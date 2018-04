Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d9216120-8ba1-4b30-90f9-2674c4e1a081","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A NAV közzétette 2018. első negyedéves listáit a nagy összegű adóhiánnyal és a nagy összegű adótartozással rendelkező adózókról. ","shortLead":"A NAV közzétette 2018. első negyedéves listáit a nagy összegű adóhiánnyal és a nagy összegű adótartozással rendelkező...","id":"20180427_kozso_broker_marcsi_es_zuschlag_janos_is_rajta_van_a_nav_szegyenlistajan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9216120-8ba1-4b30-90f9-2674c4e1a081&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aaa53cb-89fc-451d-b4a3-f3763ba3d4fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180427_kozso_broker_marcsi_es_zuschlag_janos_is_rajta_van_a_nav_szegyenlistajan","timestamp":"2018. április. 27. 08:55","title":"Kozsó, Bróker Marcsi és Zuschlag János is rajta van a NAV szégyenlistáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1885db32-5a25-4dbe-a425-206b31fb2f53","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Lakótelepet építenek Pakson az atomerőműveseknek, csak most lakóparknak hívják. De hogyan illeszkednek majd az urbánus társasházak a Tolna megyei településképbe?","shortLead":"Lakótelepet építenek Pakson az atomerőműveseknek, csak most lakóparknak hívják. De hogyan illeszkednek majd az urbánus...","id":"20180426_Minden_ugyanaz_maskeppen_lakotelepet_epitenek_Pakson_az_atomeromuveseknek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1885db32-5a25-4dbe-a425-206b31fb2f53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4a1e133-adfb-436a-9373-1e72a3df448a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180426_Minden_ugyanaz_maskeppen_lakotelepet_epitenek_Pakson_az_atomeromuveseknek","timestamp":"2018. április. 26. 15:13","title":"Paks II. miatt épül új lakópark, csak még nem tudni, ki húzza fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8910001d-37fa-4630-a82e-ecd5b0a08c90","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A következő négy napban sokan ülnek majd autóba, előtte azonban érdemes tájékozódni, különben sok meglepetés érhet bennünket az utakon.","shortLead":"A következő négy napban sokan ülnek majd autóba, előtte azonban érdemes tájékozódni, különben sok meglepetés érhet...","id":"20180427_rendorseg_kozlekedes_hosszu_hetvege","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8910001d-37fa-4630-a82e-ecd5b0a08c90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a5fbdea-2c0c-432b-bd88-b75aa0cf3ba5","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180427_rendorseg_kozlekedes_hosszu_hetvege","timestamp":"2018. április. 27. 14:16","title":"Autózna a hosszú hétvégén? Ezt üzenik önnek a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99ca49eb-5baa-4572-9415-77fc3f338cf8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több mint tízezer sugarasteknőst talált egy kétemeletes házba zsúfolva a rendőrség Madagaszkáron. Az állatok egy súlyosan veszélyeztetett teknősfajhoz tartoztak, vélhetően orvvadászok gyűjtötték össze őket.","shortLead":"Több mint tízezer sugarasteknőst talált egy kétemeletes házba zsúfolva a rendőrség Madagaszkáron. Az állatok...","id":"20180427_Tobb_ezer_sulyosan_veszelyeztetett_teknost_zsufoltak_egy_hazba__elkepeszto_fotok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99ca49eb-5baa-4572-9415-77fc3f338cf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ce8cbcb-ce2b-4dc9-a3d4-52f3596328bb","keywords":null,"link":"/elet/20180427_Tobb_ezer_sulyosan_veszelyeztetett_teknost_zsufoltak_egy_hazba__elkepeszto_fotok","timestamp":"2018. április. 27. 12:16","title":"Több ezer, súlyosan veszélyeztetett teknőst zsúfoltak egy házba - elképesztő fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"635c868e-9620-4953-bf03-952c12db9f81","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csütörtöki nap nagy részében nem működött az Ügyfélkapu, emiatt több e-kormányzati szolgáltatás is elérhetetlenné vált. Ennek nyomán bukkant az Index egy újabb hibára.","shortLead":"A csütörtöki nap nagy részében nem működött az Ügyfélkapu, emiatt több e-kormányzati szolgáltatás is elérhetetlenné...","id":"20180427_a_jelszofrissitessel_is_gond_van_az_ugyfelkapun","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=635c868e-9620-4953-bf03-952c12db9f81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6897d3e-a9d7-4ba3-b22a-92b5713ce077","keywords":null,"link":"/itthon/20180427_a_jelszofrissitessel_is_gond_van_az_ugyfelkapun","timestamp":"2018. április. 27. 20:50","title":"A jelszófrissítéssel is gond van az Ügyfélkapun","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74ac0759-797c-4e88-97f5-8f7b4fa56df0","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Régóta várták a sokan ezt az új, félárú matricát, amellyel sokat lehet spórolni. ","shortLead":"Régóta várták a sokan ezt az új, félárú matricát, amellyel sokat lehet spórolni. ","id":"20180427_sztradamatirca_motoros_matrica_autopalya","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74ac0759-797c-4e88-97f5-8f7b4fa56df0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bab285b1-d0cf-4d59-a615-27f1ab50c965","keywords":null,"link":"/cegauto/20180427_sztradamatirca_motoros_matrica_autopalya","timestamp":"2018. április. 27. 12:08","title":"Itt az új sztrádamatrica","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e7c35a7-ea77-4628-8a7a-dbdc413c6462","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Át kell írni az átláthatóságról szóló törvényt.","shortLead":"Át kell írni az átláthatóságról szóló törvényt.","id":"20180426_Az_Alkotmanybirosag_sem_engedne_hogy_titkoljak_kiket_tamogatnak_az_MNB_alapitvanyai","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e7c35a7-ea77-4628-8a7a-dbdc413c6462&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05f73798-b7dd-42cb-92af-0c8742072337","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180426_Az_Alkotmanybirosag_sem_engedne_hogy_titkoljak_kiket_tamogatnak_az_MNB_alapitvanyai","timestamp":"2018. április. 26. 12:09","title":"Az Alkotmánybíróság sem engedné, hogy titkolják, kiket támogatnak az MNB alapítványai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bee748c-1957-4980-b412-266ef491cca6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180428_A_Varosligetbe_koltozott_az_allatkert__a_liget_orein_gunyolodik_a_kutyapart","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3bee748c-1957-4980-b412-266ef491cca6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d8f96af-5165-45c4-810c-3697e0af6f97","keywords":null,"link":"/elet/20180428_A_Varosligetbe_koltozott_az_allatkert__a_liget_orein_gunyolodik_a_kutyapart","timestamp":"2018. április. 28. 09:30","title":"\"A Városligetbe költözött az állatkert\" - a liget őrein gúnyolódik a kutyapárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]