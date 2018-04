Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6e15615f-fc3e-487d-8ef3-194695348aa4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ottani idegsebészeti klinikán éppen elektródákat ültetnek egy Parkinson-kórban szenvedő páciens agyába. A beavatkozást élőben adják a Facebookon.","shortLead":"Az ottani idegsebészeti klinikán éppen elektródákat ültetnek egy Parkinson-kórban szenvedő páciens agyába...","id":"20180426_agymutetet_kozvetitenek_eloben_pecsrol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e15615f-fc3e-487d-8ef3-194695348aa4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"273eb682-4e60-427d-a53c-88a4191103df","keywords":null,"link":"/elet/20180426_agymutetet_kozvetitenek_eloben_pecsrol","timestamp":"2018. április. 26. 10:26","title":"Agyműtétet közvetítenek élőben Pécsről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cce47c9c-0ebf-43a9-9c50-9264d904ac85","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Magyarországon a válaszadók kétharmada látja úgy, hogy a korrupció gyakori jelenség a gazdasági szférában, miközben régiónkban a megkérdezettek alig fele nyilatkozott hasonlóan – derül ki a Globális Visszaélési Felmérésből.","shortLead":"Magyarországon a válaszadók kétharmada látja úgy, hogy a korrupció gyakori jelenség a gazdasági szférában, miközben...","id":"20180426_Ketharmad_nem_javul_a_korrupcios_arany_az_uzleti_eletben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cce47c9c-0ebf-43a9-9c50-9264d904ac85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8845d148-b7e9-43dd-959b-3334ae9074c1","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180426_Ketharmad_nem_javul_a_korrupcios_arany_az_uzleti_eletben","timestamp":"2018. április. 26. 11:19","title":"Kétharmad: nem javul a korrupciós arány az üzleti életben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3875f4a-b5e9-4878-aec0-d6055f6df8aa","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Bohemian Rhapsody című életrajzi film november 2-án debütál az amerikai mozikban, de már most elmondhatjuk, hogy a maszkmesterek, sminkesek és jelmezesek munkája biztosan első osztályú. ","shortLead":"A Bohemian Rhapsody című életrajzi film november 2-án debütál az amerikai mozikban, de már most elmondhatjuk...","id":"20180427_Csak_amulunk_klassz_jelenetfotok_keszultek_a_novemberben_erkezo_Queenfilmbol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3875f4a-b5e9-4878-aec0-d6055f6df8aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cbd14f2-0b7b-4eb9-829f-bab08b54549c","keywords":null,"link":"/kultura/20180427_Csak_amulunk_klassz_jelenetfotok_keszultek_a_novemberben_erkezo_Queenfilmbol","timestamp":"2018. április. 27. 10:13","title":"Csak ámulunk: klassz jelenetfotók készültek a novemberben érkező Queen-filmből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3581a03-d6de-4fc6-ac5b-71b912a9b24e","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Az Európai Unió évente 20 milliárd eurót kíván a mesterséges intelligencia-kutatásokra és -fejlesztésekre fordítani – jelentette be Andrus Ansip biztos, az Európai Bizottság informatikáért felelős alelnöke.","shortLead":"Az Európai Unió évente 20 milliárd eurót kíván a mesterséges intelligencia-kutatásokra és -fejlesztésekre fordítani –...","id":"20180426_Mesterseges_intelligencia_Europa_28_torpeje_csak_osszefogva_tudna_orias_lenni","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3581a03-d6de-4fc6-ac5b-71b912a9b24e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5603c482-4bbb-4920-96c9-bdde0a1e52ed","keywords":null,"link":"/kkv/20180426_Mesterseges_intelligencia_Europa_28_torpeje_csak_osszefogva_tudna_orias_lenni","timestamp":"2018. április. 26. 11:23","title":"Irtózatos pénzt költene Európa arra, hogy ne szakadjon le végzetesen Kínától és Amerikától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abb2511c-306d-494b-9f66-27723305f3cc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Még novemberben történt súlyos baleset Debrecenben, ahol négyen sérültek meg.","shortLead":"Még novemberben történt súlyos baleset Debrecenben, ahol négyen sérültek meg.","id":"20180425_baleset_debrecen_mentoauto","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=abb2511c-306d-494b-9f66-27723305f3cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed125937-a5ff-4311-aeaf-87fc85a2d878","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180425_baleset_debrecen_mentoauto","timestamp":"2018. április. 25. 20:21","title":"Nem ússza meg a felelőtlen debreceni sofőr, aki behajtott a mentő elé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92853f2c-b794-4552-b4a1-6926cd7b944e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A magas ár azonban messze nem riasztja el a vásárlókat a Polestar márkanévvel támadó újdonságtól.","shortLead":"A magas ár azonban messze nem riasztja el a vásárlókat a Polestar márkanévvel támadó újdonságtól.","id":"20180426_konnektoros_volvo_polestar_hibrid_sportkocsi_bmw_i8_zold_rendszam","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92853f2c-b794-4552-b4a1-6926cd7b944e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"315c255d-e074-441d-987f-85514556c4a6","keywords":null,"link":"/cegauto/20180426_konnektoros_volvo_polestar_hibrid_sportkocsi_bmw_i8_zold_rendszam","timestamp":"2018. április. 26. 16:26","title":"Drágán mért gyönyörűség: egekben a 600 lovas konnektoros Volvo sportkocsi ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8099fce4-8818-4050-b1b2-abee1174e731","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Balatonnál az április közepi biológiai szúnyoggyérítés után légi kémiai szúnyogirtás lesz csütörtökön és pénteken.","shortLead":"A Balatonnál az április közepi biológiai szúnyoggyérítés után légi kémiai szúnyogirtás lesz csütörtökön és pénteken.","id":"20180425_Veget_vetnek_a_verszivasnak_a_Balatonon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8099fce4-8818-4050-b1b2-abee1174e731&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dae3b080-3876-4356-879e-c5a6dfa99b26","keywords":null,"link":"/itthon/20180425_Veget_vetnek_a_verszivasnak_a_Balatonon","timestamp":"2018. április. 25. 18:22","title":"Véget vetnek a vérszívásnak a Balatonon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6ead44-79b0-4b2f-98f8-35d818096d0f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Lánchíd három, majd az Alagút további 1-2 évig is le lehet zárva. A kellemetlenségekért cserébe szinte semmit nem kapnak a budapestiek, hiszen mindent kihúztak a tervekből, ami a megújításon túl fejlődést jelenthetett volna.","shortLead":"A Lánchíd három, majd az Alagút további 1-2 évig is le lehet zárva. A kellemetlenségekért cserébe szinte semmit nem...","id":"20180425_Rengeteg_bosszusaggal_jar_es_nagyon_sokaig_tart_majd_a_Lanchid_felujitasa","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed6ead44-79b0-4b2f-98f8-35d818096d0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57710981-1bca-471a-8cb5-958f708897d3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180425_Rengeteg_bosszusaggal_jar_es_nagyon_sokaig_tart_majd_a_Lanchid_felujitasa","timestamp":"2018. április. 25. 17:08","title":"Rengeteg bosszúsággal jár és nagyon sokáig tart majd a Lánchíd felújítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]