[{"available":true,"c_guid":"1baa6b8f-e6e8-4484-a507-a6c36de02f4a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ideálisak a körülmények a koreai megegyezésre: az USA elnöke hajlik Kim Dzsong Un és rezsimje elismerésére, a vezetők erejük és hatalmuk teljében vannak, és úgy fest, a korábban agresszív és provokatív észak-koreai stratégia is sikerrel járt – Csoma Mózes Korea-szakértővel beszélgettünk a történelmi jelzővel illetett legfrissebb fejlemények után.","shortLead":"Ideálisak a körülmények a koreai megegyezésre: az USA elnöke hajlik Kim Dzsong Un és rezsimje elismerésére, a vezetők...","id":"20180427_Ez_volt_EszakKorea_mesterterve","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1baa6b8f-e6e8-4484-a507-a6c36de02f4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b5c4a6e-f9bb-4a9f-91df-5b26aaf3b2c7","keywords":null,"link":"/vilag/20180427_Ez_volt_EszakKorea_mesterterve","timestamp":"2018. április. 27. 15:56","title":"Észak-Korea szándékosan rémisztgethetett, hogy megbékélésre késztesse ellenségeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdd20cb6-1ea3-49a4-8387-c8961b52d5b8","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Jó hangulatú volt Kim Dzsong Un észak-koreai és Mun-Dzse In dél-koreai vezető hosszan várt (sokáig nem is remélt) tárgyalásainak első fordulója. Az ebéd utáni második forduló után várhatóak az 1953-ban véget ért háború lezárásával, illetve a félsziget atommentesítésével kapcsolatos bejelentések. ","shortLead":"Jó hangulatú volt Kim Dzsong Un észak-koreai és Mun-Dzse In dél-koreai vezető hosszan várt (sokáig nem is remélt...","id":"20180427_Veget_ert_a_Koreaikozi_csucs_elso_forduloja","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fdd20cb6-1ea3-49a4-8387-c8961b52d5b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c864d08-cee4-4e44-91b7-35b108586ab0","keywords":null,"link":"/vilag/20180427_Veget_ert_a_Koreaikozi_csucs_elso_forduloja","timestamp":"2018. április. 27. 06:35","title":"A történelmet éppen Panmindzsonban írják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a525712-cce1-46e7-8c15-8e6f601ece6d","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A fejlett világ lakóinak fele függő valamitől, és ez a valami a legtöbb esetben egy viselkedésforma. Mérnökök hadai dolgoznak azon, hogy az emberi természet sajátosságait kihasználva addiktív felhasználói élményeket tervezzenek. Adam Alter pszichológiaprofesszor gondolatai a függőség jövőjéről.","shortLead":"A fejlett világ lakóinak fele függő valamitől, és ez a valami a legtöbb esetben egy viselkedésforma. Mérnökök hadai...","id":"20180426_mobilfuggoseg_viselkedes_adam_alter","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a525712-cce1-46e7-8c15-8e6f601ece6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6959b0f-67e4-4611-9ba2-fe19fa804dda","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180426_mobilfuggoseg_viselkedes_adam_alter","timestamp":"2018. április. 26. 13:15","title":"A mobiljával kel és fekszik? Percenként nézi a leveleit? Sokkal rosszabb is jöhet még!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee91df83-43dd-4f2c-828e-d62cc34754f6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Észak-Korea vezetője és a dél-koreai elnök megállapodtak, hogy atomfegyvermentessé teszik a Koreai-félszigetet. Abban is megállapodtak, hogy idén hivatalosan is véget érhet az 1953-ban lezárt koreai háború. ","shortLead":"Észak-Korea vezetője és a dél-koreai elnök megállapodtak, hogy atomfegyvermentessé teszik a Koreai-félszigetet. Abban...","id":"20180427_hivatalosan_is_veget_erhet_a_koreai_haboru_es_indulhat_az_atommentesites","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee91df83-43dd-4f2c-828e-d62cc34754f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b23675cb-ed6f-4ae6-b472-1b15cdcfbf91","keywords":null,"link":"/vilag/20180427_hivatalosan_is_veget_erhet_a_koreai_haboru_es_indulhat_az_atommentesites","timestamp":"2018. április. 27. 11:20","title":"Hivatalosan is véget érhet a koreai háború és indulhat az atommentesítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"739bf6ed-638f-4f48-9dbc-dccbfaf02207","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rapper testvérének is nevezte az elnököt.","shortLead":"A rapper testvérének is nevezte az elnököt.","id":"20180426_Trump_sarkanyenergiajarol_tweetelt_Kanye_West","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=739bf6ed-638f-4f48-9dbc-dccbfaf02207&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bab69297-a0aa-4f3e-9665-9a77dc09f3c1","keywords":null,"link":"/elet/20180426_Trump_sarkanyenergiajarol_tweetelt_Kanye_West","timestamp":"2018. április. 26. 12:46","title":"Trump sárkányenergiájáról tweetelt Kanye West","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28f30251-7838-4ced-bed3-931c88eb1a87","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"A hidegfrontot kísérő hullámző felhőkről az Időkép adott ki látványos felvételeket.","shortLead":"A hidegfrontot kísérő hullámző felhőkről az Időkép adott ki látványos felvételeket.","id":"20180427_Marmar_felelmetes_milyen_felhok_kusztak_az_orszag_fole__fotok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=28f30251-7838-4ced-bed3-931c88eb1a87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0adf76c-993c-4f53-b71a-56244bea76df","keywords":null,"link":"/idojaras/20180427_Marmar_felelmetes_milyen_felhok_kusztak_az_orszag_fole__fotok","timestamp":"2018. április. 27. 05:45","title":"Már-már félelmetes, milyen felhők kúsztak az ország fölé – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c84f493-0c42-47e7-9f27-18f536ea6396","c_author":"MTI","category":"cegauto.autoshirek","description":"Az Erzsébet híd mosása miatt hétvégén sávlezárásra kell számítani a fővárosban. ","shortLead":"Az Erzsébet híd mosása miatt hétvégén sávlezárásra kell számítani a fővárosban. ","id":"20180426_Megfurdetik_a_hetvegen_az_Erzsebet_hidat_es_ez_okozhat_nemi_bosszussagot","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c84f493-0c42-47e7-9f27-18f536ea6396&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3821931-5626-473c-883d-54aa1a72cd04","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20180426_Megfurdetik_a_hetvegen_az_Erzsebet_hidat_es_ez_okozhat_nemi_bosszussagot","timestamp":"2018. április. 26. 10:47","title":"Megfürdetik a hétvégén az Erzsébet hidat, és ez okozhat némi bosszúságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"527a7af6-f987-42d5-b518-f53e4b0b8695","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Microsoft és a Skype pénzügyi stratégiáját tervezte korábban a Prezi új pénzügyi igazgatója. A Magyarországról indult cég kilenc év alatt elérte a százmilliomodik felhasználóját is.","shortLead":"A Microsoft és a Skype pénzügyi stratégiáját tervezte korábban a Prezi új pénzügyi igazgatója. A Magyarországról indult...","id":"20180426_Mar_tizszer_annyian_hasznaljak_a_Prezit_mint_ahanyan_Magyarorszagon_elnek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=527a7af6-f987-42d5-b518-f53e4b0b8695&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4264bb8-c5b4-4182-870d-abd9cce788c5","keywords":null,"link":"/kkv/20180426_Mar_tizszer_annyian_hasznaljak_a_Prezit_mint_ahanyan_Magyarorszagon_elnek","timestamp":"2018. április. 26. 16:31","title":"Már tízszer annyian használják a Prezit, mint ahányan Magyarországon élnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]