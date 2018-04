Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3b833e8a-4ad3-4f85-b78b-8f8cc761c8bd","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Arról van szó, amit A jedi visszatérben használt.","shortLead":"Arról van szó, amit A jedi visszatérben használt.","id":"20180427_Szabad_preda_Han_Solo_legendas_sugarpisztolya","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3b833e8a-4ad3-4f85-b78b-8f8cc761c8bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ffb2a40-6eaa-48a6-9ebb-fc0b09528a9e","keywords":null,"link":"/kultura/20180427_Szabad_preda_Han_Solo_legendas_sugarpisztolya","timestamp":"2018. április. 27. 10:08","title":"Szabad préda Han Solo legendás sugárpisztolya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47b8e27a-d09e-408e-8d96-2e13493ad78e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A közelgő EU-s adatvédelmi szabályozás miatt megemeli szolgáltatása alsó korhatárát a WhatsApp. Ennek jegyében a 16 évnél fiatalabb európai felhasználók a jövőben nem fogják tudni használni az alkalmazást.","shortLead":"A közelgő EU-s adatvédelmi szabályozás miatt megemeli szolgáltatása alsó korhatárát a WhatsApp. Ennek jegyében a 16...","id":"20180426_whatsapp_16_even_aluliak_kitiltasa_also_korhatar_eletkor_europa_europai_unio_eu_adatvedelem_gdpr_szabalyozas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=47b8e27a-d09e-408e-8d96-2e13493ad78e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aab9cb8-4af9-466b-9ae8-b78b004e0522","keywords":null,"link":"/tudomany/20180426_whatsapp_16_even_aluliak_kitiltasa_also_korhatar_eletkor_europa_europai_unio_eu_adatvedelem_gdpr_szabalyozas","timestamp":"2018. április. 26. 12:03","title":"Merészet lép a WhatsApp: kitiltják a 16 éven aluli felhasználókat Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a957c09-535e-42b5-b9cf-d6392107bfce","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Épül az M44 gyorsforgalmi autóút, amelyen összesen nagyjából 200 milliárdot keres majd a cég. ","shortLead":"Épül az M44 gyorsforgalmi autóút, amelyen összesen nagyjából 200 milliárdot keres majd a cég. ","id":"20180428_m44_autopalya_meszaros_lorinc_duna_aszfalt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4a957c09-535e-42b5-b9cf-d6392107bfce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb871145-0319-4eef-9c9c-1750078f243b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180428_m44_autopalya_meszaros_lorinc_duna_aszfalt","timestamp":"2018. április. 28. 07:47","title":"5 milliárd per kilométerért épít utat a Duna Aszfalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c260437b-bf1b-4393-b853-459e9b1cf000","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A három évtizede Magyarországon élő német irodalmár, Wilhelm Droste azt mondja, a saját bőrén érzi, mennyi gyönyörűséget tett tönkre a politika.","shortLead":"A három évtizede Magyarországon élő német irodalmár, Wilhelm Droste azt mondja, a saját bőrén érzi, mennyi...","id":"20180426_A_legjobb_baratomat_veszitettem_el_mert_zsidozni_kezdett","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c260437b-bf1b-4393-b853-459e9b1cf000&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6b8c696-e7ae-4b68-8881-6da90b64327d","keywords":null,"link":"/kultura/20180426_A_legjobb_baratomat_veszitettem_el_mert_zsidozni_kezdett","timestamp":"2018. április. 26. 16:58","title":"„A legjobb barátomat veszítettem el, mert zsidózni kezdett”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c034530-ccfe-400e-b918-df26719952e1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már korábban visszahívták a csattanó maszlaggal szennyezett fűszerköményt, de most újabb mérgezéses esetekről érkeztek hírek, ezért mindenki figyeljen oda, hogy milyen köményt használ. ","shortLead":"Már korábban visszahívták a csattanó maszlaggal szennyezett fűszerköményt, de most újabb mérgezéses esetekről érkeztek...","id":"20180426_Mergezest_okoz_egy_piacon_levo_fuszer","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c034530-ccfe-400e-b918-df26719952e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0c02bbd-e0be-4377-8c96-6abbc1817880","keywords":null,"link":"/kkv/20180426_Mergezest_okoz_egy_piacon_levo_fuszer","timestamp":"2018. április. 26. 17:13","title":"Mérgezést okoz egy piacon lévő fűszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2afb5616-64fa-4568-9613-f16347419234","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az NVI adatai szerint nem volt tömeges átjelentkezés az ukrán határ menti falvakban. ","shortLead":"Az NVI adatai szerint nem volt tömeges átjelentkezés az ukrán határ menti falvakban. ","id":"20180427_NVI_Kilencven_kettos_allampolgar_jelentkezett_be_szavazni_Szabolcsban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2afb5616-64fa-4568-9613-f16347419234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a91c74cd-0fca-4e21-b357-0a418bd58e54","keywords":null,"link":"/itthon/20180427_NVI_Kilencven_kettos_allampolgar_jelentkezett_be_szavazni_Szabolcsban","timestamp":"2018. április. 27. 15:33","title":"NVI: Csak 90 kettős állampolgár jelentkezett be szavazni Szabolcsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f05bf4e5-c793-44e4-aaa2-d057685f9230","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A világ 25 országa után nálunk is lehet majd kapni az autós lapot.","shortLead":"A világ 25 országa után nálunk is lehet majd kapni az autós lapot.","id":"20180428_top_gear_magyar_ujasag","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f05bf4e5-c793-44e4-aaa2-d057685f9230&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdec575f-3e9a-4f74-813d-3e43d4dae693","keywords":null,"link":"/cegauto/20180428_top_gear_magyar_ujasag","timestamp":"2018. április. 28. 09:31","title":"Magyarul is lesz Top Gear-újság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fd8ee38-c365-4a2e-a670-81d04d403b5b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Miután észrevették, hogy Pu Pu emelgeti a lábát, és hátrafelé is tud menni, nemiszerv-vizsgálatot javasoltak a szakemberek. ","shortLead":"Miután észrevették, hogy Pu Pu emelgeti a lábát, és hátrafelé is tud menni, nemiszerv-vizsgálatot javasoltak...","id":"20180426_negy_ev_utan_derult_ki_pu_purol_hogy_valojaban_himnemu","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9fd8ee38-c365-4a2e-a670-81d04d403b5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7562ac84-77df-437e-b49f-e405f4f08271","keywords":null,"link":"/elet/20180426_negy_ev_utan_derult_ki_pu_purol_hogy_valojaban_himnemu","timestamp":"2018. április. 26. 17:46","title":"Négy év után derült ki Pu Puról, hogy valójában hímnemű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]