[{"available":true,"c_guid":"bb4a385b-40b9-48ac-a951-42a58e6e6861","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nincs illiberális demokrácia, a Sargentini-jelentés nem elfogult - ilyen és ezeknek ellentmondó vélemények hangoztak el az EP LIBE bizottságában, amely nyílt vitát folytatott a Magyarországról szóló Sargentini-jelentésről. Szijjártó Péter koncepciós pert és teljes hazugságot emlegetett a jelentéssel szemben. De Gál Kinga Fidesz-képviselő is emelt hangon szólalt fel, valamint Morvai Krisztina is. Szijjártót pedig rendreutasította Moraes LIBE-elnök a tiszteletlen hangnem miatt.","shortLead":"Nincs illiberális demokrácia, a Sargentini-jelentés nem elfogult - ilyen és ezeknek ellentmondó vélemények hangoztak el...","id":"20180426_Vitazik_a_LIBE_a_magyar_jelentesrol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb4a385b-40b9-48ac-a951-42a58e6e6861&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20dda597-6e22-4e12-b15f-88e4c24972b8","keywords":null,"link":"/itthon/20180426_Vitazik_a_LIBE_a_magyar_jelentesrol","timestamp":"2018. április. 26. 12:09","title":"Szijjártó tajtékzott - parázs vita volt a LIBE-ben a magyar jelentésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c84f493-0c42-47e7-9f27-18f536ea6396","c_author":"MTI","category":"cegauto.autoshirek","description":"Az Erzsébet híd mosása miatt hétvégén sávlezárásra kell számítani a fővárosban. ","shortLead":"Az Erzsébet híd mosása miatt hétvégén sávlezárásra kell számítani a fővárosban. ","id":"20180426_Megfurdetik_a_hetvegen_az_Erzsebet_hidat_es_ez_okozhat_nemi_bosszussagot","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c84f493-0c42-47e7-9f27-18f536ea6396&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3821931-5626-473c-883d-54aa1a72cd04","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20180426_Megfurdetik_a_hetvegen_az_Erzsebet_hidat_es_ez_okozhat_nemi_bosszussagot","timestamp":"2018. április. 26. 10:47","title":"Megfürdetik a hétvégén az Erzsébet hidat, és ez okozhat némi bosszúságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"257b0d8b-d140-409e-bf19-c8eaa88f7134","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Továbbra sem mutatható ki az ebolavírus annál a magyar kutatónál, aki április 13-án szenvedett balesetet az Országos Közegészségügyi Intézet Nemzeti Biztonsági Laboratóriumában állatkísérletek közben.","shortLead":"Továbbra sem mutatható ki az ebolavírus annál a magyar kutatónál, aki április 13-án szenvedett balesetet az Országos...","id":"20180427_ebola_meg_egy_het_es_megnyugodhat_a_magyar_virologus","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=257b0d8b-d140-409e-bf19-c8eaa88f7134&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c76afe5c-cf53-4372-ad88-7fd20ffe509b","keywords":null,"link":"/itthon/20180427_ebola_meg_egy_het_es_megnyugodhat_a_magyar_virologus","timestamp":"2018. április. 27. 16:45","title":"Ebolabaleset: még egy hét, és megnyugodhat a magyar virológus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab989a57-0ee7-4c58-9ce7-81298eac5e58","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Csütörtök este érkezett a bejelentés a rendőrökhöz, hogy elloptak egy autót Kállósemjénben. Nem tartott sokáig visszaszerezni.","shortLead":"Csütörtök este érkezett a bejelentés a rendőrökhöz, hogy elloptak egy autót Kállósemjénben. Nem tartott sokáig...","id":"20180427_autolopas_kallosemjen_lopott_auto","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab989a57-0ee7-4c58-9ce7-81298eac5e58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e338ae2-96dd-4344-8aee-13665e8d71e1","keywords":null,"link":"/cegauto/20180427_autolopas_kallosemjen_lopott_auto","timestamp":"2018. április. 27. 