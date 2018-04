Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Kiderült, miért függesztették fel egész napra az Altera részvényeit. Jó anyagi körülmények között léphetnek hátrébb azok a miniszterek, akik nem folytatják az új kormányban a munkájukat. Az utódaik között lehet olyan is, akinek pénzben visszalépés lesz a kormánytagság. A Nagy Háborúról nyílik tárlat Ópusztaszeren. Sőt, már a terület közepén álló vadászkastély is az övé lett. Magyarországon a válaszadók kétharmada látja úgy, hogy a korrupció gyakori jelenség a gazdasági szférában, miközben régiónkban a megkérdezettek alig fele nyilatkozott hasonlóan – derül ki a Globális Visszaélési Felmérésből. Egyre több feminista üzenetet használ fel a reklám- és divatipar, a femvertising jelensége pedig elkerülhetetlenül felszínre hoz számos dilemmát a társadalmi felelősségvállalással, a feminizmus népszerűsítésével, de főként a hitelességgel kapcsolatban.

Másolatnak tartott elefántmadár-tojásról derült ki, hogy valódi, a Buffalói Tudományos Múzeum gyűjteményében lévő lelet teljesen ép.

Nem sikerült megállapodniuk a bérleti szerződés feltételeiről.