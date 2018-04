Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2afb5616-64fa-4568-9613-f16347419234","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Kúria szerint is törvényellenes volt, hogy több körzetbe szervezetten szállították a határon túli kettős állampolgárokat szavazni.","shortLead":"A Kúria szerint is törvényellenes volt, hogy több körzetbe szervezetten szállították a határon túli kettős...","id":"20180425_A_DK_harom_korzetben_is_megismeteltetne_a_szavazast","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2afb5616-64fa-4568-9613-f16347419234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ec2ce60-96db-4925-89af-0b0b348ce078","keywords":null,"link":"/itthon/20180425_A_DK_harom_korzetben_is_megismeteltetne_a_szavazast","timestamp":"2018. április. 25. 17:08","title":"A DK három körzetben is megismételtetné a szavazást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08700e18-1b30-4557-9b63-eff9ef6bbfeb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csütörtök délelőtti rendkívüli és délutáni rendes ülés után estére egy újabb rendkívülit hívtak össze.","shortLead":"A csütörtök délelőtti rendkívüli és délutáni rendes ülés után estére egy újabb rendkívülit hívtak össze.","id":"20180426_folytatodik_a_vasarhelyi_kozgyulesmizeria_egy_nap_harom_ules","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=08700e18-1b30-4557-9b63-eff9ef6bbfeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a2fb230-f407-4a1f-a6b1-1da4dd2e1a06","keywords":null,"link":"/itthon/20180426_folytatodik_a_vasarhelyi_kozgyulesmizeria_egy_nap_harom_ules","timestamp":"2018. április. 26. 12:59","title":"Folytatódik a vásárhelyi közgyűlés-mizéria: egy nap, három ülés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef315571-c28c-4701-bec0-62f7ffb09f15","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A koppenhágai bíróság szerint Peter Madsen bűnös Kim Wall meggyilkolásában. ","shortLead":"A koppenhágai bíróság szerint Peter Madsen bűnös Kim Wall meggyilkolásában. ","id":"20180425_eletfogytiglant_kapott_a_feltalalo_aki_feldarabolta_kim_wall_ujsagirot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef315571-c28c-4701-bec0-62f7ffb09f15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"571dd7e2-707d-4067-b308-ee9a8bbf15b2","keywords":null,"link":"/vilag/20180425_eletfogytiglant_kapott_a_feltalalo_aki_feldarabolta_kim_wall_ujsagirot","timestamp":"2018. április. 25. 13:15","title":"Életfogytiglant kapott a feltaláló, aki feldarabolta a svéd újságírót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fd8ee38-c365-4a2e-a670-81d04d403b5b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Miután észrevették, hogy Pu Pu emelgeti a lábát, és hátrafelé is tud menni, nemiszerv-vizsgálatot javasoltak a szakemberek. ","shortLead":"Miután észrevették, hogy Pu Pu emelgeti a lábát, és hátrafelé is tud menni, nemiszerv-vizsgálatot javasoltak...","id":"20180426_negy_ev_utan_derult_ki_pu_purol_hogy_valojaban_himnemu","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9fd8ee38-c365-4a2e-a670-81d04d403b5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7562ac84-77df-437e-b49f-e405f4f08271","keywords":null,"link":"/elet/20180426_negy_ev_utan_derult_ki_pu_purol_hogy_valojaban_himnemu","timestamp":"2018. április. 26. 17:46","title":"Négy év után derült ki Pu Puról, hogy valójában hímnemű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc343bae-1e5e-4aaf-ab1a-824f0d07cbae","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség saját halottjának tekinti a hétfőre virradóra elhunyt Magyari Béla kiképzett űrhajóst, akire egy sosem látott filmmel emlékeznek.","shortLead":"A Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség saját halottjának tekinti a hétfőre virradóra elhunyt Magyari Béla...","id":"20180426_sosem_latott_filmmel_emlekeznek_magyari_belara","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc343bae-1e5e-4aaf-ab1a-824f0d07cbae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7081fa99-ed5b-456e-87df-a4ca766a6366","keywords":null,"link":"/itthon/20180426_sosem_latott_filmmel_emlekeznek_magyari_belara","timestamp":"2018. április. 26. 12:07","title":"Sosem látott filmmel emlékeznek Magyari Bélára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e51fbf0c-a780-498f-a371-d05bd8bc6140","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Az Olümposz isteneivel vívott kíméletlen harc után az északi világ borzalmaival is szembesülni kényszerül Kratos, a God of War-széria elpusztíthatatlan(nak tűnő) hőse, hogy újabb, nem kevésbé veszélyes kalandra vállalkozzon – immár meggyötörten és valódi felelősséggel a vállán. Lehet-e egy dühöngő félistenből érző szívű szülő, mentor és védelmező egy személyben? Erről szól a PlayStation régi-új darabjának leporolt, több ponton is újragondolt játéka.","shortLead":"Az Olümposz isteneivel vívott kíméletlen harc után az északi világ borzalmaival is szembesülni kényszerül Kratos, a God...","id":"20180425_god_of_war_ps4_2018_jatekteszt_kratos_atreus","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e51fbf0c-a780-498f-a371-d05bd8bc6140&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"517b5f2d-6d23-406d-8721-17d89d6b7fc3","keywords":null,"link":"/tudomany/20180425_god_of_war_ps4_2018_jatekteszt_kratos_atreus","timestamp":"2018. április. 25. 20:30","title":"Apaként sem könnyű uralni a bennünk lakozó szörnyet – God of War-kritika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f305aabf-0087-4c7a-b821-168369eb7529","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A LIBE csütörtöki ülését követően Szijjártó Péter sajtótájékoztatót tartott, az egyik holland újságíró pedig azt kérte tőle: mutassa meg a Soros-tervet, mert ő sehol nem találja. Túl magas labda volt ez a magyar külügyminiszternek.","shortLead":"A LIBE csütörtöki ülését követően Szijjártó Péter sajtótájékoztatót tartott, az egyik holland újságíró pedig azt kérte...","id":"20180427_Szijjarto_szerint_a_Sorosterv_fent_van_az_interneten_csak_meg_kell_keresni","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f305aabf-0087-4c7a-b821-168369eb7529&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3ea275f-5f7a-47ee-ba0a-da754c38ff38","keywords":null,"link":"/itthon/20180427_Szijjarto_szerint_a_Sorosterv_fent_van_az_interneten_csak_meg_kell_keresni","timestamp":"2018. április. 27. 10:36","title":"Szijjártó szerint a Soros-terv fent van az interneten, csak meg kell keresni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"246e09cf-ec7c-4cf9-afd6-7aad234f99f8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mark Zuckerberg után újabb vezető beosztású Facebook-dolgozó tett említést arról, hogy bizonyos formában akár pénzt is kérhetnének az oldal használatáért. Most kiderült: az elképzelés annyira nem légből kapott, hogy a vállalatnál aktívan foglalkoznak a kérdéssel.","shortLead":"Mark Zuckerberg után újabb vezető beosztású Facebook-dolgozó tett említést arról, hogy bizonyos formában akár pénzt is...","id":"20180427_fizetos_facebook_havidij_sharyl_sandberg_mark_zuckerberg","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=246e09cf-ec7c-4cf9-afd6-7aad234f99f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afae206c-01c6-4426-930b-edfdad3cd4bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20180427_fizetos_facebook_havidij_sharyl_sandberg_mark_zuckerberg","timestamp":"2018. április. 27. 09:03","title":"2700-3500 forint között lehet a Facebook havidíja, és úgy tűnik, Zuckerbergék tényleg fontolgatják a dolgot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]