutasította Moraes LIBE-elnök a tiszteletlen hangnem miatt.","shortLead":"Nincs illiberális demokrácia, a Sargentini-jelentés nem elfogult - ilyen és ezeknek ellentmondó vélemények hangoztak el...","id":"20180426_Vitazik_a_LIBE_a_magyar_jelentesrol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb4a385b-40b9-48ac-a951-42a58e6e6861&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20dda597-6e22-4e12-b15f-88e4c24972b8","keywords":null,"link":"/itthon/20180426_Vitazik_a_LIBE_a_magyar_jelentesrol","timestamp":"2018. április. 26. 12:09","title":"Szijjártó tajtékzott - parázs vita volt a LIBE-ben a magyar jelentésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cb28dc0-8b76-4c41-a5d6-5f708e807eb5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nagyok a különbségek a közép-európai fiatalok nyelvi magabiztosságában – ez derült ki az Angloville legfrissebb régiós kutatásából. Minden második diák jár magánórára, az iskolai tanórákat pedig nem gondolják túl hasznosnak.","shortLead":"Nagyok a különbségek a közép-európai fiatalok nyelvi magabiztosságában – ez derült ki az Angloville legfrissebb régiós...","id":"20180426_A_diakok_szerint_az_iskolaban_nem_nagyon_lehet_megtanulni_angolul","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3cb28dc0-8b76-4c41-a5d6-5f708e807eb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3812c6d8-69af-4899-bd21-1fed3e897acd","keywords":null,"link":"/kultura/20180426_A_diakok_szerint_az_iskolaban_nem_nagyon_lehet_megtanulni_angolul","timestamp":"2018. április. 26. 12:15","title":"A diákok szerint az iskolában nem nagyon lehet megtanulni angolul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d8e0e0e-a91a-48f4-bb6c-0339ba519d3c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"JLo lett a nap szépe a kaszinó- és tévémágnás lapjánál, igaz, azt még nem tudjuk, hogy Lopez kisasszony mely felmenői kötődnek Csongrád megyéhez, amiért ilyen kitüntetett figyelemhez juthat most a Délmagyar jóvoltából. ","shortLead":"JLo lett a nap szépe a kaszinó- és tévémágnás lapjánál, igaz, azt még nem tudjuk, hogy Lopez kisasszony mely felmenői...","id":"20180425_Andy_Vajna_ujsagja_ma_is_megvalasztotta_Csongrad_megye_szepet_Jennifer_Lopezt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d8e0e0e-a91a-48f4-bb6c-0339ba519d3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ba14727-c805-4df2-b947-0e943563d5f6","keywords":null,"link":"/kultura/20180425_Andy_Vajna_ujsagja_ma_is_megvalasztotta_Csongrad_megye_szepet_Jennifer_Lopezt","timestamp":"2018. április. 25. 15:40","title":"Andy Vajna újságja ma is megválasztotta Csongrád megye szépét: Jennifer Lopezt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2709502-603e-4b9d-b28e-4465185b5462","c_author":"Porsche Lízing ","category":"brandcontent","description":"A sharing economy 2014-ben 13 milliárd dollár összforgalmat generált, ami 2025-ben várhatóan 335 milliárdra nő. De miért vált pont most fontossá a társadalom számára a javak megosztása, és mik azok a termékek és szolgáltatások, amelyeknél a jövőben a vásárlás helyett még inkább a bérlés mellett fogunk dönteni?","shortLead":"A sharing economy 2014-ben 13 milliárd dollár összforgalmat generált, ami 2025-ben várhatóan 335 milliárdra nő. De...","id":"20180424_Ezeket_meg_mindig_megveszi_Megis_minek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2709502-603e-4b9d-b28e-4465185b5462&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79e092f5-f525-4d1e-8297-79713027cc3b","keywords":null,"link":"/brandcontent/20180424_Ezeket_meg_mindig_megveszi_Megis_minek","timestamp":"2018. április. 26. 07:23","title":"Ezeket még mindig megveszi? Mégis minek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65fa7302-c1da-487b-b51a-99205b3b090a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A házigazda magyar válogatott 4-1-re kikapott Szlovéniától a divízió I/A-s jégkorong-világbajnokság harmadik fordulójában a Budapest Sportarénában.","shortLead":"A házigazda magyar válogatott 4-1-re kikapott Szlovéniától a divízió I/A-s jégkorong-világbajnokság harmadik...","id":"20180425_magyar_szloven_hokimeccs","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=65fa7302-c1da-487b-b51a-99205b3b090a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8c464d6-1969-4814-935b-1b04d63e8437","keywords":null,"link":"/sport/20180425_magyar_szloven_hokimeccs","timestamp":"2018. április. 25. 22:04","title":"Kikapott és távol került a feljutástól a hokiválogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]