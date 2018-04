Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d03f3308-b09c-454d-b467-d0c975b2b16c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Európa nagyvárosai hasonló látnivalókat kínálnak, a boltok kínálata is hasonló. Az igazi turista viszont valami egyedire vágyik, például a világ eddigi legnagyobb atomkatasztrófája helyszínének a meglátogatására.","shortLead":"Európa nagyvárosai hasonló látnivalókat kínálnak, a boltok kínálata is hasonló. Az igazi turista viszont valami...","id":"20180426_Csernobil_32_evvel_a_tragedia_utan_nagy_uzlet_a_katasztrofaturizmus","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d03f3308-b09c-454d-b467-d0c975b2b16c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4f9f8fc-f610-49d6-a74e-5fc5e6023ba0","keywords":null,"link":"/kkv/20180426_Csernobil_32_evvel_a_tragedia_utan_nagy_uzlet_a_katasztrofaturizmus","timestamp":"2018. április. 26. 10:56","title":"Csernobil: 32 évvel a tragédia után nagy üzlet a katasztrófaturizmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"570b62ad-ffd3-41a4-9329-78532c6dfd06","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.autoshirek","description":"A cserét már előzetesen beütemezték, írták a 24.hu megkeresésére.","shortLead":"A cserét már előzetesen beütemezték, írták a 24.hu megkeresésére.","id":"20180425_A_mentoszolgalat_szerint_nem_veszelyes_a_rothado_mentoauto_de_azert_lecserelik","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=570b62ad-ffd3-41a4-9329-78532c6dfd06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fb9d8ed-410f-49f5-9eed-07ef406940e3","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20180425_A_mentoszolgalat_szerint_nem_veszelyes_a_rothado_mentoauto_de_azert_lecserelik","timestamp":"2018. április. 25. 17:05","title":"A mentőszolgálat szerint nem veszélyes a rothadó mentőautó, de azért lecserélik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc343bae-1e5e-4aaf-ab1a-824f0d07cbae","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség saját halottjának tekinti a hétfőre virradóra elhunyt Magyari Béla kiképzett űrhajóst, akire egy sosem látott filmmel emlékeznek.","shortLead":"A Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség saját halottjának tekinti a hétfőre virradóra elhunyt Magyari Béla...","id":"20180426_sosem_latott_filmmel_emlekeznek_magyari_belara","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc343bae-1e5e-4aaf-ab1a-824f0d07cbae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7081fa99-ed5b-456e-87df-a4ca766a6366","keywords":null,"link":"/itthon/20180426_sosem_latott_filmmel_emlekeznek_magyari_belara","timestamp":"2018. április. 26. 12:07","title":"Sosem látott filmmel emlékeznek Magyari Bélára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1611e485-68b5-4380-a139-20dfa328bdc0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A település sportéletét nézve semmi kiemelkedőre nem lelt az Mfor, csak az derült ki, hogy a helyi focicsapat a megye II-ben játszik. ","shortLead":"A település sportéletét nézve semmi kiemelkedőre nem lelt az Mfor, csak az derült ki, hogy a helyi focicsapat a megye...","id":"20180425_Felmilliardbol_epul_uj_sportcsarnok_egy_ezer_fos_kozsegben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1611e485-68b5-4380-a139-20dfa328bdc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"687f903b-7d30-43ce-a6ca-2d2deba3a11f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180425_Felmilliardbol_epul_uj_sportcsarnok_egy_ezer_fos_kozsegben","timestamp":"2018. április. 25. 18:48","title":"Félmilliárdból épül új sportcsarnok egy ezerfős községben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"479e237b-fd50-435e-91f6-3246f57a47de","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rapper a bőrszínükre is hivatkozott, Madonna perre ment a levélért.","shortLead":"A rapper a bőrszínükre is hivatkozott, Madonna perre ment a levélért.","id":"20180425_Megis_elarverezhetik_Tupac_Madonnanak_szolo_szakito_levelet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=479e237b-fd50-435e-91f6-3246f57a47de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a7ee8ff-608b-48a4-a2c5-93a4f52eae77","keywords":null,"link":"/kultura/20180425_Megis_elarverezhetik_Tupac_Madonnanak_szolo_szakito_levelet","timestamp":"2018. április. 25. 14:00","title":"Mégis elárverezhetik Tupac Madonnának írt szakítólevelét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c2f49c7-118a-4e7b-906a-38b7536534bf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A háromgyerekes apa alig bírta nyitva tartani a szemét egy hivatalos eseményen.","shortLead":"A háromgyerekes apa alig bírta nyitva tartani a szemét egy hivatalos eseményen.","id":"20180426_Vilmos_herceget_megviselte_a_szules","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c2f49c7-118a-4e7b-906a-38b7536534bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"248e349e-724e-493b-81a9-854e57d4f3d6","keywords":null,"link":"/elet/20180426_Vilmos_herceget_megviselte_a_szules","timestamp":"2018. április. 26. 11:45","title":"Vilmos herceget megviselte a szülés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75680165-326b-4bb9-b196-6839c8aba4eb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A magyar résztulajdonosok, Várkonyi Balázs és Kelemen Gyula visszavásárolták a Steinhoff International csoporttól az Extreme Digital többségi tulajdonrészét, így újra ők a vállalat kizárólagos tulajdonosai. ","shortLead":"A magyar résztulajdonosok, Várkonyi Balázs és Kelemen Gyula visszavásárolták a Steinhoff International csoporttól...","id":"20180425_A_nagy_botrany_utan_kivasaroltak_az_Extreme_Digitalt_a_magyar_tulajdonosok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75680165-326b-4bb9-b196-6839c8aba4eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53dab891-1fac-49b3-8d4e-65cdfa0b37f8","keywords":null,"link":"/kkv/20180425_A_nagy_botrany_utan_kivasaroltak_az_Extreme_Digitalt_a_magyar_tulajdonosok","timestamp":"2018. április. 25. 11:50","title":"A nagy botrány után kivásárolták az Extreme Digitalt a magyar tulajdonosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bca215b-7e96-4b9a-b272-753178d6c29d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem csupán egy, hanem \"rengeteg\" olyan hangfelvétel került az ügyészség birtokába, amit Portik Tamás készített 2000 és 2004 között a Gyárfás Tamással folytatott beszélgetéseiről – állítja belügyminisztériumi forrásokra hivatkozva a Heti Válasz. ","shortLead":"Nem csupán egy, hanem \"rengeteg\" olyan hangfelvétel került az ügyészség birtokába, amit Portik Tamás készített 2000 és...","id":"20180426_heti_valasz_gyarfas_tamas_portik_tamas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4bca215b-7e96-4b9a-b272-753178d6c29d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"788b283a-4cac-434c-a981-ab618a204985","keywords":null,"link":"/itthon/20180426_heti_valasz_gyarfas_tamas_portik_tamas","timestamp":"2018. április. 26. 08:09","title":"Heti Válasz: Négy éven át rögzítette beszélgetéseit Gyárfással Portik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]