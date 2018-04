Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e41fb2f5-ee48-4cc7-b2cb-68873a3b7978","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elég sok kritika érte mostanság az Apple-t amiatt, hogy sajátosan áll a nem hivatalos Apple-szervizekhez, és iOS-frissítésével működésképtelenné teszi az ilyen helyeken javított iPhone 8 készülékeket. Egy frissítés most ennek az ellenkezőjét bizonyítja.","shortLead":"Elég sok kritika érte mostanság az Apple-t amiatt, hogy sajátosan áll a nem hivatalos Apple-szervizekhez, és...","id":"20180426_Itt_a_frissites_mar_nem_baj_ha_nem_hivatalos_szervizzel_javitatta_az_iPhonejat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e41fb2f5-ee48-4cc7-b2cb-68873a3b7978&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d702df7f-8ab8-451f-8562-25f86cf8ecab","keywords":null,"link":"/tudomany/20180426_Itt_a_frissites_mar_nem_baj_ha_nem_hivatalos_szervizzel_javitatta_az_iPhonejat","timestamp":"2018. április. 26. 17:01","title":"Itt a frissítés: már nem baj, ha nem hivatalos szervizzel javíttatta az iPhone-ját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8c92d51-802c-4f61-859e-00e4a4d4db05","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Alig, hogy kihozták a szalonból, máris leamortizálták a kocsit.","shortLead":"Alig, hogy kihozták a szalonból, máris leamortizálták a kocsit.","id":"20180426_bmw_z4_baleset_autos_video","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8c92d51-802c-4f61-859e-00e4a4d4db05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"869d5b5f-9ab2-4e4c-974a-d0ec20003a34","keywords":null,"link":"/cegauto/20180426_bmw_z4_baleset_autos_video","timestamp":"2018. április. 26. 19:31","title":"Megvették a BMW Z4-et, majd az első úton össze is törték – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c314bcf7-a10a-498b-adbc-b68114ab5948","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Létező problémára kínál megoldást egy új jelzés Németországban, igaz, az nem hivatalos.","shortLead":"Létező problémára kínál megoldást egy új jelzés Németországban, igaz, az nem hivatalos.","id":"20180428_kresz_tabla_kozlekedesi_tabla","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c314bcf7-a10a-498b-adbc-b68114ab5948&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04cfd93f-b589-4bbb-b6f4-b426727a7d78","keywords":null,"link":"/cegauto/20180428_kresz_tabla_kozlekedesi_tabla","timestamp":"2018. április. 28. 13:06","title":"Itt egy új \"KRESZ-tábla\", amire idehaza is nagy szükség lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0785faf5-72d7-4378-a4e4-f1af0d3d8ced","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jávor Benedek EP képviselő közérdekű adatigénylést adott be a Belügyminisztériumnak és a Miniszterelnöki Kabinetirodának, hogy kiderüljön, kik a miniszterelnök által emlegetett \"Soros zsoldosok\", ám kiderült, ilyen lista nincs. Jávor feljelentést tesz rémhírterjesztés gyanújával.","shortLead":"Jávor Benedek EP képviselő közérdekű adatigénylést adott be a Belügyminisztériumnak és a Miniszterelnöki...","id":"20180427_Pinternek_es_Lazarnak_fogalma_sincs_a_Soros_ugynokokrol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0785faf5-72d7-4378-a4e4-f1af0d3d8ced&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d4b5892-f6a9-4888-8413-5d076b4aee22","keywords":null,"link":"/itthon/20180427_Pinternek_es_Lazarnak_fogalma_sincs_a_Soros_ugynokokrol","timestamp":"2018. április. 27. 11:06","title":"Lement a szavazás, a kormány hirtelen semmit sem tud a 2000 zsoldosról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41e93aa8-15c0-4975-bda0-afbf4aee6fc6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A pásztóihoz hasonló helyzettől nem tart a nemrég megválasztott polgármester, szerinte nem fognak lemondani a vásárhelyi képviselők, itt állóháborúra készülnek. Csütörtökön például jogköröktől fosztották meg Márki-Zay Pétert és egymilliárd forint elköltéséről is döntöttek, amire a polgármester szerint nincs fedezet: ez lett a sok közgyűlés eredménye.","shortLead":"A pásztóihoz hasonló helyzettől nem tart a nemrég megválasztott polgármester, szerinte nem fognak lemondani...","id":"20180427_Megbenitottak_MarkiZay_Petert_a_vasarhelyi_kepviselok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41e93aa8-15c0-4975-bda0-afbf4aee6fc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4c251b2-69c1-4e36-a156-f926cdecb74d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180427_Megbenitottak_MarkiZay_Petert_a_vasarhelyi_kepviselok","timestamp":"2018. április. 27. 09:45","title":"Megbénították Márki-Zay Pétert a vásárhelyi képviselők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d35949d-1504-4b9e-b22b-8a6b30b7fcef","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Putyint követően hamarosan Trump is beleülhet majd vadonatúj limuzinjába.","shortLead":"Putyint követően hamarosan Trump is beleülhet majd vadonatúj limuzinjába.","id":"20180427_donald_trump_uj_elnoki_auto_vlagyimir_putyin_pancelozott_cadillac","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d35949d-1504-4b9e-b22b-8a6b30b7fcef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c97b0061-2035-421c-a909-284a23051ae0","keywords":null,"link":"/cegauto/20180427_donald_trump_uj_elnoki_auto_vlagyimir_putyin_pancelozott_cadillac","timestamp":"2018. április. 27. 06:41","title":"20 centiméter vastag ajtók Donald Trump új elnöki autóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84f0974d-4830-4922-a696-4c6d6933b3d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt vizsgálták, hogy a magyar eljárások segítik-e az emberkereskedelem felismerését. Röviden szólva: nem. ","shortLead":"Azt vizsgálták, hogy a magyar eljárások segítik-e az emberkereskedelem felismerését. Röviden szólva: nem. ","id":"20180427_Lesujto_ertekelest_adtak_a_tranzitzonakrol_az_Europa_Tanacs_szakertoi","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=84f0974d-4830-4922-a696-4c6d6933b3d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a905f2c-5175-4848-b6ac-3fd06ada7816","keywords":null,"link":"/itthon/20180427_Lesujto_ertekelest_adtak_a_tranzitzonakrol_az_Europa_Tanacs_szakertoi","timestamp":"2018. április. 27. 05:00","title":"Lesújtó értékelést adtak a magyar tranzitzónákról az Európa Tanács szakértői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6440f19-35a9-4d65-85b5-bfdf0561aeaa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jelentősen emelkedett a Facebook forgalma és nyeresége 2018 első negyedévében, dacára a Cambridge Analyticához fűződő adatkezelési botránynak.","shortLead":"Jelentősen emelkedett a Facebook forgalma és nyeresége 2018 első negyedévében, dacára a Cambridge Analyticához fűződő...","id":"20180426_facebook_felhasznalok_szama_2018q1_bevetel_profit_nyereseg","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6440f19-35a9-4d65-85b5-bfdf0561aeaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1a02e7c-7379-4f8f-8c62-622f2067ba91","keywords":null,"link":"/tudomany/20180426_facebook_felhasznalok_szama_2018q1_bevetel_profit_nyereseg","timestamp":"2018. április. 26. 21:03","title":"Köszöni szépen a Facebook, jól van: zúdul a pénz a közösségi oldalhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]