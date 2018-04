Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7183de60-44f3-4b96-a8b8-abb71e04c2dd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A fával fűtőknek járó 12 ezer forintos rezsikompenzációról semmi hír, de az áprilisban érkezett plusz szociális fával sem tudnak mit kezdeni Kübekházán. Olyan kevés, hogy nem tudják, miképp válasszák ki a rászorulók közül a „szerencsést”, akinek jut belőle.","shortLead":"A fával fűtőknek járó 12 ezer forintos rezsikompenzációról semmi hír, de az áprilisban érkezett plusz szociális fával...","id":"20180427_Meg_jo_hogy_nyar_van_siralmasan_keves_szocialis_tuzifat_adtak_a_falvaknak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7183de60-44f3-4b96-a8b8-abb71e04c2dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ec7b36b-5f58-45d9-bd03-78707a2aab98","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180427_Meg_jo_hogy_nyar_van_siralmasan_keves_szocialis_tuzifat_adtak_a_falvaknak","timestamp":"2018. április. 27. 15:33","title":"Ebben a faluban bíztak a kormány kampányígéretében, de hatalmasat csalódtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b16462a-f07f-4d7f-9d67-f3bea882f41c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 444.hu szerint egy éve dolgoztak az Európai Unió és afrikai kormányok közötti csúcs előkészítésén, amelynek végén közös nyilatkozatot fogadnának el a résztvevők. Ennek szövegét azonban szinte az utolsó percben megvétózta a magyar kormány, és ezzel több tagállamnál is kihúzta a gyufát. ","shortLead":"A 444.hu szerint egy éve dolgoztak az Európai Unió és afrikai kormányok közötti csúcs előkészítésén, amelynek végén...","id":"20180426_nagy_felhaborodast_okoztak_orbanek_mert_megvetoztak_az_eu_afrika_megallapodast","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b16462a-f07f-4d7f-9d67-f3bea882f41c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a86a93e7-4546-4c62-be15-c1c06bf26ada","keywords":null,"link":"/itthon/20180426_nagy_felhaborodast_okoztak_orbanek_mert_megvetoztak_az_eu_afrika_megallapodast","timestamp":"2018. április. 26. 16:44","title":"Nagy felháborodást okoztak Orbánék, mert megvétózták az EU–Afrika-megállapodást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2350eba-02f4-49b3-a592-5e91ecc86dc0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Andrés Iniesta 22 évig futballozott a katalán klubnál.","shortLead":"Andrés Iniesta 22 évig futballozott a katalán klubnál.","id":"20180427_elkoszont_andres_iniesta","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2350eba-02f4-49b3-a592-5e91ecc86dc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f770330f-eb0e-4160-b13a-2cda28a18595","keywords":null,"link":"/sport/20180427_elkoszont_andres_iniesta","timestamp":"2018. április. 27. 15:13","title":"Elköszönt a csapatától a Barcelona legendája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33a85703-3531-45c9-84a2-ed665a969d57","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Garda-tónál épülő 140 km-es kerékpárútnak lesz olyan szakasza, aminél szó szerint a víz felett tekerhetünk.","shortLead":"A Garda-tónál épülő 140 km-es kerékpárútnak lesz olyan szakasza, aminél szó szerint a víz felett tekerhetünk.","id":"20180427_garda_to_kerekparut_nyaralas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33a85703-3531-45c9-84a2-ed665a969d57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"227ce3dd-470d-4839-bb20-8f2ad04fa100","keywords":null,"link":"/cegauto/20180427_garda_to_kerekparut_nyaralas","timestamp":"2018. április. 27. 