20:11","title":"Hát, nem a kállósemjéni volt az évszázad autólopása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12083b79-711b-46af-8925-c3b683011d90","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az utóbbi években igencsak felpezsdült a mobilpiac, a szolgáltatók egyre-másra jelentik be új tarifáikat. Most a Telenoron a sor: a 19 forintos percdíj mellett a korábbinál több mobilinternetet kínálnak.","shortLead":"Az utóbbi években igencsak felpezsdült a mobilpiac, a szolgáltatók egyre-másra jelentik be új tarifáikat. Most...","id":"20180426_telenor_kartyas_csomagok_uj_tarifa_feltoltokartyasoknak_kiegeszito_adatjegy_mobilinternet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12083b79-711b-46af-8925-c3b683011d90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3afd3289-a8df-4988-9040-e7ba7d24a787","keywords":null,"link":"/tudomany/20180426_telenor_kartyas_csomagok_uj_tarifa_feltoltokartyasoknak_kiegeszito_adatjegy_mobilinternet","timestamp":"2018. április. 26. 09:03","title":"Új tarifákat vezetett be a Telenor: 19 forintos percdíj, több mobilnet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"694efe83-52f9-4cd9-b9af-4377fac252e0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Félelmetes, mekkora hasonlóság van Dolores Leis Antelo és az amerikai elnök között. ","shortLead":"Félelmetes, mekkora hasonlóság van Dolores Leis Antelo és az amerikai elnök között. ","id":"20180426_Megtalaltak_Trump_tokeletes_hasonmasat_de_kapaszkodjon_egy_spanyol_asszony_az","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=694efe83-52f9-4cd9-b9af-4377fac252e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ea42512-9dca-4b42-be6f-d036885ac159","keywords":null,"link":"/vilag/20180426_Megtalaltak_Trump_tokeletes_hasonmasat_de_kapaszkodjon_egy_spanyol_asszony_az","timestamp":"2018. április. 26. 11:21","title":"Megtalálták Trump tökéletes hasonmását, de kapaszkodjon: egy spanyol asszony az","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6979e317-e1b3-438b-a5a8-25b36b904191","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Összesen 17 ember került kórházba a szennyezett fűszeres gulyáslevestől. ","shortLead":"Összesen 17 ember került kórházba a szennyezett fűszeres gulyáslevestől. ","id":"20180427_Gulyaslevesbe_kerult_a_mergezett_komeny_bezart_az_etterem","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6979e317-e1b3-438b-a5a8-25b36b904191&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61aa0e2f-60c6-4c95-9db6-acd2360beb2d","keywords":null,"link":"/kkv/20180427_Gulyaslevesbe_kerult_a_mergezett_komeny_bezart_az_etterem","timestamp":"2018. április. 27. 14:52","title":"Gulyáslevesbe került a mérgezett kömény, bezárt az étterem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e15e1dee-04f7-4d0b-aa4e-25cf185505db","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 28 évesen elhunyt DJ és producer családja csütörtökön közleményt adott ki. „Tim érzékeny srác volt, aki imádta a rajongóit, de kerülte a rivaldafényt” – írták róla. A szövegben konkrétan nem szerepel, de utalnak arra, hogy Avicii öngyilkos lett. A híroldalak világszerte ezzel a címmel hozták le a család közleményét.","shortLead":"A 28 évesen elhunyt DJ és producer családja csütörtökön közleményt adott ki. „Tim érzékeny srác volt, aki imádta...","id":"20180426_avicii_csaladja_Nem_tudta_tovabb_csinalni_bekere_vagyott","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e15e1dee-04f7-4d0b-aa4e-25cf185505db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8682ab81-0baf-4130-9828-586c1f05b5a6","keywords":null,"link":"/elet/20180426_avicii_csaladja_Nem_tudta_tovabb_csinalni_bekere_vagyott","timestamp":"2018. április. 26. 18:35","title":"Avicii családja: Nem tudta tovább csinálni, békére vágyott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]