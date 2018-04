Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1ceb3614-5e38-4056-a224-df23b2fdaecd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ingolstadti gyártó új modellje minden korábbi Q5-ösnél nagyobb lábtérrel kecsegtet. ","shortLead":"Az ingolstadti gyártó új modellje minden korábbi Q5-ösnél nagyobb lábtérrel kecsegtet. ","id":"20180426_audi_q5_l_nyujtott_tengelytav_suv_divatterepjaro_pekingi_autoszalon_audi_q7","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ceb3614-5e38-4056-a224-df23b2fdaecd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bfd4f6c-d81b-4b5b-b5a3-db797aa59f85","keywords":null,"link":"/cegauto/20180426_audi_q5_l_nyujtott_tengelytav_suv_divatterepjaro_pekingi_autoszalon_audi_q7","timestamp":"2018. április. 26. 11:23","title":"Nyújtott lábakkal: itt az új Audi Q5 L","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6f7e0c0-91cc-498a-86ac-f771fe844a2a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig csak annyi derült ki, Gulyás vezetheti a jövőben a kormányinfókat, most az is kiderült, milyen minőségében.","shortLead":"Eddig csak annyi derült ki, Gulyás vezetheti a jövőben a kormányinfókat, most az is kiderült, milyen minőségében.","id":"20180425_Gulyas_Gergely_lehet_Lazar_Janos_utoda","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6f7e0c0-91cc-498a-86ac-f771fe844a2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cc22ad8-a723-43ec-85e1-ab579c9a3bd9","keywords":null,"link":"/itthon/20180425_Gulyas_Gergely_lehet_Lazar_Janos_utoda","timestamp":"2018. április. 25. 11:58","title":"Gulyás Gergely lehet az új Lázár János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d5bdf73-0d0d-4e3a-ab6b-a460db6455d7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sokáig vártak a csapatok, hogy az Elmű megpróbálja kijavítani a hibát, de hiába.","shortLead":"Sokáig vártak a csapatok, hogy az Elmű megpróbálja kijavítani a hibát, de hiába.","id":"20180426_Aramszunet_miatt_maradt_el_a_meccs_az_Elmu_csarnokaban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d5bdf73-0d0d-4e3a-ab6b-a460db6455d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a34290bf-e9c5-44e5-b51d-a3a019e0be82","keywords":null,"link":"/kkv/20180426_Aramszunet_miatt_maradt_el_a_meccs_az_Elmu_csarnokaban","timestamp":"2018. április. 26. 12:24","title":"Áramszünet miatt maradt el a meccs az Elmű csarnokában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e227f42-765f-459d-a18f-a8e2e9139afb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bekeményített a Twitter: a Kaspersky Lab többé nem hirdethet a weboldalán. Az indokok között szerepel az orosz hírszerző szervekkel való állítólagos kapcsolat.","shortLead":"Bekeményített a Twitter: a Kaspersky Lab többé nem hirdethet a weboldalán. Az indokok között szerepel az orosz...","id":"20180426_twitter_letiltotta_a_kaspersky_hirdeteseket_nyilt_level_eugene_kasperskytol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e227f42-765f-459d-a18f-a8e2e9139afb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67c931e6-b161-4071-9ca1-9fc51cef488c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180426_twitter_letiltotta_a_kaspersky_hirdeteseket_nyilt_level_eugene_kasperskytol","timestamp":"2018. április. 26. 10:00","title":"Beintett a Twitter a Kaspersky Labnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a12a247-b1e0-4f3b-af19-4a8c757b1573","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Szomorú kép körvonalazódik a Magyar Idők kormánypárti körökből származó információja alapján: ezúttal is nagyon kevés nő jut szerephez a hamarosan megalakuló Orbán-kormányban. ","shortLead":"Szomorú kép körvonalazódik a Magyar Idők kormánypárti körökből származó információja alapján: ezúttal is nagyon kevés...","id":"20180427_Az_uj_Orbankormany_is_a_ferfiuralomrol_szol_majd","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a12a247-b1e0-4f3b-af19-4a8c757b1573&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"394a954c-d9c7-486a-8805-89ea2e658c81","keywords":null,"link":"/elet/20180427_Az_uj_Orbankormany_is_a_ferfiuralomrol_szol_majd","timestamp":"2018. április. 27. 06:15","title":"Az új Orbán-kormány is a férfiuralomról szól majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d8e0e0e-a91a-48f4-bb6c-0339ba519d3c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"JLo lett a nap szépe a kaszinó- és tévémágnás lapjánál, igaz, azt még nem tudjuk, hogy Lopez kisasszony mely felmenői kötődnek Csongrád megyéhez, amiért ilyen kitüntetett figyelemhez juthat most a Délmagyar jóvoltából. ","shortLead":"JLo lett a nap szépe a kaszinó- és tévémágnás lapjánál, igaz, azt még nem tudjuk, hogy Lopez kisasszony mely felmenői...","id":"20180425_Andy_Vajna_ujsagja_ma_is_megvalasztotta_Csongrad_megye_szepet_Jennifer_Lopezt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d8e0e0e-a91a-48f4-bb6c-0339ba519d3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ba14727-c805-4df2-b947-0e943563d5f6","keywords":null,"link":"/kultura/20180425_Andy_Vajna_ujsagja_ma_is_megvalasztotta_Csongrad_megye_szepet_Jennifer_Lopezt","timestamp":"2018. április. 25. 15:40","title":"Andy Vajna újságja ma is megválasztotta Csongrád megye szépét: Jennifer Lopezt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7b19292-da15-444c-b8a2-6310b1c5c9d8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Európa Tanács (ET) Parlamenti Közgyűlése arról kezdett tanácskozást, hogy megbüntessék-e azokat a volt, illetve jelenlegi képviselőket, akik kenőpénzt, luxusajándékokat fogadtak el Azerbajdzsántól. A meggyanúsítottak között van Pedro Agramunt, a közgyűlés volt elnöke is. Agramunt válasza: Soros György.","shortLead":"Az Európa Tanács (ET) Parlamenti Közgyűlése arról kezdett tanácskozást, hogy megbüntessék-e azokat a volt, illetve...","id":"20180426_Penz_prostitualtak_es_luxusajandekok__ezt_kapta_Bakutol_az_ETkepviselo_aki_most_Sorosozik","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7b19292-da15-444c-b8a2-6310b1c5c9d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb001573-8a12-4a5c-9222-d2d9067a4188","keywords":null,"link":"/vilag/20180426_Penz_prostitualtak_es_luxusajandekok__ezt_kapta_Bakutol_az_ETkepviselo_aki_most_Sorosozik","timestamp":"2018. április. 26. 13:25","title":"Soros! – mondta az ET-képviselő, akit pénzzel és kurvákkal kenyereztek le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a2af62f-f198-4ea3-9d90-ae22ce5c2c4f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Jürgen Klopp, az angol csapat menedzsere szerint Alex Oxlade-Chamberlaine sérülése súlyos.","shortLead":"Jürgen Klopp, az angol csapat menedzsere szerint Alex Oxlade-Chamberlaine sérülése súlyos.","id":"20180425_vege_a_liverpooli_sztar_szezonjanak_a_vbje_is_ugorhat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a2af62f-f198-4ea3-9d90-ae22ce5c2c4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a70887cd-ad11-43b9-8987-0430d89075b6","keywords":null,"link":"/sport/20180425_vege_a_liverpooli_sztar_szezonjanak_a_vbje_is_ugorhat","timestamp":"2018. április. 25. 10:07","title":"Vége a liverpooli sztár szezonjának, a vb-je is ugorhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]