16:21","title":"Európa legszebb kerékpárútja épül a Garda-tó partján – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed3e8f7c-059f-42a7-ae93-4a5f7df15852","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A három kormánypárti szervezet által készített vitairat kemény mondatokat tartalmaz. A kötet bemutatóján Balog Zoltán távozó miniszer azt mondta, nagy szükség volna valóságos, a kormányt teljesítménye, Magyarországot helyzete és lehetőségei alapján megítélő diskurzusokra. Megkapták, kérdés, mire mennek vele. ","shortLead":"A három kormánypárti szervezet által készített vitairat kemény mondatokat tartalmaz. A kötet bemutatóján Balog Zoltán...","id":"20180428_Varatlanul_eros_kritikat_kapott_belulrol_Orban_Viktor","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed3e8f7c-059f-42a7-ae93-4a5f7df15852&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff06eecd-2277-42c3-9839-5bd6ea3c4f85","keywords":null,"link":"/itthon/20180428_Varatlanul_eros_kritikat_kapott_belulrol_Orban_Viktor","timestamp":"2018. április. 28. 12:49","title":"Váratlanul erős kritikát kapott házon belülről Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffa1e7c7-75ea-42b1-8626-b6475c6ed64c","c_author":"bankmonitor.hu","category":"kkv","description":"A februári jegybanki számok alapján 14 százalékos volt a leggyorsabban megkapható fedezet nélküli hitel kamata. Az átlag azonban sok mindent elfed, mert mindenki benne szerepel a statisztikában, aki adott hónapban frissen személyi kölcsönt vett fel és a bankok által hitelképesnek minősült. ","shortLead":"A februári jegybanki számok alapján 14 százalékos volt a leggyorsabban megkapható fedezet nélküli hitel kamata...","id":"20180427_Ot_evre_venne_fel_1_millio_forint_szemelyi_kolcsont_Ha_esznel_van_megfoghat_110_ezret_a_torleszton","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ffa1e7c7-75ea-42b1-8626-b6475c6ed64c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9e18a53-cb1f-48b7-ae50-3e43fd0c30e8","keywords":null,"link":"/kkv/20180427_Ot_evre_venne_fel_1_millio_forint_szemelyi_kolcsont_Ha_esznel_van_megfoghat_110_ezret_a_torleszton","timestamp":"2018. április. 27. 12:05","title":"Öt évre venne fel 1 millió forint személyi kölcsönt? Ha észnél van, megfoghat 110 ezret a törlesztőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1caafa40-78e1-4f30-b899-644b28382034","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"És már azt is tudni, hogy a főbb szerepeket alakító Chris Pine és Zachary Quinto is visszatér. ","shortLead":"És már azt is tudni, hogy a főbb szerepeket alakító Chris Pine és Zachary Quinto is visszatér. ","id":"20180427_Noi_rendezoje_lehet_a_kovetkezo_Star_Trekfilmnek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1caafa40-78e1-4f30-b899-644b28382034&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e19360b-9b3c-4f3f-86a7-8f4cef623aa6","keywords":null,"link":"/kultura/20180427_Noi_rendezoje_lehet_a_kovetkezo_Star_Trekfilmnek","timestamp":"2018. április. 27. 13:08","title":"Női rendezője lehet a következő Star Trek-filmnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5037b215-170c-459b-9cb5-8e06aad9971f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Akár egy már nem is használt szállodai kártyás zárról is olyan információkat lehet kinyerni, amelyekből mindent nyitó mesterkulcs készíthető.","shortLead":"Akár egy már nem is használt szállodai kártyás zárról is olyan információkat lehet kinyerni, amelyekből mindent nyitó...","id":"20180427_fsecure_biztonsagi_res_az_assa_abloy_elektronikus_kulcsaiban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5037b215-170c-459b-9cb5-8e06aad9971f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65c334a7-0d7d-424b-9d13-094b61e71747","keywords":null,"link":"/tudomany/20180427_fsecure_biztonsagi_res_az_assa_abloy_elektronikus_kulcsaiban","timestamp":"2018. április. 27. 19:00","title":"Veszélyben a szállodák biztonsága, mesterkulcsot csináltak több millió hotelszobához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]